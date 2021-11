INE, entre lo legal y lo moral

Desde el portal

Ángel Soriano

Lorenzo Córdova Vianello, consejero presidente del INE, al ser cuestionado severamente por los elevados salarios de los funcionarios más encumbrados de la institución, dijo que los mismos fueron aprobados por los legisladores y es inconstitucional su reducción.

Lo mismo aseveró acerca de los colosales repartos del presupuesto público para los partidos políticos. Y tiene razón porque el INE no se manda sólo sino que tiene una estructura jurídica que guía sus acciones y que es aprobada por los representantes populares.

Desde luego que así es. Lo lamentable es que esas disposiciones, al igual que los onerosos contratos que sangran la hacienda pública, se establecieron en épocas de vacas gordas y cuando la burocracia dorada y sus asociados se despachaban con la cuchara grande, la pobreza crecía y las necesidades iban en aumento.

Por ello, si bien es cierto que los monumentales salarios fueron concedidos por pago de cuotas, amiguismo o razones políticas, hoy la situación es diferente y los servidores públicos tienen que ajustarse a la nueva normalidad y en función de las necesidades de la sociedad en su conjunto.

Si los salarios de los consejeros electorales son ofensivos, el consejero presidente debe dar un ejemplo de congruencia y de solidaridad para los que menos tienen y recuperar la autoridad moral que carecen para el mejor desempeño de su cometido.

Turbulencias

El Gato está encajonado en Xalapa

El diputado al Congreso de Oaxaca, Gustavo Díaz Sánchez, está prácticamente encajonado en la lucha política entre el decadente PRI al que pertenece y Morena que lo mantiene en prisión acusado de tener nexos con la delincuencia organizada. El limitado coordinador de la fracción parlamentaria del PRI, Alejandro Avilés, que se atreve a decirse aspirante al gobierno de Oaxaca por el sólo hecho de haber sido ayudante del ex gobernador Ulises Ruiz, hizo una mediocre defensa de Díaz Sánchez (a) “El Gato”, olvidando que la función de los representantes populares es hacer leyes y vigilar su cumplimiento y no usar el cargo para violar la Ley por encima de los derechos ciudadanos. Si se cumpliera la Ley y se respetara a las instituciones no habría necesidad de este tipo de espectáculos. Ahora pretende involucrarse al gobernador Alejandro Murat y enfrentarlo con el morenista de Veracruz, Cuitlahuac García, que afirma que en su estado se respeta la Ley. A Díaz Sánchez se le relaciona con hechos delictuosos y de ataques al gobernador así como de entrometerse en asuntos locales de la entidad vecina. Hechos políticos, delictuosos o problemas sociales, tendrán que resolverse de acuerdo a la Ley por encima de fueros ya en desuso e impunidad. Esto debe ser una lección de que el respeto a la Ley debe estar por encima de límites territoriales, partidos políticos o presiones para violentar la paz social… Así actúa la jefa de Gobierno de la CDMX, Claudia Sheinbaum, que cesó a su secretaria de Turismo, ante la sospecha de que recibió una jugosa comisión de una empresa de espectáculos que organizó la fiesta del Día de Muertos y parte del botín lo llevó a Guatemala para adquirir lujoso regalo al titular de la UIF, que contrajo nupcias en el vecino país.

asorianocarrasco@yahoo.com

www.revistabrecha.com

@BrechaRevista