La arremetida contra Anaya

Centro..!

Arturo Ríos Ruiz

Pinta como venganza de AMLO

Panistas lo llaman intolerante

“AMLO: No soy vengativo… sólo no olvido”, la frase la ha repetido decenas de veces, pero el “no olvido”, es una contradicción del “no soy vengativo”. Los hechos son claros y contundentes.

Sólo para ratificar su comportamiento, siguen vigentes videos en los que con frecuencia niega que haya prometido que acabaría con los “gasolinazos’’, le recuerdan en una serie de los mismos, donde afirma en diferentes lugares lo que ahora niega. Muchos lo califican de mentiroso compulsivo.

A su arribo al gobierno en 2018, el costo de la gasolina estaba en 18.32 pesos, en abril de 2021 subió a 20.39, hoy tiene un costo de 22.84. Los aumentos han sido graduales y ahora, nos niega que prometió lo que dijo.

Todo lo anterior viene a cuento con el desaguisado público entre a Ricardo Anaya excandidato a la Presidencia del PAN, quien dijo que AMLO lo quiere meter a la cárcel; primero aseguró no tener nada que ver en la investigación en contra del político; luego, confirmó: “Si es inocente, que no se ampare ni huya”.

En enero, la FGR anunció la denuncia que presentó Emilio Lozoya, ex director de Pemex, contra algunos exfuncionarios federales y políticos entre los cuales figura Ricardo Anaya. La tuvieron en el aire y ahora, que reapareció la reviven. Es una combinación de la aplicación de la ley y la venganza.

La UIF de la Secretaría de Hacienda ha presentado 23 denuncias formales ante FGR en contra de varios funcionarios y exfuncionarios que Emilio Lozoya señaló el año pasado por presuntos actos de corrupción. Hasta hoy nada se ha hecho…

“AMLO me quiere fregar a la mala y sacarme del 2024”, dice Anaya y agrega que el expediente está mal hecho, que alteraron la declaración de Emilio Lozoya; ladenuncia fue presentada como parte del proceso para convertirse en testigo colaborador de la Fiscalía en el caso Odebrecht.

En su Twitter, Anaya afirmó que López Obrador quiere encarcelarlo para que no sea candidato a la presidencia en 2024. De ser así, el mandatario encamina sus pasos a emular a Daniel Ortega de Nicaragua.

Mientras tanto, los panistas ya se movilizan en defensa de su ex candidato y hay voces albiazules que critican la posición del gobierno y lo califican de vengativo e intolerante. Veremos cómo se dilucida este episodio que pinta mal.

No defendemos a Ricardo Anaya, que quede claro, usamos el ejemplo de que la justicia no está bien compartida, los delincuentes de casa son intocables y los opositores perseguidos, eso no es gobernar como se debe.

Para cerrar, es impresionante la capacidad de pleito del mandatario, a parte de los del país, se remonta a Hernán Cortés, lo acusó de ser que inició la corrupción en México, a tomar el país ni fundamento legal, Los aztecas, después mexicas, tomaban los territorios sin permiso y esclavizaban a sus ocupantes.

