Nuestra relación con EU, una nueva etapa

Así las cosas…

Humberto Mares N.

En un breve tiempo, las visitas de funcionarios de alto nivel del Gobierno de los Estados Unidos son de llamar la atención, sobre todo porque el gobierno vecino manifiesta su preocupación en materia de seguridad nacional.

En el inicio del gobierno de cualquiera de las dos naciones, es normal el acercamiento para lograr consolidar una agenda inmediata de asuntos a tratar, pero lo que llama la atención es que son funcionarios que tienen que ver con los asuntos de seguridad. Para nuestros vecinos del norte es prioridad su seguridad nacional que consideran amenazada con asuntos como la migración, el tráfico de personas y drogas, que las ligan muy de cerca.

Así las cosas, el presidente Joe Biden dimensionó esta situación y dada su preocupación designó a su mano derecha, la vicepresidenta Kamala Harris, para atender muy de cerca los asuntos con México. Los hechos nos indican lo anterior, dado que el gobierno de Estados Unidos ha mandado en un tiempo muy corto, a funcionarios de altísimo nivel como la vicepresidenta Kamala Harris, pero antes habían estado en nuestro país especialistas en temas de seguridad nacional, entre otros, el Secretario de Seguridad Interior, Alejandro Mayorkas, y los principales mandos de la CIA, después visitaron nuestro país, el consejero de Seguridad Nacional, Jake Sullivan, y nuevamente el Secretario de Seguridad Interior de Estados Unidos, Mayorkas, también el jefe del Comando Norte de la Defensa, Glen D. VanHerck y Roberta Jacobson, en ese entonces responsable de asuntos fronterizos.

Adicionalmente, el gobierno de los Estados Unidos designó y aprobó ya el Senado de ese país a un político allegado al Presidente Biden, el experimentado Ken Salazar, quien fue Secretario del Interior en el gobierno del Presidente Obama, entre 2009 y 2013, y antes Senador y fiscal del estado de Colorado.

Ken Salazar es especialista en asuntos climáticos, energía, recursos naturales y nativos americanos. Durante la campaña presidencial de Biden fue copresidente del comité de liderazgo latino del Partido Demócrata. Sin duda, es un funcionario de toda la confianza del Presidente Biden y ello refleja la preocupación del mandatario.

Hay que insistir en que la relación de ambos países si bien es cierto son principales socios comerciales mutuos, pero la relación va más allá del T-MEC u otros acuerdos de su política interior, pero nos queda claro que para la administración Biden está construyendo su agenda con México y la región, pocas cosas en la propia política interior son más importantes que la migración en control de la seguridad en su frontera sur.

No hay tema en el que insista más la derecha republicana y el trumpismo que en el migratorio, que argumentan que está desbocado y pone en riesgo la seguridad y la salud de los estadounidenses. Tal vez no es así, pero lo cierto es que la administración Biden no se puede dar el lujo de mantener vivo en la agenda, un tema que a todas luces le daña electoralmente y que tampoco puede tener una solución sencilla y unilateral. La migración lo cataloga como amenaza a su seguridad nacional y de ahí la exigencia de que México contenga la migración en el sur de su frontera.

Ken Salazar en su comparecencia en el Senado norteamericano señaló los temas prioritarios en la agenda con México serán migración, violencia, energía y particularmente ha señalado la intención expresa de México de tiene la intención de “lidiar” con la violencia, que en su opinión es momento de un cambio transformador y dar paso a un nueva era de asociación con nuestro vecino sur, dijo Salazar.

Sin duda, es momento de reprogramar, pero la relación ni está del todo bien debido a decisiones que ha tomado el gobierno de México, sobre todo en materia económica y legislativa, que ha cambiado reglas de juego, que ha afectado a muchas empresas, sobre todo en el tema de energía y energía sustentable, materia en la cual Ken Salazar, nuevo embajador, es especialista.

El plan propuesto por Salazar se basa en 4 puntos. Aprovechar oportunidades para generar empleos al empujar trabajos de infraestructura, comercio y turismo, ordenar el flujo de migración, abordar y combatir la violencia y atender y combatir la violencia e influencia del crimen organizado.

Varios de los senadores participantes en esta comparecencia, entre ellos Bob Menéndez, Jim Rish y Joe Cruz expresaron su preocupación y conmoción por el enorme número de asesinatos de candidatos en las pasadas elecciones, la violencia contra periodistas, la preferencia del gobierno hacia Pemex y la CFE, que socavan y afectan a las empresas americanas, sobre todo en el tema de energía. La agenda está cargada.

Sin embargo, no es imposible. La prioridad para nuestros vecinos es la migración y detener a la delincuencia organizada que ya está en el manejo de grupos de migrantes y que aseguran pueden colarse por ahí terroristas, que atentan contra la seguridad nacional, tanto de Estados Unidos, como de México. Así las cosas, hasta pronto. Quédense en casa, estamos en emergencia.

