¿Confiar en el Poder Judicial?.. está podrido: presidente AMLO

Tras la puerta del poder

Roberto Vizcaíno

Apenas había asumido el poder y en uno de sus primeros encuentros en Palacio Nacional, ante editorialistas y plantilla de redacción de La Jornada, Andrés Manuel López Obrador soltó su pecho: “Si por mí fuera… desaparecería al Ejército”, dijo claro y fuerte.

El video corrió luego profusamente por redes sociales…

Antes incluso de asumir el poder, ya había dictado la ejecución y muerte del nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

Así, bajo el principio de que su pecho no es bodega, es decir, que no tiene por qué guardarse nada, cero prudencia, ningún respeto para nada ni nadie, el tabasqueño ha hecho en estos 3 años las afirmaciones más sorprendentes e inusitadas para un Jefe de Estado.

Entre sus infidencias está, por ejemplo, la revelación de que Carlos Slim le había comentado que estaba a punto de retirarse. Eso hizo bajar las acciones de Carso en la Bolsa de Valores causándole pérdidas millonarias.

En ese su jardín de lengualarga a últimas fechas ha arremetido con frecuencia contra ministros, magistrados y jueces, a quienes ha calificado sin mostrar ninguna prueba que son una red de corrupción y de intereses neoliberales como conservadores.

Hace unos días frente a la crisis del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación dijo que lo procedente era su restitución. Es decir, correr a todos y nombrar nuevos magistrados.

Ayer, ya casi en automático, durante un evento sobre el programa “Agua Saludable para La Laguna” en Durango, acompañado por los gobernadores José Rosas Aispuro y Miguel Riquelme la soltó de nuevo:

“¿Creen que voy a confiar en el Poder Judicial?… está podrido”

Estallaba así en contra del juez que dictó la suspensión del proyecto en respuesta a un amparo.

Afirmó que el Poder Judicial está podrido y que los jueces, ministros y magistrados están al servicio de grupos de intereses creados y que tienen una mentalidad ultraconservadora.

Y luego de advertir que “el Presidente de México no puede ser rehén de personas o de grupos”, emplazó a que productores, habitantes y ambientalistas se pongan de acuerdo para definir antes del 3 de octubre próximo, si se inicia o no el proyecto para dotar de agua a la región. Ello necesitaría que se retiren los amparos que mantienen suspendido el programa.

“Y si ya empezaron los amparos pues no vamos a poder terminar la obra. ¿Ustedes creen que yo voy a confiar en el Poder Judicial? No me estoy chupando el dedo. Desgraciadamente el Poder Judicial está podrido, hay honrosas excepciones para no generalizar, pero jueces, magistrados, ministros están al servicio de los grupos de intereses creados y tienen una mentalidad muy conservadora, ultraconservadora”, afirmó.

No tiene que decirlo. Si pudiera, los desaparecía.

“Si tuviésemos un Poder Judicial confiable diría no hay problema, vamos al litigio, vamos a demostrar de que no hay afectaciones, pero no nos metemos en eso, nos entrampamos, nos presentan una denuncia y luego otra y otra y otra, y otra, se nos va el tiempo y es una táctica dilatoria y no se hace la obra”, concluyó.

Posible extraordinario el viernes

Ricardo Monreal ya se activó y va a todo vapor en la negociación para sacar adelante la Ley Reglamentaria de la Reforma Constitucional de Revocación de Mandato este fin de semana.

Hoy tiene previsto que las Comisiones de Gobernación y la de Estudios Legislativos dictaminen 3 iniciativas sobre Revocación de Mandato: 1 del PAN, 1 del PRI y 1 presentada por él. Así, la Comisión Permanente podría autorizarse el miércoles un Extraordinario a fin de aprobar dos instrumentos jurídicos: El de Juicio Político y el de Revocación de Mandato.

En medio de este trajín se dará tiempo para presentar dos volúmenes titulados Las Grandes Reformas para el Cambio de Régimen, de su autoría. Este nuevo libro estará disponible los días siguientes en forma gratuita en redes sociales.

Serán los libros 34 y 35 de su autoría, estos para describir todas las reformas en materia constitucional que en los tres años se han aprobado bajo su conducción parlamentaria.

