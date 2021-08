Retorno a clases presenciales, CNTE no le hace segunda a López Obrador

La Retaguardia

Adriana Moreno Cordero

Revocación de Mandato: PT y PVEM ¿abandonan a Morena?

Entramos en la semana que marca la cuenta regresiva para que alumnos de todo el país regresen a clases presenciales, y es necesario citar a un clásico, “llueva, truene o relampaguee”. Sin embargo, hay temor fundado porque no se sabe a ciencia cierta qué pueda ocurrir una vez que los estudiantes retornen a las aulas porque, como se ha anotado en este espacio en anterior entrega, no existe una estrategia que establezca y aplique los rigurosos protocolos sanitarios que se requiere en estos casos. O sea, esta errada y llamada Cuarta Transformación actúa por capricho del presidente Andrés Manuel López Obrador, así como para no variar.

Desde hace varias semanas, cuando esta tercera ola arremetió con toda su fuerza en la Ciudad de México, de nueva cuenta los hospitales se empezaron a saturar, sólo que esta vez, con jóvenes y niños lo cual resulta muy preocupante porque el inquilino de Palacio Nacional está más ocupado en enviar ayuda a Haití, que en cubrir las muchas carencias que a diario se manifiestan en nuestro país.

Así, se supone que habrá regreso a clases presenciales cuando por ejemplo, ayer, se registraron 7 mil 162 contagios de Covid-19 y 133 mil casos activos. No habría razón por la cual, en esta última semana se registrara un importante descenso en este panorama y pudiera haber así, mayores condiciones de seguridad. Ahí está su “pequeño rebrote” de Covid-19 que hace unos días anunció el Presidente.

Ahora bien, en cuanto a los maestros, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, la famosísima CNTE, aliada de López Obrador a lo largo de sus 18 años de campaña, también existe temor, por ello, propusieron consultar a los padres de familia sobre el regreso a clases presenciales para el ciclo escolar 2021-2022 y se supone que ya, desde ayer y hasta el viernes, se dedican a aplicar una encuesta a nivel nacional y para el 25 de agosto se puedan dar a conocer los resultados, esto, de acuerdo a lo informado por Pedro Hernández, secretario general de la sección 9 de la Coordinadora.

Lo que puede inferirse, es que prevalecerá el rechazo de los padres de familia de enviar a los menores a los salones de clases, pero no deja de llamar la atención que en esta ocasión, la CNTE no le hizo segunda al presidente López Obrador y como pocas veces, tuvo cierta congruencia en esto de llevar a cabo un forzado regreso a clases presenciales.

Municiones

*** Desde su gustadísimo “stand up” mañanero, López Obrador, muy enojado acusó a la oposición de estar en contra de la figura de Revocación de Mandato. En esta ocasión, la bilis del de Tepetitán, es que no cuenta con las dos terceras partes en el Senado de la República para sacar adelante este nuevo caprichito. Pero habría que aclararle que el Bloque Opositor en la Cámara alta, no está en contra de esa figura; lo que ocurre es que no quieren que se apruebe sobre las rodillas, en “fast-track” porque por lo que se ve, al Presidente ya le urge, ya está que se le “queman las habas” para que alrededor de los días 5 o 6 de marzo, se aplique este ejercicio. Total que ayer, en menos de 16 minutos y sin ninguna discusión de por medio, Morena y, ojo, sólo una de sus rémoras, el PES, se aprobó en lo general la Revocación de Mandato.

*** Una cuestión, sin duda, llama poderosamente la atención y es que el resto de las bancadas aliadas del partido oficial, de plano no votaron en Comisiones como fue el caso de la senadora del PT, Nancy de la Sierra, así como tampoco el PVEM, porque parece que no están muy de acuerdo con este tema. Pero los de Morena no se detuvieron por eso y aprobaron con la ausencia de la oposición y ahora lo que falta es lo más difícil para que en un apretado período extraordinario se aprobara la Revocación de Mandato. Sobre el mismo tema, por su parte, el senador panista Damián Zepeda subrayó que es evidente que el tema aún no está listo y puso al descubierto las intenciones de Morena de que la Revocación de Mandato no sea un castigo, sino más bien un premio que halague ni más ni menos que al inquilino de Palacio Nacional. Es preciso señalar que en la Cámara alta, el bloque de contención se mantiene unido y rechazarían este dictamen, debido básicamente a la premura con la que el partido oficial intenta sacarlo, y ya no habría período extraordinario.

*** No se puede legislar sobre las rodillas temas de trascendencia para la política nacional, manifestó el legislador panista y a contrapelo de lo dicho por el Ejecutivo en su gustadísima mañanera, Damián Zepeda se pronunció por que haya Revocación de Mandato “pero bien hecha” y por ello propuso que se lleve a cabo una mesa técnica “donde estemos sentados todos y se discutan los detalles”. El senador Zepeda también planteó -y esto sin duda es indispensable-, una reunión con el INE que es el Instituto encomendado a realizar, en este caso, el ejercicio de la Revocación de Mandato. Esto, sin soslayar que falta menos de un mes, escasas dos semanas para el 1 de septiembre. ¿Cuál es la prisa?

*** A buen árbol se arriman. Vaya decisión de que la flamante secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, se haga cargo, por instrucciones directas, se supone, de Palacio Nacional, del caso de José Eduardo Ravelo, joven torturado, violado y asesinado por policías del municipio de Mérida, que no fueron vinculados a proceso e incluso, el alcalde de la capital yucateca, Renán Barrera, se dedicó a defenderlos.

*** El alcalde en Benito Juárez, Santiago Taboada, estuvo, al igual que la jefa de Gobierno de la CDMX, Claudia Sheinbaum, en la explosión por una fuga de gas en un departamento, de la colonia Acacias, en un edificio en el que lamentablemente una persona perdió la vida. Taboada anunció que se ofreció a los afectados como apoyo, la primera noche de hotel e informó que “estamos apoyando y coordinando con Protección Civil y con la Fiscalía de la CDMX” para que se esclarezca que es lo que provocó el incidente 22 heridos y un edificio de departamentos destruido.

***¿No que ya no había granaderos?, habría que preguntarle a la flamante jefa de Gobierno de la CDMX, pues ayer, hubo un enfrentamiento entre policías mujeres del Grupo Atenea de la CDMX y las famosas encapuchadas que cada vez que marchan, hacen destrozos. Alrededor de 100 embozadas muy agresivas, por cierto, se indignaron porque los monumentos a lo largo de Paseo de la Reforma estaban resguardados para evitar los destrozos que estas manifestantes suelen realizar.

