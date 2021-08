El Grupo Hotelero Palladium apuesta por la reactivación interesantes promociones

Victoria González Prado

Autogestión Médica Mobil, la herramienta más avanzada para atender a los viajeros

Hilton Vallarta Riviera All Inclusive Resort, nuevo complejo turístico todo incluido abrió en Puerto Vallarta

Los Cabos, sede del World Meetings Forum del 30 de agosto al 2 de septiembre

La cadena hotelera Palladium Hotel Group continúa apostando lanza la “Semana Palladium” del 23 al 31 de agosto con oportunidades únicas para poder viajar a partir de noviembre y hasta diciembre 2022. Las agencias de viajes brindarán descuentos exclusivos en sus tarifas finales para los viajeros que decidan hospedarse en los hoteles de la cadena en México, Brasil, República Dominicana y Jamaica.

La promoción estará disponible de forma exclusiva a través de agencias de viaje y en todos los hoteles que el grupo posee en América, para vivir experiencia única en México (Costa Mujeres, Riviera Maya y Riviera Nayarit) República Dominicana (Punta Cana, Cap Cana y Santo Domingo), Jamaica (Montego Bay) y Brasil (Imbassaí).

Las estadías adquiridas durante la “Semana Palladium” tienen descuentos de hasta 50 por ciento, dependiendo del hotel seleccionado. La marca TRS Hotels otorga hasta 50 por ciento, mientras que Grand Palladium Hotels & Resorts hasta 50 por ciento, más la estadía de un niño gratis.

Mario Viazzo, director Comercial del grupo para América Latina indicó: “la idea es impulsar la industria turística con esta iniciativa ventajosa tanto para el viajero como para las agencias de viajes con beneficios y descuentos únicos para ayudar a los viajeros a que puedan seguir planificando sus viajes bajo extraordinario protocolo de bioseguridad para que no tengan que preocuparse por el contexto. Trabajamos codo a codo con las empresas de turismo para brindar la mejor propuesta y oferta posible para familias y parejas para que puedan seguir disfrutando de vacaciones de ensueño”.

Cabe destacar que el grupo hotelero invirtió en amplio protocolo de seguridad e higiene e implementó nuevos procedimientos tecnológicos, como reservas en línea en restaurantes y actividades de entretenimiento y ocio, así como check-in online, para maximizar el distanciamiento social.

El grupo internacional cuenta con la más alta certificación internacional y sellos que avalan todas sus medidas, con las que han logrado estar alineados con las normativas y recomendaciones de los organismos más especializados como Clean & Safe certificación de SGS, Process SGS, Stay Safe Plus Insurance Europ Assistance (Covid Care Guarantee by InterMundial) y Safe Travels by World Travel & Tourism Council certificación del Consejo Mundial del Viaje y el Turismo.

✰✰✰✰✰ Con nuevo servicio de innovación digital: Autogestión Médica Mobil, Universal Assistance toma la delantera en su atención al viajero y relanza su aplicación Mobile que permite a sus clientes gestionar su atención médica completamente online desde su dispositivo móvil sin la necesidad de comunicarse con el call center.

El nuevo sistema de autogestión incluye Triage Médico Online permitiendo evaluación rápida de la situación del cliente, brindando por medio de la geolocalización la atención adecuada que se adapte a las necesidades del viajero.la aseguradora señaló: “nos llena de orgullo poder ofrecer a todo el mercado mexicano éste nuevo y revolucionario servicio. Nuestra misión sin duda es darles tranquilidad a todos nuestros pasajeros y la Autogestión Médica Mobile, se la ofrece”.

Desde hace más de un año la compañía de asistencia al viajero viene trabajando en esta herramienta, solución que combina más de 40 años de experiencia médica brindando asistencia al viajero con innovación tecnológica Mobile de última generación. Es importante tener en cuenta que este nuevo servicio funciona a través de geolocalización entre el usuario y los prestadores médicos que permite asignarle la asistencia más cercana a su ubicación por medio de: Teleasistencia Médica, consulta en centro médico, visita a domicilio u otras opciones como chat asistencial.

Sin duda esta es solución disruptiva en la manera en que los clientes solicitan su asistencia médica, agilizando y mejorando la calidad de atención. Para Universal Assistance es prioritario estar cada vez más cerca sus clientes y brindar herramientas innovadoras, seguras y confiables. La nueva actualización de la app está disponible en español, inglés y portugués tanto para Android como iOS.

✰✰✰✰✰ Hilton Vallarta Riviera All Inclusive Resort, nuevo complejo turístico todo incluido abrió en Puerto Vallarta y es la más reciente incorporación a la oferta todo incluido de la compañía.

La propiedad, situada en Bahía de Banderas, cuenta con 444 habitaciones, 14 restaurantes y bares, un par de piscinas infinitas y 16 mil 200 pies cuadrados de espacio para reuniones y eventos.

La propiedad, gestionada por Hilton, fue desarrollada por Parks Hospitality y es propiedad de Fibra UNO.

Danny Hughes, vicepresidente ejecutivo y presidente de Hilton para las Américas dijo:.”con esta nueva incorporación a nuestra cartera de rápido crecimiento en México, reforzamos nuestro compromiso de expansión continua tanto en el segmento de todo incluido como en uno de los destinos de ocio más deseados de América Latina. Estamos encantados de dar la bienvenida a los huéspedes a este nuevo resort donde hay algo para todos: instalaciones y comodidades de primera clase, magnífico entorno entre la playa y la exuberante selva tropical, hermosas puestas de sol y exquisita gastronomia”.

✰✰✰✰✰ Del 30 de agosto al 2 de septiembre, tendrá lugar —en Los Cabos, Baja California Sur— el World Meetings Forum (WMF), plataforma para la industria de turismo MICE y, brindará espacio ideal con el mejor contenido académico, agenda de citas de negocios y reuniones, además de que reúne hosted buyers y suppliers a nivel nacional e internacional.

La sedel será el Hard Rock Hotel Los Cabos, donde se impulsará el turismo en destinos nacionales e internacionales mediante la reunión de las mejores compañías de business travel, DMS’s (Destination Management Companies), agencias de incentivos y meeting planners con toda la proveeduría de cada destino para eventos y viajes, para generar conexiones de negocios fuertes y productivas.

Los participantes podrán acceder a reuniones académicas de alto nivel, networking, experiencias únicas del destino y citas de negocio entre 80 hosted buyers interesados en hacer negocios con toda la proveeduría local e internacional participante.

