Ante el Consejo de Seguridad de la ONU, ¿López Obrador saldrá con “abrazos, no balazos”?

La Retaguardia

Adriana Moreno Cordero

Falta total de higiene en la Secretaría de Seguridad Pública de la CDMX

La semana cierra y mal ni más ni menos que para el presidente Andrés Manuel López Obrador, pues deja varios frentes abiertos y le han propinado sendos cubetazos de agua helada por temas como la reforma eléctrica, que fue pospuesta hasta abril de 2022, al enfrentarse la triste realidad, para Morena, de que no reúnen los votos necesarios para llevar a cabo una reforma constitucional; más aún, que al parecer, el PVEM le dio la espalda al inquilino de Palacio Nacional porque argumentan -con todo lo versátiles que son-, que están dispuestos a defender las energías renovables y demás, mientras que en el PRI, no aceptaron que el ex gobernador de Sinaloa, Quirino Ordaz, se convierta en el embajador de esta llamada y errada Cuarta Transformación de México en España, aunque claro, en este último punto todo puede pasar pues qué tal que al ex mandatario sinaloense le da lo mismo que su partido haya dado la negativa.

Además y por si lo anterior resultara poco, López Obrador tuvo que reaccionar por las presiones ejercidas desde diversos lados, en el caso de Emilio “N”, que en libertad, hizo burla pública de las autoridades de la actual administración, empezando por el propio Presidente, para seguir con el Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, así que aquello que dijo en su gustadísimo “stand-up” mañanero en el sentido de que el titular de la FGR era independiente y que él no le giraba instrucciones, queda en una vacilada que nadie se cree, sólo los más fervientes y devotos seguidores del de Tepetitán.

Para la semana entrante, la actividad más importante que tendrá el tabasqueño será acudir el próximo 8 de noviembre a Nueva York, a la ONU, para hacer acto de presencia en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Se supone que el tabasqueño presidirá un debate abierto de alto nivel con el tema: “Mantenimiento de la paz y seguridad internacionales: exclusión, desigualdad y conflicto”. Lo cierto es que el mandatario mexicano no podrá decir mucho sobre este tema, pues no ha podido mantener ni la paz y menos la seguridad en nuestro país.

Hace no mucho tiempo aseguró que en México las masacres se habían acabado y tragedias como las de Tangamandapio, Michoacán, le callaron la boca, además de que la familia LeBarón organizó una velada en recuerdo a la tragedia que vistió de luto a sus familias y las acciones violentas registradas en Quintana Roo, por citar sólo algunos ejemplos.

Nada más faltaría que López Obrador, en su intervención en dicho foro, saliera con aquello de que para solucionar estos males, solo basta con su pírrica política de “abrazos, no balazos”. Ahí sí que haría el ridículo.

Municiones

*** La flamante jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, promocionándose de cara al 2024, presumiendo que la capital de la República es una de las ciudades en las que más se ha avanzado en la vacunación de Covid-19 y su gobierno no es capaz de poner las condiciones de sanidad mínimas en las dependencias de la CDMX. Una prueba palpable de lo anterior se da en la Secretaría de Seguridad Pública de la CDMX, a cargo de Omar García Harfuch, no hay agua en los baños que además, se encuentran en condiciones de higiene muy dudosas; el agua se ha convertido en un preciado bien al que sólo pueden tener acceso los altos mandos de la SSP capitalina. Los empleados se han visto en la necesidad de llevar su propia agua para lavarse las manos, como dicta el protocolo sanitario y la tienen que dosificar, pues alguien a cargo del edificio, tuvo la feliz idea de cerrar la llave que provee el preciado líquido, así que ¿de qué presumen las autoridades capitalinas, si ni siquiera son capaces de resolver la falta de higiene no sólo en los baños de la Secretaría de Seguridad Pública?

*** Para el senador Ricardo Monreal, la decisión de la mayoría legislativa en la Cámara de Diputados para aplazar hasta el 15 de abril de 2022 la discusión y, en su caso, la aprobación de la reforma constitucional en materia eléctrica, es prudente, sensata y correcta. Específicamente señaló: “Me parece una actitud prudente, sensata y correcta” abrir la discusión, escuchar a los inversionistas, empresarios, organizaciones sindicales, autoridades, gobierno y todas las voces interesadas en la reforma; “esa es nuestra obligación”, expresó el coordinador parlamentario de Morena en entrevista. Asimismo, Monreal descartó que esta decisión se haya tomado por imposiciones internacionales, pues el presidente no acepta presiones de ningún gobierno extranjero. Por el contrario, consideró que esta decisión es un gesto de apertura de la colegisladora. Se trata, enfatizó, de un mensaje de apertura, de sensatez y de que privó la cordura para no precipitar una discusión tan importante, asentó. “Me parece correcto, es un gesto correcto y lo aplaudo; nos da tiempo para seguir dialogando”, aseveró. Finalmente, reiteró que, en este tema, el Congreso de la Unión debe actuar con cautela, con prudencia y escuchar a todos.

*** Habitantes del poblado de Allende, Coahuila, manifestaron su repudio y condena en contra de las autoridades locales, mismas que autorizaron durante la pasada festividad de Muertos, la realización de un “recorrido turístico de halloween”, por las ruinas de las casas y ranchos, en donde Los Zetas perpetraron una masacre el 18 y 20 de marzo de 2011. Pobladores y familiares de las víctimas de Allende, ubicado a 55 kilómetros de la frontera con Estados Unidos, condenaron que Antero Alberto Alvarado Saldívar, presidente municipal que llegó a ese cargo abanderando la coalición PAN-UDC-MC, haya tolerado un recorrido de ese tipo por los sitios en donde fueron masacradas entre 100 y 300 personas, (la cifra real de muertos nunca se supo), a manos de pistoleros de Los Zetas. En ese año, los líderes de Los Zetas, Miguel Ángel Treviño Morales, mejor conocido como el “Z40” y Omar Treviño Morales (“El Z42”), ordenaron asesinar a Alfonso Cuéllar y a todos sus allegados, a quienes acusaron de robarles 10 millones de dólares, producto de la venta de drogas. Los sicarios de Los Zetas mataron a toda persona que encontraron a su paso e incluso usaron trascabos para demoler sus casas. Las autoridades policiacas municipales no actuaron para impedir la masacre. En el colmo, la empresa Equipo Paranormal, organizadora del recorrido, agradeció en su sitio de Facebook la asistencia de visitantes de Piedras Negras, Zaragoza, Nava y de otros sitios de Coahuila, al recorrido nocturno a casas reventadas y ranchos abandonados y anunció que se realizarán nuevas visitas, iniciando 2022.

morcora@gmail.com