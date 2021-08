Bartolano ya está “Pegao” al éxito con su reggaetón

De Oaxaca para el mundo

El artista tiene en su haber dos discos de estudio con grandes éxitos

Cuenta con más de 57 mil seguidores en Instagram @Bartolanoelmexicano

Nacido en Oaxaca, México, el 29 de Octubre de 1993, Bartolano ha traído consigo el ritmo desde muy pequeño y poco a poco se ha ido metiendo al mundo de la música urbana. A los 10 años comenzó a tocar guitarra y a los 19 entró a la universidad, se mudó a la ciudad de Guadalajara, Jalisco, en donde conoció a su primer productor musical, y desde entonces, Bartolano no ha parado de componer sus propias canciones.

El artista mexicano, tiene en su haber con 2 álbumes de estudio, uno bajo el título de “Bartolano”, lanzado en el 2018, y el segundo en 2020, nombrado “Fase II”, con los que ha logrado gran éxito, es por ello, que ahora nos sorprende de nuevo con un tema titulado “Pegao”, que sin duda pondrá a bailar a todos los escuchas que le den la oportunidad de conocer su proyecto.

En entrevista para DIARIO IMAGEN, el talentoso cantante de origen oaxaqueño comentó “Ha tenido mucho éxito en las plataformas esta canción, afortunadamente mis seguidores las han acogido muy bien, y han llegado muchos más, lo cual me motiva a seguir adelante y trabajando duro a fin de poder darles mas canciones y devolverles un poco del cariño que tanto me han dado desde que comencé a presentar mis canciones. Espero que ‘Pegao’ realmente los ponga a bailar y les haga pasar momentos felices, tal como a mi cuando la hice y la grabe”.

Añadió que “Soy compositor, de modo que puedo hacer temas en salsa, regional mexicano, balada, pop, y bueno ahora también de urbano, en mi ultimo disco que fue de unas 10 canciones, decidí experimentar con la ultima que compuse, haciendo un reggaetón, pero en general puedo escribir en el género que me plazca, la música es universal. Creo que al final es mi esencia, mi voz, mi composición, lo que le da le sello a mis canciones estén en el estilo que sea, por ejemplo, la salsa no es mexicana, la cumbia tampoco, pero los géneros los hacemos nuestros y tratamos de hacerlo lo mejor posible”.

Celebra que las fronteras musicales cada vez son mas cortas “Por eso me doy el lujo de componer en diferentes géneros, me gusta mucho el regional, la balada, lo romántico, el pop, en todos al final me siento bastante cómodo, por supuesto también en lo urbano. Para que quede bajo un mismo sello, creo que se trata de ser honesto, al final soy un artista independiente, es una ventaja que no tenemos que ajustarnos a una sola cosa. Hago lo que me nace, lo que me gusta, y bajo eso trabajo canciones, temáticas del álbum hasta llegar a un concepto”.

De los shows contó que “Tuvimos recientemente una fecha, sin embargo, se soltó la tercera ola de contagios y estamos a la expectativa para poder conseguir mas conciertos. Mientras tanto, puedo adelantar que mis conciertos son llenos de historias, me gusta contar que hay detrás de cada canción, me gusta tener contacto con la gente, directo con las personas. Me gusta que todos disfrutemos ese momento, el de los artistas es estar en la tarima, pero lo compartimos con la gente y agradecemos que nos acompañen”.

Una vez lanzado “Pegao”, Bartolano nos adelanta que “Ya tenemos mas canciones en puerta, seguramente muy pronto daremos mas temas de que hablar. Por ahora no hay colaboraciones, pero ojala suceda, de forma organiza, que nos conozcamos los artistas y si hay una buena química, encantado haremos que suceda. Si hay admiración y respeto por los trabajos de ambos, sin duda podríamos lograrlo”, dijo sin mencionara ningún artista en particular.

Agradecido de poder sobrellevar la pandemia haciendo música concluye que “Se canceló la gira el año pasado, pero alcanzamos un repunte importante en redes sociales, hay cosas buenas que también han sucedido en este periodo de contingencia, a final de cuentas hay que adaptarse , por ahora estoy muy en contacto con la gente que me sigue en redes sociales, hace algunos meses hice un concierto en línea y no descartamos hacer uno mas próximamente” concluyó.