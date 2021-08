Prófugos de la justicia

Desde el portal

Ángel Soriano

Una vez que el desaforado diputado federal por Puebla, Saúl Huerta, quedó en manos de la justicia, vale la pena hacer un recuento de la protección y facilidad con la que cuentan estos delincuentes de cuello blanco para utilizar a los partidos e instituciones públicas para encubrir sus fechorías y, lo más lamentable, la protección política que tienen ¿gratis?.

Porque resulta detestable, también, que el chileno Mauricio Toledo haya sido encubierto, solapado o protegido para no sólo ser delegado o alcalde de Coyoacán, una de las demarcaciones de más alta rentabilidad comercial en la ciudad de México, sino que haya sido -y es- diputado federal por la CDMX y, al verse descubierto en sus ilícitos, se le envió a Chile.

E iba por segunda ocasión para diputado federal, hasta que las evidencias hicieron imposible sus sostenimiento y huyó a su país, no sin antes declarar que “todo mundo” sabía de su origen, de su nacionalidad chilena, por lo que no engañó a nadie. ¿Y cuántos políticos más están en las mismas condiciones o encubiertos por tan noble actividad?.

El presidente Andrés Manuel López Obrador ha dicho que la política es tan limpia que ni los más sucios políticos han podido mancharla, pero las evidencias de Toledo, Huerta y demás socios, demuestran que aún dentro del nuevo sistema político quedan impunes quienes toleran, solapan o fomentan agravios a la sociedad al amparo del poder público.

TURBULENCIAS

Van contra Luis Ernesto Derbez

Y una vez que Huerta está a buen recaudo, le sigue el ex canciller Luis Ernesto Derbez que, como rector de la Universidad de las Américas en Puebla, asociado con directivos de la institución, desvío recursos y los depositó en paraísos fiscales. El ilícito podría considerarse como uno más de los que se cometen cotidianamente en el país, de no ser porque está de por medio el prestigio de una institución que ha sido ícono académico en el país. Lamentable que la lucha política derive en la destrucción de prestigiadas instituciones en el país…Luego que el gobernador Alejandro Murat llegó a acuerdos con los líderes sindicales de las secciones 35 y 73 del Sindicato de salud, ayer al mediodía trabajadores independientes se manifestaron en el Congreso local para pedir también atención a sus demandas. Es decir, se resuelve un problema y surgen otros. Así está también el Centro Histórico de la ciudad de Oaxaca donde la incapacidad municipal no encuentra la salida: el uso de la policía en detrimento de las colonias que quedan a merced de la delincuencia, de ninguna manera resolverá un ancestral problema social. El primer cuadro de la ciudad que abarca varias manzanas, está invadido del comercio informal, sin que las limitaciones de las autoridades encuentren la cuadratura al círculo a este conflicto… No había necesidad de tanto enredo con la carta responsiva que la SEP pidió a los padres de familia que firmaran responsabilizándose de la salud de los niños, pues simplemente se debió hace reconocido el error o dar marcha atrás, pero acusar a los medios de incurrir en falsificaciones de documentos es una acción lamentable… La alcaldesa electa (PRI-PAN-PRD) de Álvaro Obregón, Lía Limón, acusó al alcalde interino de ahora Morena, porque antes fue militante del PRI y de Movimiento Ciudadano, Alberto Esteva, de saquear las arcas para recaudar fondos para su precampaña por la gubernatura de Oaxaca y afirma que cuenta con documentos que así lo confirman. Esteva fue jefe policiaco en el gobierno de Gabino Cué y se distinguió por realizar pintas en bardas y en patrullas con mensajes moralistas en favor de la honestidad y la verdad, cuando su conducta pública demuestra todo lo contrario.

