Premios Pagés Llergo, agüita para la esperanza

Tras la puerta del poder

Roberto Vizcaíno

En un gremio asediado desde la Presidencia y por la muerte

Las nuevas generaciones periodísticas y del país ya no lo alcanzaron con vida, pero su legado sin duda trascenderá decenios y cobrará mayor fuerza en momentos como éste en que el periodismo mexicano vive una de las peores etapas de su historia.

Vivimos los periodistas esta turbia y peligrosa circunstancia porque la amenaza y las ejecuciones ya no sólo provienen y son alentadas desde la delincuencia y el narco, de algunas instancias del poder, sino desde la Presidencia misma de la República con toda la fuerza e instrumentos del Estado.

Sin duda, José Pagés Llergo no sólo forma parte de una pléyade de enormes periodistas, sino que él mismo sufrió de embates que incluso pusieron en riesgo su propia vida y acabaron con sus bienes en ataques arteros de sicarios a sueldo.

Por eso hoy, el Premio Nacional de Periodismo José Pagés Llergo 2021 cobra especial importancia, más cuando es entregado por su hija Beatriz, que se ha convertido en una férrea defensora de la democracia a través de un análisis lúcido.

Por ello, el miércoles 10 de noviembre se premiará a hombres, mujeres y las instituciones más destacadas en los ámbitos de comunicación, democracia, justicia y salud, entre otras.

Así, entre otros, este año lo recibirán Lorenzo Córdova, Sergio García Ramírez, Julio Frenk, Eduardo Matos, Ana Laura Magaloni y Macario Schettino este miércoles a las 18:00 horas, en el Club de Industriales.

La entrega será́ encabezada por José́ Narro Robles, ex rector de la UNAM, y titulares de la Fundación José́ Pagés Llergo, José́ Carral y Beatriz Pagés.

Prudente y sensata la decisión

Ricardo Monreal fue el único que desde un inicio advirtió desde la 4T que no había las condiciones en el Legislativo para aprobar la reforma eléctrica de Andrés Manuel López Obrador.

Por eso no es extraño que la decisión de aplazar su discusión y tramitación hasta 2022 en Diputados y Senadores sea aplaudida por el zacatecano.

Es, dijo ayer, una decisión prudente y sensata.

“Nosotros saludamos con respeto la decisión de los grupos parlamentarios mayoritarios en la Cámara de Diputados.

“Me parece una actitud correcta abrir la discusión para escuchar a los inversionistas, empresarios, organizaciones sindicales, autoridades, gobierno y todas las voces interesadas en la reforma; esa es nuestra obligación”, subrayó.

Se dijo abierto y a favor de cambios en el proyecto para llegar a la recuperación de la rectoría del Estado en materia energética.

Perogrullo dice que luego de 2022 viene 2023

Y sin duda este año la corona de todas las elecciones a gobernador será la del Estado de México, como preludio de la contienda en 2024 por la Presidencia de la República.

Dentro del universo político mexicano hay quienes, tocados por las viejas tradiciones priistas, de ninguna manera dan por muerto al otrora poderoso grupo Atlacomulco y ven como un posible contendiente para ir a ocupar la principal silla de Palacio Nacional, a Alfredo Del Mazo tercero.

Antes de desechar cualquier posibilidad, yo recordaría que hoy cualquier cosa puede ocurrir. Hay -como nunca antes- una sucesión adelantadísima dentro de la 4T y Morena y eso puede llevar al grupo en el poder a una debacle sin precedentes que abriría muchísimas puertas.

Así que cuidado con descalificar a nadie desde hoy.

Y en este contexto, uno que ya levantó la mano para suceder a Del Mazo tercero es el diputado federal Ricardo Aguilar Castillo, secretario de Organización del CEN del PRI y uno de los más efectivos operadores de recuperación del tricolor en esa entidad, como ya lo hizo entre 2006 y 2009, cuando el PRI sufrió la derrota más estrepitosa y 3 años más tarde bajo la conducción de Ricardo ganó todo de nuevo.

Ahora sabe que no debe dejar ir esta oportunidad. Ex alcalde y ex secretario en el gobierno de Enrique Peña Nieto, líder político, tiene ahora todo para ganar.

Su contendiente será el senador Higinio Martínez, por Morena.

