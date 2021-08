Revocación, ¿democracia o propaganda?

Poder y dinero

Víctor Sánchez Baños

Platicaré las consecuencias totales

AMLO en eterna campaña electoral

Consulta, instrumento de promoción

Si pierde, culpará al INE y a la derecha

Donde hay poca justicia es un peligro tener razón

Francisco de Quevedo, (1580-1645)

Francisco de Quevedo y Villengas. Escritor español

Tenemos un Poder Legislativo reactivo a las órdenes del Presidente de la República.

La mayoría de Morena en Diputados y en el Senado, no reaccionan a las necesidades del pueblo, sino a los impulsos políticos y necesidades de Andrés Manuel López Obrador.

Desde el INE, como hemos mencionado en este espacio y en el noticiero que encabezamos en MVS, así como desde la Suprema Corte de Justicia y abogados especialistas. En la Constitución tiene la figura de Revocación de Mandato, pero no hay una ley reglamentaria.

¿Por qué es importante la Ley Reglamentaria?

Se trata de la manera como debe llevarse a cabo la consulta sobre la revocación de mandato. Incluso, debe establecerse, en caso que se revoque el mandato al Presidente, el tiempo y forma.

Sin embargo, en una ley reglamentaria, no puede establecer los mecanismos para la sucesión presidencial en el caso que el Pueblo decida quitarle la presidencia al titular del Ejecutivo en turno.

En fin, hoy inicia la discusión para un periodo extraordinario extra urgente, como lo exigió a sus diputados y senadores, AMLO.

La orden es tener ¡YA! Esa Ley Reglamentaria, la pregunta y la fecha exacta.

También, el objetivo es mantener el fondo y trasfondo de la existencia de la revocación.

No se trata de una simple encuesta, sino va más allá.

Este instrumento de democracia participativa, se convertirá en un instrumento de promoción política, para fortalecer a Morena para las elecciones de 2024. La revocación serviría para que la población no olvide que debe votar por López Obrador y por quién él decida para 2024.

Ahora bien, ¿qué es lo que haría la clase política en el caso que el pueblo decida que se le revoque la Presidencia a Andrés Manuel López Obrador?

Primero, AMLO se negaría a renunciar, ya que fue electo de acuerdo a la Constitución hasta octubre de 2024 y después la disputa por el poder de los morenistas sería devastadora para todo el país. De por sí, la encuesta que citará el INE para marzo del año próximo, ahondará divisiones entre los mexicanos: los que están en favor y los que están en contra.

¿Morena y sus políticos aceptarían la derrota en forma olímpica?, ¿quién sería el sucesor que nombraría el Congreso, cuando ellos lo dominan?, ¿dejaría el poder en manos de la oposición?, ¿esto podría generar conflictos sociales callejeros?, ¿qué harían los gobiernos de Morena ante inquietudes y oposición callejera?

Ahora, la perversidad con que manejará la pregunta cambia todo el sentido de la revocación. En lugar de revocación es ratificación de mandato, como lo hace continuamente el gobierno de Venezuela a cargo de Nicolás Maduro.

El estado actual de la pregunta reza: ¿Está usted de acuerdo en que se revoque de manera anticipada el mandato del Presidente de la República?, lo que significa revocación.

En cambio, Morena, propone una “ratificación” de mandato al preguntar: ¿Estás de acuerdo con que el licenciado Andrés Manuel López Obrador, presidente de los Estados Unidos Mexicanos, continúe ejerciendo el cargo hasta que concluya su mandato?

Estos son algunas de las inquietudes, con visión al futuro, ya que, en caso de ratificar a AMLO, tendría más repercusiones y sería desastroso para la oposición y el fortalecimiento de Morena, que se convertiría en un impulso a mitad de gobierno, cuando generalmente, en administraciones anteriores, era el declive del presidente en turno.

Se estaría pavimentando la carrera presidencial para la sucesión. Definitivamente, con la aprobación en estos momentos de AMLO, tendría una ratificación de mandato, a menos que pueda ocurrir algo desastroso antes de marzo del año próximo en que se llevaría a cabo la consulta.

Dudo que López Obrador quiera reelegirse, pero dejará a quien se le dé la gana en la Presidencia, donde se inclina la balanza en favor de Claudia Sheinbaum y su equipo. En segunda posición está Marcelo Ebrard y en una lejana tercera posición está Ricardo Monreal.

Aquí está la verdadera historia de una revocación de mandato.

PODEROSOS CABALLEROS

JORGE HANK RHON: Una vez más, por disposición de la autoridad electoral y en cumplimiento a la resolución judicial, Jorge Hank Rhon ofreció una disculpa pública por sus desafortunadas expresiones que realizó; “de manera especial me dirijo a las señoras Rebeca Maltos Garza, Brenda Imelda Ramírez Rodríguez y Mayra Linday López Angulo”. El 26 de enero pasado, “si bien no tenía la intención de ofender a nadie y menos aún a las mujeres… Reconozco y comprendo que son expresiones que menoscaban sus derechos al inhibir su participación en la esfera política”. Expresó una vez más, una disculpa a María Guadalupe Jones Garay, ex candidata al gobierno del estado por la coalición Va por Baja California “por lo que dije el pasado 18 de mayo ante medios de comunicación de Mexicali”.

DELFINA: Aquí lo mencionamos. La carta responsiva que envió la SEP a los padres de familia, era una auténtica barrabasada. Ayer, el Presidente se deslindó de dicha carta, aunque reiteró la urgencia de mandar a los niños a clases. Sin embargo, reiteró que era opcional. Por el momento, dejó en el aire a la secretaria de Educación, Delfina Gómez. Ni modo, así son las cosas cuando el jefe manda.

RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA

CCIMA: Grupo CCIMA actualmente tiene presencia en 13 entidades de la República Mexicana y más de 1,800 obras de construcción, cuenta con macro desarrollos residenciales en Querétaro. y en SLP y con 7 parques industriales en los mismos estados. Sus objetivos en los próximos cuatro años son crear nuevos proyectos industriales y residenciales en varias ciudades del Bajío y expandirse al sureste del país. En EU, en el estado de Colorado; siendo allí que por primera vez harán negocios en el extranjero; enfocados en el desarrollo de naves industriales para el e-commerce. Una vez asentados en Colorado, Grupo CCIMA USA Corp. , buscará la expansión a otros estados del país vecino.Espero que esta información sea de tu interés y desees entrar en más detalles por medio de una entrevista con el Ing. Ricardo Medina, CEO y fundador de Grupo CCIMA.

Escúchame de lunes a viernes, de 21 a 22 horas,

en “Víctor Sánchez Baños en MVS”

MVSnoticias.com

poderydinero.mx

vsb@poderydinero.mx

Twitter:@vsanchezbanos

Facebook: vsanchezbanos