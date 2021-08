¿Nuevos comicios?

De frente y de perfil

Ramón Zurita Sahagún

Llegó la hora de las decisiones y ver el funcionamiento del Tribunal Electoral, última instancia para definir las controversias por los comicios del pasado 6 de junio.

Son varios estados que esperan que las autoridades electorales consideren sus impugnaciones y tomándose en cuenta reviertan los resultados dados en las urnas.

Las principales acusaciones derivan de la posible interferencia de los grupos delincuenciales en la zona del Pacífico que abarca los estados de Sonora, Sinaloa, Nayarit, Michoacán, Guerrero y Colima, además de San Luis Potosí, en el Altiplano, razón por la que los dirigentes de los partidos Revolucionario Institucional, Acción Nacional y de la Revolución Democrática, acudieron ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, para recalcar su denuncia.

En todas esas entidades del país, con excepción de San Luis Potosí, ganó Morena y los dirigentes de los partidos que iban en alianza no quedaron conformes, por lo que presentaron sendas impugnaciones. En San Luis Potosí ganó el candidato del Partido Verde, aliado con el Partido del Trabajo y se sigue impugnando, aunque los priistas retiraron su denuncia.

Sin embargo, Campeche es el estado en que podría darse un cambio en los resultados, ya que se inició un recuento de votos, que podría beneficiar al segundo lugar, Eliseo Fernández, candidato de Movimiento Ciudadano, a quien un puñado de votos lo separó del triunfo.

Layda Sansores, la ganadora, según los resultados oficiales podría sufrir unos traspiés, pues los seis mil votos de diferencia, pudieran variar durante el recuento.

La historia nos cuenta que la voltereta en Campeche es viable, pues el recuento daría margen a que se aumente la diferencia entre primero y segundo lugar o que se inviertan los números y den como resultado a otro ganador.

Campeche fue el estado más disputado, pues la diferencia entre el primero y tercer lugar fue mínima, pero nadie imagina que con este recuento el ganador pudiera ser Christian Castro, candidato del PRI.

En el caso de los estados del Pacífico y el del Altiplano, se considera que las impugnaciones no pasarán de ser rabietas de los candidatos derrotados y se respetará el triunfo otorgado a los candidatos de Morena, con todo y el particular berrinche del gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles.

Y es que en México es poco probable que se anulen unos comicios de gobernador, ya que, en la historia reciente del país, solamente tres veces se logró, dos en Colima y una más en Tabasco.

Fue precisamente Tabasco el primero de los estados donde el Tribunal Electoral determinó la anulación de los comicios del año dos mil, en donde Manuel Andrade, candidato del PRI, aventajaba por pocos votos a César Raúl Ojeda, del PRD.

Le siguió Colima, cuando la injerencia del gobernador Fernando Moreno Peña determinó la anulación del proceso electoral de 2003 en que Gustavo Vázquez Montes había triunfado. Hubo de realizarse un proceso electoral extraordinario en que ganó nuevamente el candidato priista. En 2015 tuvo lugar una elección sumamente cerrada en que el actual gobernador, José Ignacio Peralta venció por una diferencia de 500 votos al panista Jorge Luis Preciado y el Tribunal encontró algunas anomalías que originaron una nueva elección en la que nuevamente ganó José Ignacio Peralta.

Llama la atención que en los tres procesos extraordinarios el ganador fue al que le anularon el triunfo.

¿Se está en posición de negociar cuando eres requerido por la autoridad? Bueno, Ricardo Anaya cree que sí es posible y condiciona su presencia ante la autoridad, si van también a declarar Pío y Martín, hermanos del presidente Andrés Manuel López Obrador, aunque el caso de ellos no esté relacionado con la acusación de él. Anaya, quien había conseguido adeptos con su primera respuesta, los va perdiendo y personajes como su compañero de militancia y también ex candidato presidencial, Diego Fernández de Cevallos, considera que debe quedarse en México y enfrentar la acusación en su contra… Cayó un helicóptero de la Marina en Veracruz, en el que viajaba, entre otros, el secretario de Gobierno, Eric Patrocinio Cisneros, afortunadamente no hubo pérdidas humanas… México está dispuesto a recibir a ciudadanos afganos que deseen abandonar su país, según anunció la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero. Mujeres de la política se están organizando para recibir en sus casas a estas mujeres que buscan asilo.

