Lozoya, justicia pareja

Desde el portal

Ángel Soriano

Luego de que fue visto cenando en el Hunan, el ex director de Pemex, Emilio Lozoya fue enviado a prisión ante lo que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) consideró una provocación del ex funcionario de Peña Nieto, involucrado en el caso de soborno de 10.5 millones de dólares de la brasileña Odebrecht para obtener contratos privilegiados de la paraestatal.

Aquí lo importante no es que el ex funcionario haya salido a cenar pato a la Pekín, sino de la aplicación irrestricta a la Ley. Es decir, si no hubiese sido visto por un comensal que dio el pitazo de su presencia en el restaurante de lujo, Lozoya hubiera continuado su vida con toda normalidad, como lo había venido haciendo desde su retorno de España.

Los privilegios o el privilegio a los que estaba o está acostumbrado Lozoya seguirían si es que no hubiese sido exhibido públicamente y causado indignación en la sociedad, sobre todo cuando se muestra que la justicia no es pareja. Su correligionaria Rosario Robles está en prisión desde hace dos años y no se le permiten los lujos de Lozoya.

Debe aplicarse la Ley sin miramientos, de lo contrario, como ocurre actualmente, la impunidad, la corrupción, la injusticia, los abusos de poder y la delincuencia de todo tipo seguirán haciendo de las suyas mientras unos gozan de libertades y otros son encarcelados. Es tiempo de que la justicia sea pareja y no haya distinciones.

Turbulencias

Aplica para el Estado de México

Y en esto el mismo presidente Andrés Manuel López Obrador consideró que la demanda de justicia de la familia del joven actor Octavio Ocaña deben ser atendidas y castigar a los policías y la policía que cometieron abusos en la detención del joven tabasqueño para que se aclare y se termine la impunidad. En este caso de la ejecución del joven actor hay evidencias desde científicas hasta de sentido común de la prepotencia con la que actuaron los policías y deben ser castigados para enviar un mensaje a todas las policías. El mensaje para el gobernador Alfredo del Mazo es claro: no debe encubrir a sus corruptos policías … Y el gobernador Alejandro Murat inauguró en Oaxaca nuevos edificios con flamantes oficinas para juzgados laborales y de la Fiscalía construidos con recursos federales, de la Iniciativa Mérida, de recursos estatales y municipales que aportaron para los mismos. Tales juzgados están localizados en Ixcotel, en Santa Lucía del Camino y en Tanivet, en Tlacolula de Matamoros, lo cual servirá para desconcentrar funciones y actividades que se ubican en el centro de la ciudad de Oaxaca y para ir expandiendo actividades burocráticas hacia el amplio Valle de Oaxaca… Mal parado quedó el dirigente nacional del PAN, Marko Cortés, al aceptar la derrota y decadencia de su partido y asegurar que nada tienen que hacer en las elecciones de 2022 y si acaso sólo tienen posibilidades de ganar la gubernatura de Aguascalientes. Hasta ahora, ningún dirigente partidista había admitido su derrota con tanta anticipación lo cual es un signo de honradez o de reconocimiento a su escaso trabajo político y, en consecuencia, el declive de lo que fue el mayor partido opositor de México desde 1929… El PRI, por su parte, sigue haciendo su tarea y siguiendo instrucciones precisas desde donde se decide la política nacional y de esa manera asegura su supervivencia. Cuando menos se mantiene vigente y cumpliendo una función en el escenario nacional.

asorianocarrasco@yahoo.com

www.revistabrecha.com

@BrechaRevista