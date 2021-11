Daniel Habif da herramientas para vencer a “Las trampas del miedo”

Prepara gira para el 2022 que lo llevará a 100 ciudades en el mundo

Uno de los conferencistas más exitosos de Latinoamérica al contar con más de siete millones de seguidores en Instagram y más de 250 millones de visualizaciones en sus videos de Youtube, saltó a la fama por su discurso “El fracaso no existe”

Arturo Arellano

Daniel Habif es un talentoso escritor y conferencista, quien saltó a la fama en 2016 gracias a su discurso “El fracaso no existe” que nació de forma orgánica con él hablando frente a una cámara, motivado por su esposa, en medio de lo que describe como una de las épocas más difíciles de su vida.

Más tarde, Habif con una carrera consolidada logró detonar su exposición de forma masiva con su best seller llamado “Inquebrantables del 2019”, que es el antecedente a lo que ahora está por presentar, su nuevo libro denominado “Las trampas del miedo”, donde expone su perspectiva sobre este sentimiento que todos hemos experimentado y te da las herramientas para vencerlo.

En entrevista para DIARIO IMAGEN, el escritor manifestó “estoy cien por ciento enfocado en mi nuevo libro, con el objetivo de esperar a que tenga el éxito de ventas de ‘Inquebrantable’, tiene intensiones para superar los temores, esos que debemos desmantelar, se ha convertido en mi mayor proyecto de este año junto con la gira del próximo”.

Señala que ha sido un trabajo largo, “han pasado cuatro años, consta de ejercicios, meditaciones que van a establecer una nueva relación contigo mismo, esto se convierte en un plano mas de tu cuerpo y te ayuda a travesar ese laberinto de emociones, para explorar el miedo, la soledad, el rechazo y llegar al amor. Sin duda vas a tener descubrimientos fascinantes que revelan cosas muy interesantes sobre la mente humana”.

Afirma que el miedo sigue siendo un misterio en todos sentidos “detrás de ellos hay misterio, pero el libro te da un arsenal de herramientas para inhibirlos o atenuarlos, desde la neuroanatomía, pasando por la cardiología, hasta la parte espiritual, hay acercamientos a respiración. Es un libro diferente”.

Y aseguró que “quien diga que no cree en el miedo, probablemente no respete la vida, no hay una descripción clara del miedo, pero es un monstruo de mil cabezas, es una herramienta de defensa, sino fuera por el miedo no estaríamos hoy aquí, pero el miedo puede fungir como un maestro o como la piedra que te estanca, la cadena que te lleva a la apatía y te aleja de la vida y de tus sueños. Entonces no hay una definición general del miedo, porque la aproximación siempre será personal. Se podría definir como una sensación desagradable provocada por un peligro real o imaginario, es la respuesta de la conciencia a una situación de peligro, de una idea de algo desagradable”.

En el mismo sentido añade “si lo miras desde la dimensión psicológica es un sentimiento de desconfianza, es la angustia ante un peligro. Pero también es información, te hace fijar tu atención en un punto en particular. Es una consulta defensiva, y hay muchas formas de hablar del miedo. El miedo se activa cuando hay una amenaza. En este caso el libro cuenta con muchos ejercicios y material de apoyo que van a ser de bastante beneficio para quien busque desmantelar el miedo, aclaro que no sustituye una terapia, no es una tesis, es una aproximación personal que le puede servir a la gente que se siente identificada para navegar en el miedo, enfrentarlo y vencerlo”.

Sobre sus conferencias, adelantó que están planeadas para ser retomadas en el 2022. “Me urge la interacción humana, me siento feliz de que se empiezan a abrir los foros, comienzo en marzo en Estados Unidos, en varias ciudades como Los Ángeles, Seattle, Chicago; después voy a Méxic, al Auditorio Nacional, a Monterrey y más tarde a Colombia, Puerto Rico, El Salvador, Ecuador, Paraguay, Perú, Bolivia, Chile y a finales del próximo año estaré en Europa, España, Francia, Londres, Alemania, será una gira de más de 100 ciudades”.

Aclaró que no es un coach de vida, sino que se ha preparado en diferentes disciplinas e incluso actualmente estudia psicología, lo anterior dada la crítica que ha surgido sobre los coach. “Estoy estudiando psicología, me importa el que diré no el que dirán, no soy nadie para salir a defender a otros o a mí, la verdad se revela siempre en los hechos, todo el mundo está en su derecho de juzgar, criticar mi trabajo, pero no tengo tiempo para ver eso, si me etiquetan en un grupo, si me llaman de cierta forma, están en su derecho, pero no me distraigo en ello. Ojalá las redes sociales no fueran esa nueva inhibición, ojalá tengamos capacidad de discernimiento, que conozcamos el trabajo de la gente y aunque debo aceptar que existen personas que no toman esto en serio este trabajo, no buscan capacitarse aprender o mejorar sus dones, para salir a la calle y servir a otros, en nuestro caso lo estamos haciendo todo el tiempo”.

Finalmente concluye que “si la vida me lo permite seguiré siendo un aprendiz, no me dedico a analizar pensamientos de otros, solo quiero ayudar a quien sea posible”.

El libro “Las trampas del miedo” ya se encuentra disponible en todas las librerías del país de forma física y digital.

“El libro invita a vivir en un balance, a desmantelar aquellos miedos que te paralizan, a utilizar los que te provocan, los que te inspiran y diferenciarlos, intervenirlos y usarlos a tu favor. Ayuda a aprender a colocar tus convicciones por encima de tus emociones”. Daniel Habif