“La estrella de la luna” visibiliza el grave avance de la trata de personas

Libro basado en una historia real

Raquel Anna Caspi Miller nos relata uno de los tantos casos que se dan diariamente en México

Afirma que es tema del que nadie quisiera hablar, pero que es un delito del que hay que hablar lo suficientemente alto

Raquel Anna Caspi Miller estudió la licenciatura en Comunicación Humana y ejerció como terapeuta de niños con problemas de aprendizaje por más de diez años, asimismo, estudió una especialidad en Programación Neurolingüística y otra en Psicología Clínica y Psicopatología, lo cual aplica ahora en su etapa como escritora.

Caspi Miller, además tiene formación en Neurosicoeducación y una Maestría en Psicología Transpersonal, es Psicoterapeuta en Práctica Privada y actualmente estudia un Diplomado en Trata de Personas y un Doctorado en Desarrollo Humano, este último que la llevó a escribir y lanzar “La estrella de la luna”, su cuarto libro, abordando un tema del que, afirma, no es fácil hablar, pero que ella ha decidido hacerlo en voz alta.

En entrevista para DIARIO IMAGEN, la terapeuta y escritora, relató “a través Rosy Orozco conocí a Luna, la chica de esta historia, al escucharla y vincularme con ella, decidí hacer este libro, opté por narrarlo de una manera que considero es respetuosa, pero también nos da a saber lo que está sucediendo en torno a este tema, para sensibilizarnos e informarnos, porque es una problemática muy fuerte que, es cierto, se vive a nivel mundial, pero en México más, de hecho las estadísticas apuntan a que el 57% de los mexicanos son vulnerables a ser víctimas de trata en cualquiera de sus formas”.

Aclara que en la trata de personas “está desde la explotación sexual, pero está también forzar a las personas a explotación laboral, está la venta de órganos o vender niñas a matrimonios, eso sigue sucediendo en el 2021. Son cosas que creemos lejanas, pero no, todo esto sigue pasando, es un tema que no se atiende completamente, no se aborda, esa es la verdad”.

Adelanta que, este libro que ya está a la venta narra “la historia de Luna, ella se escapa; cuando uno la escucha por primera vez, a parte de dejar de dormir, si entras en shock, imaginando a una niña de 14 años en esta situación tan dramática. Le di ayuda terapéutica pero de ahí vino la confianza para que pudiéramos plasmar su historia en un libro. Ella es resiliente bondadosa, es una persona buena, que se lleva el respeto y cariño de quien la conoce y ella nos permite ahora ayudar a otras personas”. Y es que 100 % de las regalías del libro se van a fundaciones y refugios de personas que son rescatadas de la trata.

Asimismo, añade que “hay muchos datos en el libro, no solo la historia de Luna, también está la de Estrella. Luna, a los 14 años saliendo de una feria en su pueblo en el Estado de México, es raptada por un trailero junto con su prima, se las llevan, las venden y ella es explotada sexualmente 2 meses y medio hasta que se escapa. En Comisión Unidos Contra la Trata, a través de una periodista que conoce el caso de Luna, es que llega a la fundación, es tratada, es cuidada y comienza su proceso de rehabilitación”.

Aclara que no solo las mujeres son vulnerables a este tipo de delitos “jóvenes y hombres también, por eso es necesario que se informen bien, que sepan cómo los enganchan los secuestradores. En el caso de las mujeres, la primera es el enamoramiento, lleva mucho tiempo, la trata de personas es el tercer negocio más lucrativo a nivel mundial, por lo que invierten tiempo, dinero, incluso hasta convencen a la familia, a veces hasta se casan y luego, nunca las vuelven a ver”.

Para continuar trabajando a favor de las víctimas de este tipo de delitos, indica que espera que esta historia llegue a muchas personas “con la información que nos están dando y por medio de esto, entrevistamos a personas cercanas a ella, noticias que salieron en los periódicos en el 2011, cuando sucedió esto, asimismo, con otras personas que han pasado por esta dificultad. Creo que logró transmitir de forma empática la historia. Es un tema que me fascina que me ha atrapado y también es el tema de mi tesis doctoral, estoy invirtiendo tiempo energía y cariño, ojalá sirva para ayudar a mucha gente”.

Finalmente, dijo que hay una página de internet donde la gente se puede sumar al combate de la trata de personas de muchas formas “Hay una página www.hojaenblanco.org los invito a que entren y vean las formas de ayudar a las personas que han sido víctimas, no solo en cuestiones económicas. Hay muchas formas de ayudar”.

Asimismo, invitó a todos seguir sus transmisiones en Instagram @psicologia.transpersonal todos los miércoles.