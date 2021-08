López Obrador le enmienda la plana a Delfina Gómez y no la deja hablar

La Retaguardia

Adriana Moreno Cordero

Y en este anunciado regreso a clases presenciales, desde luego no podrían faltar las contradicciones a lo interno del gabinete de esta errada y llamada Cuarta Transformación. Así, mientras la jefa de Gobierno de Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, dijo en conferencia de prensa que el rechazo al regreso a clases presenciales en medio de la tercera ola de contagios de la Covid-19, es un tema político y con sus declaraciones, la funcionaria capitalina no hizo más que hacerla de coro ni más ni menos que del presidente Andrés Manuel López Obrador, éste último le enmienda la plana a su flamante secretaria de Educación Pública, Delfina Gómez, y la funcionaria no pudo decir “ni pío” y tuvo que aguantar la descalificación de su jefe.

Resulta que, como se sabe, en esta especie de “dulce labor de convencimiento” que ha hecho los últimos días para que los alumnos regresen a clases presenciales la titular de la SEP, así como no queriendo la cosa puso como requisito indispensable que los padres de familia que se decidieran a enviar a sus hijos a los planteles escolares este ya próximo 30 de agosto, tendrían que mandar también una carta “de responsabilidad compartida” en la que subraya que los niños que acuden a las escuelas gozan de cabal salud, esto es, una carta responsiva en la que se le facilitaría a esta llamada y errada Cuarta Transformación, “lavarse las manos” con la ola de contagios que la irresponsabilidad del inquilino de Palacio Nacional va a desatar.

Esto último -se subraya-, es un “plan con maña” pues de esta manera, la actual administración se deslinda de los contagios en este retorno a clases presenciales en todo el país. Por eso resulta preocupante que de manera tan superficial e irresponsable el Presidente dijera que dicha carta no es obligatoria “si van los niños a la escuela y no llevan la carta, no hay problema” y agregó que él ni enterado estaba porque se hubiera opuesto a que fuera obligatoria y con ello, descarta que se les realice a alumnos y docentes, pruebas para detectar casos de Covid-19.

O sea, en público y sin empacho alguno el de Tepetitán le enmendó la plana a su secretaria de Educación Pública y, según se sabe, no ha dejado que Delfina Gómez salga a los medios a explicar más a detalle esta supuesta estrategia, que se puede pronosticar, resultará todo un fracaso porque el decálogo anunciado por el presidente no tiene claridad y esto afectará a nivel nacional, porque hay comunidades alejadas en los diversos estados, en los que no hay idea de este retorno

De nada sirvió entonces que el no menos flamante subsecretario de Promoción y Prevención de la Salud, Hugo López-Gatell, señalara en el gustadisimo “stand-up” mañanero, que es muy pero muy bajo el índice de niños y menores de 18 años enfermos de Covid-19.

Seguramente, el ex funcionario “estrella” de esta errada y llamada Cuarta Transformación, no se ha dado una vueltecita por ejemplo, por el Hospital “Federico Gómez”, que ya se encuentra saturado y que cada vez más deja de ser un secreto a voces que desafortunadamente, hay niños que han muerto producto de coronavirus, pero la consigna directa de Palacio Nacional es no difundir esta información, y si para López-Gatell no es nada un porcentaje de 1.6%, el que una sola familia se quedara sin uno de sus integrantes, siendo niños, es sin duda un golpe muy duro.

Por lo pronto, en la Ciudad de México, la Autoridad Educativa Federal que comenzará el proceso de inscripción y reinscripción para el ciclo escolar 2021-2022 en las escuelas públicas y no hay la emoción de otros años, cuando no había pandemia.

Municiones

*** Por cierto, la jefa del gobierno capitalino, ya se dignó a anunciar que recibirá a uno por uno de los alcaldes que resultaron electos en los comicios del pasado 6 de junio, sin importar el partido al que pertenezcan, sin embargo, esto será hasta el mes de septiembre. Es más que evidente que la señora Sheinbaum ha puesto varios obstáculos para que la transición agarre a los alcaldes electos de la oposición, “con los dedos en la puerta” y no tengan margen de acción; esta es una acción muy mañosa y será que a la jefa de Gobierno de la CDMX le duele tanto, tanto que por la tragedia ocurrida en la Línea 12 del Metro el pasado 3 de mayo, perdió la mitad del corazón del país, amén de que sus bonos de cara al 2024, bajaron sensiblemente.

*** El senador Ricardo Monreal, coordinador del grupo parlamentario de Morena, señaló que no está tan fácil lograr el período extraordinario de sesiones para aprobar la Ley Federal de Revocación de Mandato. Específicamente declaró: “Yo no lanzo las campanas al vuelo, estoy luchando, hablando con todos, pero respeto mucho a la oposición y ellos tienen su estrategia. Ellos habrán de definir si están de acuerdo o no, pareciera ser que está difícil también para ellos”. Monreal Ávila indicó que ha resultado más complicado lograr acuerdos, porque el proceso ha sido polarizante. La oposición -dijo-, actúa conforme a su estrategia: “Y a este tema de la Ley de Revocación de Mandato ya lo cogió como rehén la política”. Recordó que este es un compromiso escrito del Presidente, y que se encuentran en falta pues los legisladores se dieron un plazo de 180 días para expedir esta ley reglamentaria en junio de este año, y no se ha hecho. Explicó que esa es la razón por la que lo quieren sacar en un período extraordinario de sesiones, pero que no depende de Morena: “la Comisión Permanente es quien lo autoriza, pero tienen que ser las dos terceras partes de los integrantes de la Comisión y Morena por sí solo con sus aliados no los tiene””.

*** Senadoras y senadores de la República aprobaron un dictamen para solicitar a la Comisión Reguladora de Energía (CRE) un informe sobre los elementos técnicos y financieros en la generación de energía eléctrica, donde detalle los factores que inciden negativamente en la determinación de tarifas. En reunión de trabajo, la Comisión de Energía también acordó pedir a ese organismo que incluya en su reporte propuestas que conduzcan, en caso de ser viable, a la adecuación de tarifas eléctricas en beneficio de la población. En el dictamen se manifiesta la preocupación de senadoras y senadores por el incremento de las tarifas de la energía eléctrica. Recuerda que, de acuerdo a la ley, es la CRE quien aplica la metodología para determinar el cálculo y ajuste de las tarifas finales del suministro básico. Señalan que el esquema tarifario de energía eléctrica debe entenderse desde una perspectiva integral, es decir, “escucharse a todas las partes involucradas, con la finalidad de conocer y reunir toda la información relacionada, que va desde la generación hasta la última parte de la cadena que es el consumidor”.

morcora@gmail.com