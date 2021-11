Los 80’s nunca morirán con el talento de Matute

Exitoso show en Arena Ciudad de México

Tuvieron a Lupita D’alessio como invitada de súper lujo

Con un aforo de 14 mil asistentes, Matute vio su regreso de forma masiva a los escenarios con un espectáculo en la Arena Ciudad de México, donde demostraron que mientras ellos sigan tocando y girando por el mundo, la década de los ochentas nuca morirá y por el contrario vivirá en los recuerdos, incluso, de las nuevas generaciones que se apasionan por la música icónica de esta época gracias a las interpretaciones de Jorge D’Alessio y compañía.

Y es que, no solo interpretaron un cúmulo de clásicos de la época ochentera, llena de glam y rock 5 roll, como “Disco inferno”, “Ni tú ni nadie” y “What a feeling”, sino porque contaron con invitados de súper lujo como Diego Schoening y quien se robara el show por completo, la siempre talentosa Lupita D’Alessio, quien acudió a apoyar a su hijo y a la banda completa.

Fue poco después de las 21:30 horas cuando la agrupación salió al escenario, que estaba decorado con una pantalla de fondo, cuatro más verticales y otras dos horizontales. Enmarcados en aplausos, gritos y mucha energía Matute arrancó su fiesta ochentera sin escatimar en pirotecnia, efectos visuales y el mapping al que ya no tienen acostumbrados.

Jorge D’Alessio a modo de bienvenida señaló “Ochenteros de la Arena Ciudad de México, son bien pinches desmadrosos y sí los extrañábamos. Esta noche vamos a recorrer todos los ochentas, desde Daniela Romo hasta Rigo Tovar; desde Enanitos verdes hasta Parchís”, agregó.

Y la primera intervención por parte de invitados, fue en el tema “ Tú y yo somos uno mismo” pues la voz de Diego Schoening, se escucho antes de que pudiera verse sobre el escenario, lo cual hizo estallar la emoción de la gente, fue así que apareció desde el fondo del escenario para sorprender al público y aunque su participación fue breve, también fue suficiente para encender la llama de la nostalgia y el recuerdo.

Durante este recorrido musical interpretaron “Lamento boliviano”, “El sirenito”, “Mátenme porque me muero”, “El final”, “Mil horas” y “Mi cucu”, estas dos últimas acompañadas con un video de fondo con los bailes exóticos de Lyn May.

Sin embargo, el momento que se robo la noche, fue cuando Lupita D’Alessio subió al escenario, para cantar “Te estás pasando” con Matute, por lo que se pudieron escuchar gritos ensordecedores. Lupita se entregó y disfrutó el recibimiento cantando sobre la pasarela y recibiendo el abrigo del público.

Minutos después llegó una sorpresa más, cuando Ernesto D’Alessio subió cantar en el momento romántico de la noche “Lo pasado, pasado”, mientras que Ari Borovoy les acompañó con “Love is in the air”; más tarde llegó Alix Bauer para cantar su clásico de Timbiriche “Mírame”, es decir que fue una velada llena de estrellas.

Posteriormente, cantaron “A quién le importa”, “1+1 = 2 enamorados”, “Persiana americana”, “Muralla verde”, “Cuando calienta el Sol”, “Don diablo”, “I was made for loving you” y “On the radio” que no sólo trajeron de vuelta a Matute a los escenarios, sino que revivieron la época ochentera ante mas de 14 mil personas, que cantaron cada uno de los temas.