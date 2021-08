No pasó, pero eso no altera la consulta del próximo marzo

Para mi hermano Rubén Guillermo (Memo),

quien sorpresivamente hoy hace un año se nos adelantó

Al igual que el día anterior, todos los esfuerzos, argucias y negociaciones desplegados por Andrés Manuel López Obrador desde Palacio Nacional, y por Ricardo Monreal, se estrellaron ante un bloque opositor integrado por senadores y diputados del PAN, PRI, PRD y MC que hizo valer su mayoría de apenas 1 voto, para rechazar definitivamente la realización de un extraordinario previsto a realizarse hoy viernes donde se sacaría adelante la Ley Reglamentaria de la Revocación de Mandato.

El miércoles la votación fue: 23 a favor y 12 en contra lo cual no alcanzó las 2 terceras partes de los 35 presentes. Ayer jueves, con 37 legisladores presentes, la votación fue 24 a favor y 13 en contra, para quedar igual que el día anterior.

En síntesis, fue una muy dura y movida semana donde unos y otros acudieron a todo lo posible e imposible para al final humillar a AMLO con una votación mínima, pero definitiva.

Y, si es cierto -como creo yo que lo es- lo que afirma la experimentada y respetada priísta Dulce María Sauri, presidenta de la Cámara de Diputados, ex gobernadora de Yucatán y ex presidenta del PRI, todo lo anterior fue producto de un capricho más de López Obrador por querer aprobar una ley que era innecesaria para realizar su consulta de Revocación de Mandato en marzo próximo. Y es que, según lo afirma la diputada Sauri, según se establece en el Cuarto Transitorio de la reforma que crea la Revocación de Mandato -y que fue aprobada por el Congreso a fines de 2019-, están establecidas con precisión las fechas y procedimientos para la realización de la consulta que quiere López Obrador.

En su participación dentro del debate de ayer y desde la tribuna del Senado, Sauri explicó, sin que nadie la rectificara:

“… sabemos desde diciembre de 2019 (en que se aprobó y creó la figura de Revocación de Mandato) que a partir del 1 de noviembre hasta el 15 de diciembre próximo (de este 2021), se podrán juntar las firmas de casi tres millones de ciudadanas y ciudadanos que estén inconformes con el actual gobierno, que termine anticipadamente su mandato, y que tengan la llave para poderlo lograr.

“Los que vayan a solicitar la revocación, indudablemente no son (no debieran ser ni AMLO, ni Morena, ni ninguno de sus simpatizantes) los que apoyan al Presidente, (deberán ser) son los que están en contra del Presidente y no hay que confundirse ni confundir a la gente, porque no se trata de refrendarle el mandato, lo tiene, de lo que se trata es de quitárselo, porque un grupo de ciudadanas y ciudadanos consideran que no se puede permanecer con el actual Ejecutivo hasta el 1º de octubre de 2024.

“Esa es la llave que tiene la ciudadanía, veremos si la ciudadanía decide activarla, y veremos entonces si el Instituto Nacional Electoral (INE) revisando las firmas decide convocar a la consulta en un plazo de 20 días después del 15 de diciembre, que se vence el 4 de enero, y el propio Cuarto Transitorio dice que la convocatoria establecerá 60 días para la realización de la consulta, y los 60 días se cumplen el 5 de marzo de 2022.

“Todo eso dice el transitorio constitucional, y no lo puede, de ninguna manera, modificar la ley reglamentaria en materia de revocación de mandato.

“¿Qué sí puede hacer la ley reglamentaria? Va a normar el proceso para el próximo periodo presidencial 2024-2030, allá sí, en 2028 se podrá aplicar lo que la ley señale. “En este sexenio (el de AMLO), es el Cuarto Transitorio el que que tiene fechas perfectamente establecidas para realizarlo”, subrayó Sauri.

Y ese cuarto transitorio, y toda la reforma, dice Sauri, advierte -porque así lo determinó el Congreso en diciembre de 2019- que es el INE el que organizará, promocionará, realizará y sancionará esa consulta. El INE es sólo ejecutor de un mandato constitucional, indicó.

“… es el organizador porque así lo decidió el Constituyente Permanente, porque así lo decidimos por mayoría calificada cuando se estableció la figura de Revocación de Mandato”.

Sauri pidió a AMLO y a Morena destinar en el Presupuesto de Egresos la partida que requiere el INE para hacer realidad esa consulta y dejar de lado sus acusaciones y presiones a ese instituto.

