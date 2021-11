AMLO, justicia a los migrantes

Desde el portal

Ángel Soriano

El presidente Andrés Manuel López Obrador dio instrucciones de presentar ante el Ministerio Público a los integrantes de la Guardia Nacional que dispararon en contra de un autobús que transportaba migrantes y que desobedeció la orden de detenerse, al considerar que hay otras formas de hacer que se cumplan las indicaciones de la policía y no necesariamente a balazos.

Esto marcaría un precedente importante si en todo el territorio nacional se actuará sin miramientos y sin complicidad hacia las acciones de abuso de autoridad, prepotencia e impunidad, con la que actúan algunos elementos policiacos, como ocurrió con la municipal de Cuautitlán Izcalli en contra del joven actor Octavio Ocaña, cuya muerte deja muchas dudas.

Se sabe en todos los niveles de autoridad y en la sociedad en su conjunto que la policía tiene nexos con la delincuencia o comete los mismos o peores delitos amparados en el uniforme y en una autoridad que están lejos de representar. La presencia de la policía impone más temor y miedo en los ciudadanos que confianza y seguridad de que se está en manos de la autoridad.

Terminar con ese tipo de arbitrariedades en todo el país sería un buen principio de limpiar las corporaciones policiacas y obligarlas a cumplir su cometido. De ninguna manera se explica que un vehículo cuyo conductor desobedezca la orden de detenerse -muchas veces por temor a la policía-, sea baleado o ejecutado por la misma autoridad. Eso es impunidad y abuso de poder.

Turbulencias

México se adhiere a

la defensa de los bosques

México se unió en la defensa de la devastación de la tierra y de los bosques en Glasgow, Escocia, donde se lleva a cabo la cumbre sobre cambio climático. La firma del documento representa el 80 por ciento de los bosques a nivel mundial y se considera que más países se unirán con el mismo propósito. En México se lleva a cabo un ambicioso programa de reforestación al mismo tiempo que la tala ilegal de los mismos sigue en jauja… El gobernador Alejandro Murat, al igual que su homólogo Alfonso Durazo de Sonora, informó que su cuenta de WhatsApp fue hackeada con fines de extorsión, lo cual deja en claro que ni las mismas autoridades se salvan de la delincuencia organizada que va en aumento lamentablemente en todo el país. Y si eso ocurre con personajes de tal relevancia, se puede uno imaginar que pasa con los ciudadanos indefensos en todos los sentidos… Es admirable y estimulante, en consecuencia, que la alcaldesa en Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, haya anunciado un combate frontal en contra de los cinco temibles cárteles de la droga que funcionan en la demarcación y de los que ya ha recibido amenazas. Y a ello se suma la delincuencia política que ha sentado sus reales en el mismo corazón de la República… Poco creativo y de mal gusto el cartel publicitario del ex encargado de la delegación en Álvaro Obregón, ahora morenista, Alberto Esteva Salinas, al lanzar el slogan: Oaxaca a corazón abierto, cuando la depresión y el dolor invade a la sociedad mundial víctima de la pandemia y de falta de medicamentos. Alentar o hacer propaganda política a costa de la enfermedad, en cualquiera de sus manifestaciones, no es nada alentador. Lo alentador sería que se terminara o cuando menos se combatieran los sufrimientos del pueblo víctima de las enfermedades o falta de servicios y no publicitándose con males comunes; pero eso es falta de imaginación de nuestros políticos y por eso es que estamos como estamos.

asorianocarrasco@yahoo.com

www.revistabrecha.com

@BrechaRevista