Arganis, la Línea 12, Horcasitas y la 4T

Poder y dinero

Víctor Sánchez Baños

De los “Pandora Papers” a ICA

Negocios de la construcción

Invaden casas en Ecatepec

Ritz Carlton-Claudia-Campaña

Barbosa-Puebla-Huachicol

Agresiones a caravana; AIG

No puede haber gracia donde no hay discreción

Miguel de Cervantes (1547-1616) Escritor español

La polémica persigue al secretario de Comunicaciones, Jorge Arganis. Hace unas semanas apareció en los Pandora Papers, en la que se aprecia a un funcionario público que evadió, presuntamente, al fisco mexicano.

Pero déjame, estimado lector, platicarte de Arganis.

Su compañero de correrías, desde 1997, es Edgar Tungüí Rodríguez, a quien lo impulsa en posiciones donde hay poder y dinero. En aquel entonces lo colocó, en la planta de asfalto del gobierno del DF, para después en el 2000 catapultarlo a la secretaría de Obras, del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, a su paso por el GDF.

Tungüí, impulsado por el influyente personaje de la Cuarta Transformación, Jorge Arganis, finalmente lo dejó enquistado en los gobiernos de Marcelo Ebrard y Miguel Mancera, en el ramo de Obras Públicas.

En la carrera de peripecias, este empleado público (que ha amasado fortunas incalculables), Arganis, ligado a Ingenieros Civiles Asociados, ICA, metió la mano en el Metro de la Ciudad de México.

Las miradas sobre el accidente de la Línea 12 del Metro, donde no aparecen figuras de la actual administración como Florencia Serranía, se fijan en Enrique Horcasitas Manjarrez, quien se concierte en una figura clave para entender la degradación del Sistema de Transporte Colectivo, Metro, hasta el desplome de una trabe en Tláhuac hace unos meses, donde murieron 26 personas.

Al husmear un poco, nos encontramos que Horcasitas asignó un contrato por 17 mil millones de pesos a ICA, donde el hermano del secretario de Comunicaciones, Luis, era vicepresidente del feudo de Bernardo Quintana y en donde el propio Enrique trabajó por casi veinte años en el área de Construcción Civil. La recomendación de Arganis, para imponer a Horcasitas como director de obras, es definitiva.

Esta historia de ingratitud, continúa en 2005, cuando era director general de Obras en el GDF.

Arganis, dijo a algunos de sus allegados, que su esposa sufría de cáncer. En ese entonces se mencionó que acudió ante el Jefe de Gobierno, quien le entregó 600 mil pesos en fajos de billetes. Esto dicho por el ahora titular de SCT, para que la atendiera.

El ahora secretario de Comunicaciones, no tiene el menor recato de guardar un apoyo que salió de corazón, del que ahora es su jefe. Bien diría Sir Francis Bacon en el siglo XVI: “la discreción es una virtud, con la cual dejan otras de serlo”.

Y Arganis tiene de todo, menos el ser discreto. Clama a los 4 puntos cardinales que él pone e impone a muchos colaboradores en empresas constructoras y en el gobierno de la Cuarta Transformación.

Esto lo convierte en un personaje vulnerable y que vulnera a quien lo apoya y ayuda, el presidente López Obrador.

PODEROSOS CABALLEROS

ECATEPEC, EN MANOS DE GÁNSTERS: María del Socorro Córdova Arteaga, agente del Ministerio Público de la fiscalía regional de Ecatepec, desde hace medio año, recibió una denuncia del locutor y periodista Alejandro César Vázquez Rubio por despojo de un departamento en Lomas de Ecatepec. Acusa a Marco Antonio Domínguez Cruz, quien le arrendó el inmueble, pero se niega a salir del inmueble. Se solicitó la intervención de la policía para sacarlos, pero la MP, presuntamente coludida con invasores de inmuebles en el municipio, se niega a aplicar la ley. En estos actos violatorios a los derechos humanos y a la ley, mancha la escrupulosa carrera del Fiscal mexiquense, Alejandro Gómez Sánchez. La impunidad la solapa el fiscal regional de Ecatepec, Armando Sanchez Gutiérrez, quien debería deshacerse de esos malos funcionarios que lo acompañan en la procuración de justicia.

RITZ CARLTON: En un edificio de 58 pisos de altura y vista al Castillo de Chapultepec, The Ritz-Carlton, Ciudad de México, liderado por Luis López, ofrece 153 habitaciones en el corazón de la ciudad. Además de otros atributos se destacan los 5,300 pies cuadrados de espacio para reuniones y eventos. El hotel se ubica de los pisos 37 al 47, donde ofrece panorámicas vistas del parque de Chapultepec. Está ubicado entre el Senado y la Bolsa Mexicana de Valores.

CLAUDIA EN CAMPAÑA: Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno, abre sus cartas. En la toma de posesión de Indira Vizcaíno, aseguró que México está preparado para una mujer como Presidenta. Indira afirmó que no habrá perdón ni olvido, lo que amenazó con investigar las cuentas del ex gobernador priista, Ignacio Peralta. Bueno, la alarma en Morena es tal que el líder de ese partido pide calma a los candidatos. Sheinbaum, Marcelo Ebrard y Ricardo Monreal. Que esperen la convocatoria del partido. No les dijo de las sanciones que puede obtener el partido y los candidatos.

PUEBLA-HUACHICOL: Estiman que no hay personas atrapadas en las viviendas derruidas en San Pablo Xochimehuacán, Puebla, donde el domingo pasado ocurrió una explosión en un ducto de gas, donde huachicoleros robaban el combustible. Es preocupante lo que ocurre en Puebla, donde el gobernador Miguel Barbosa, está más que preocupado por lo que ocurre con el huachicol. Tiene informes cotidianos de huachicoleros en más de 12 municipios. Esos informes los envía a la Guardia Nacional, pero no atienden los llamados de auxilio. ¿Complicidades?

IENOVA AHORA ES SEMPRA: A partir de ayer, IEnova es Sempra Infraestructura, una nueva empresa que integra el negocio en México con los negocios de LNG y energías limpias de Sempra. Se mantiene en el liderazgo Carlos Ruiz Sacristán.

AGRESIONES A LA CARAVANA : La caravana de migrantes que viene de Centroamérica y Chiapas lleva 11 días de recorrido. Lleva escasos 120 kilómetros recorridos, rumbo a Estados Unidos. Reportan mujeres y niños enfermos y se niegan a recibir atención médica. Lo más grave es que sufren agresiones de policías estatales, municipales, federales, así como del Instituto Nacional de Migración y el crimen organizado.

RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA

AIG: AIG GO, plataforma digital creada por AIG Seguros México, bajo el liderazgo de Fabio Oliverira, para ofrecer una nueva experiencia a clientes y socios de negocio, fue premiada como “Práctica Excepcional” en la categoría “Adopción de Herramientas Digitales” de la convocatoria Empresas Excepcionales, creada por el Consejo de la Comunicación y el Instituto para el Fomento a la Calidad. Es una herramienta para agentes y brokers, donde pueden cotizar, monitorear su producción, consultar reportes de cobranza, primas y más.

