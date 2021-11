Inéditamente, Monreal analiza pública y políticamente a AMLO

Tras la puerta del pode

Roberto Vizcaíno

Simplemente no recuerdo otro caso similar. No. A ningún otro aspirante presidencial, con posibilidades reales de llegar, que analizara —como lo hace hoy Ricardo Monreal— su circunstancia inédita y la de quién -como Andrés Manuel López Obrador-, abrió en forma tan adelantada su propia sucesión.

Me refiero al artículo que el zacatecano elaboró para el diario El País y que se publicó en su edición latinoamericana del martes 2 de este mes. Apenas 1,146 palabras, 14 párrafos, 100 líneas para profundizar, desde su propia visión, en primera persona y desde su propia experiencia -posiciones distintas del resto de los analistas, porque él es uno de los punteros presidenciales- sobresaliente en este singular y hasta ahora único proceso adelantadísimo de sucesión presidencial en México. Las últimas 3 líneas de su escrito advierten una poderosa conclusión. Afirma Monreal:

“… puedo afirmar, dada mi cercanía y experiencia política a su lado, que el presidente Andrés Manuel López Obrador nunca improvisa nada, nunca deja nada a la suerte. Antes de tomar una decisión, la medita, la analiza, la estudia, y prevé su desenlace y sus consecuencias”.

Es así que, al abrir su proceso de sucesión durante la mañanera del lunes 5 de julio pasado, AMLO -según lo advierte Monreal- sabía de sus consecuencias.

Y agrega:

“Mi primera lectura fue que lo hizo a fin de poner freno a la serie de especulaciones y rumores que señalaban que él intentaba reelegirse en el puesto”.

Hay quienes pensamos que, entre sus objetivos principales, lo hizo justamente para provocar un cisma interno en Morena y tener 2 años para reparar daños y llegar a fines de 2023, e inicios de 2024, con suficiente fuerza como para garantizar el triunfo de quien al final él quiera dejar en la silla presidencial.

En su análisis, Monreal advierte algo de esto al indicar que al adelantar su sucesión, López Obrador ha provocado una natural alineación de personajes, corrientes y grupos alrededor de quienes él mencionó, más al lado de quien es el “perfil cobijado, impulsado y protegido desde el poder mismo”. No la nombra, pero es obvio que se refiere a Claudia Sheinbaum.

Monreal subraya la debilidad y desarticulación de la oposición frente a un control predominante de un Presidente que cuenta con 65 por ciento de aprobación ciudadana y un partido que tiene 17 gubernaturas y podría sumar otras 5 a mediados de 2022 para llegar a 22 de 32.

En este contexto, reconoce por primera vez Monreal, que “cualquier aspirante (como él) que camine sin el cobijo presidencial… marcha cuesta arriba… para quienes no gozamos ni tenemos esta posibilidad de cercanía y de preferencia, el camino resulta complejo y difícil, incluso para algunos analistas imposible y hasta suicida…”

Realizado el análisis desde “la primera persona”, el zacatecano reitera que irá por la candidatura de Morena, que confía que por sobre las condiciones de un presidencialismo ampliamente dominante ganará no sólo la libertad de expresión, sino una apertura a procesos democráticos dentro de Morena para ir a una elección interna que excluya la imposición y el favoritismo desde el poder. Y muestra su convicción de que, pese a todo, saldrá adelante y llegará a Palacio en 2024.

“… es la historia propia de quienes siempre hemos estado en el plano de la inequidad y la desigualdad frente al poder; quizá sea la cruz que debamos cargar hasta la muerte política… por eso me mantengo y me mantendré en Morena, como fundador y como acompañante del presidente López Obrador por más de 23 años… y aunque en el discurso oficial no se acepte o las y los propios aspirantes lo nieguen, ya está en marcha un proceso político de relevo…

“La sucesión desenfrenada nos llevará a acostumbrarnos a escuchar opiniones, declaraciones y proclamas cada vez más frecuentes, apariciones cada vez más continuas, luchas internas inesperadas y mayor encono en la arena política interna de las y los aspirantes, todo lo cual dificultará posteriormente instalar la institucionalidad en la organización política a la que pertenecemos…

“Si no existen reglas claras desde ahora y prevalecen los favoritismos, me temo que el desencuentro político será inevitable, lo que afectará la unidad, la esperanza y la continuación de la transición política que iniciamos en 2018 con el presidente López Obrador”, subrayó.

En fin, un análisis que podría estar acelerando el rompimiento político interno en el partido en el poder que, de darse, será uno de los más trascedentes y graves, luego de la salida de Cuauhtémoc Cárdenas y Porfirio Muñoz Ledo en 1987 del PRI, y después del asesinato de Colosio, en marzo de 1994.

Ni qué decir que en este caso estamos en primera fila…

