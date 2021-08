Con el regreso a clases, ¿camino a un escenario como en EU?

Segunda vuelta

Luis Muñoz

Para quiénes han expresado la idea de no regresar a clases presenciales por los riesgos de contagio de Covid-19, es como “predicar en el desierto”.

El destinatario -que no es otro que el presidente Andrés Manuel López Obrador y aquellos que piensan como él- no entiende de razones, se aferra a su idea o no puede ni quiere escuchar otras opiniones.

Obcecado como es, resulta muy difícil, por no decir imposible, que atienda las sugerencias de quienes ven la situación del regreso a las aulas desde otra perspectiva: más humana en un escenario realista.

¿Por qué, si los riesgos de contagio son altamente probables, la insistencia; acaso no son suficiente evidencia los recientes fallecimientos que están muy lejos de disminuir?

La razón es simple. Él lo ha aceptado: “Soy muy necio”.

Y para sostenerse en su necedad y no dar signos de retractación, se mantiene sólido como piedra porque él no cree en eso de que “es de sabios cambiar de opinión”.

Ojalá y el futuro no le demuestre cuan equivocado estaba con el regreso a clases presenciales “llueva, truene o relampaguee” (aunque la opción se la deje a los padres de familia). Como sea, la vida no retoña. Con ellos se libra de toda responsabilidad. Si las cosas salen mal. El gobierno no es responsable.

Por esta razón, se propuso que la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum firme una carta responsiva, mediante la cual se responsabilice de la salud de los niños. Sobre el particular, el diputado Diego Garrido López respaldó la postura del presidente nacional del PAN, Marko Cortés, quien apoya las clases presenciales, pero “con un plan sanitario serio e inteligente para no poner en peligro de infección a la comunidad estudiantil”.

“¿Por qué la carta-responsiva? ¿A qué le teme Morena?”

El mismo Garrido se responde: Algo debe andar mal para que el Gobierno no quiera responsabilizarse de los alumnos”.

Además dijo que los padres de familia nunca fueron consultados para este proceso.

Advirtió que los niños en este momento son los más vulnerables de ser contagiados…en Estados Unidos se han registrado casos graves y López Obrador quiere que en México se repita ese escenario”.

Garrido pidió a la jefa de Gobierno presentar ante el Congreso local su proyecto de protección civil para el eventual regreso a clases (el 30 de agosto) “y no se obligue a nadie a ir; es un asunto delicado”.

Además hay que decir que “ni cupo hay en los hospitales para atender a los niños que pudieran resultar contagiados del virus; estamos muy preocupados porque Sheinbaum no sabe de estrategia sanitaria ni de política pública para escuelas del sistema básico.

Barrera y demás legisladores de su partido buscará un encuentro con las autoridades educativas para conocer el estatus de las escuelas públicas de la Ciudad de México.

Una salida “mañosa” del TECDMX

Para la politóloga y activista Rosario Guerra, la resolución del Tribunal Electoral de la CDMX plantea una salida mañosa para evitar la paridad sustantiva, que nuestro país ha adoptado como parte de los compromisos internacionales con el objetivo de que los derechos político-electorales de las y los ciudadanos se ejerzan en condiciones de igualdad. La catedrática hizo un llamado a revisar su sentencia que podría sentar un mal precedente para el resto del país.

Explicó: La paridad de género es un piso, no un techo, por lo que la participación de las mujeres en el congreso local puede ser mayoritaria y por lo tanto la resolución del TECDMX puede considerarse como un retroceso en materia de paridad de género.

Reiteró que la sentencia emitida por el Tribunal Electoral capitalino (TECDMX-JEL-204/2021) constituye un retroceso a los derechos políticos-electorales de las mujeres y sienta un mal precedente que podría ser replicado en el resto de los estados de la República.

La politóloga y activista, al participar en el encuentro “Por los derechos electorales de las mujeres”, organizado por el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) y la asociación “Mujeres en Plural”, lamentó que los magistrados se hayan negado a recibirlas para discutir dicha resolución, “cuando en esta ONG hay ex magistradas, ex gobernadoras, periodistas y especialistas en el tema”.

Afirmó que esta resolución plantea una salida mañosa para evitar la paridad y la igualdad sustantiva (al modificar las listas y colocar a hombres en la representación proporcional para conformar el Congreso local en perjuicio de las mujeres), lo anterior, como “una serie de actos altamente violatorios al derecho de la mujer”.

Agregó que la citada sentencia da pie a una nueva interpretación al principio de la paridad de género, al limitar su acceso a los cargos públicos y, particularmente a la integración de los congresos, situación que ya estamos viendo en los poderes legislativos de Guerrero y estado de México, entre otros.

Recordó la ardua lucha de las mujeres para lograr la paridad en los tres Poderes de la Unión, en los tres niveles de gobierno y en los órganos autónomos, con la promulgación de la paridad a nivel constitucional y en la modificación de las leyes electorales para definir el delito de violencia de género.

