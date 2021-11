“Democracia, de las inversiones públicas más importantes que ha hecho México”: Lorenzo Córdova

La Retaguardia

Adriana Moreno Cordero

Ínfimo nivel de la bancada de Morena y su rémora, el PT

¿Qué sensación le habrá producido al coordinador de la fracción parlamentaria de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier Velazco, percatarse que tiene una bancada de muy ínfimo nivel, que durante la comparecencia del consejero-presidente del Instituto Nacional Electoral, (INE), Lorenzo Córdova Vianello, a pie juntillas siguieron la instrucción de Palacio Nacional de provocar y hasta insultar al titular del INE?, pues lo más probable es que nada, porque el nivel del diputado poblano, es muy similar al de sus coordinados. Cuestión de recordar que con tal de salvarse, hace unos meses disculpó a su paisano, el ex diputado Saúl Huerta -preso por violación de menores-, a la voz de que él no se metía en lo que hacían sus legisladores en sus tiempos libres. Con declaraciones como éstas, exhibe su inexperiencia y total ignorancia en temas legislativos.

Quien sí sabe lo que es la cortesía política es sin duda, el doctor Córdova que, hay que recordar, no estaba obligado a presentarse a comparecer ante el pleno de la Cámara Baja y sin embargo se presentó porque como dice un clásico, “el que nada debe, nada teme” y hasta lecciones les dio a los diputados morenistas y su rémora favorita, el PT, de lo que es comportarse con mesura, conocimiento y clase, ante lo que fueron vulgares provocaciones sin sustento.

Lo único que consiguieron los diputados de Morena fue que por las “exbenditas redes”, se propusiera al doctor Córdova Vianello como el posible candidato presidencial de la oposición para el 2024 y eso les dio un coraje, incluido quien reside en Palacio Nacional.

En más de una ocasión, en su comparecencia del pasado viernes, el consejero-presidente del INE, les dejó muy claro a morenistas y rémoras petistas, que no aceptaría las constantes provocaciones que éstos le dirigían. Con cada uno de los oradores, Córdova se levantó a saludar conforme dictan los protocolos de seguridad y quien protagonizó la mayor majadería fue el diputado, ahora morenista, porque ha transitado por todos los partidos, Oscar Cantón Zetina, a quien cuando el doctor Córdova le preguntó: “¿no va a saludar?”, el pseudolegislador tabasqueño respondió con una soberbia característica de Palacio Nacional: “no me toque, ¿qué se creé, igualado?”.

Pero sin duda, no es Cantón quien tiene la autoridad moral necesaria, ni siquiera indispensable. No solo en los corrillos legislativos, se sabe que responde a oscuros intereses, no solo él, sino también otros miembros de su familia y su “cola”, es larga, larga. Así que con sus groserías, el expriísta, ex del verde y ahora consumado morenista, no pasará a la posteridad. ¡Lástima!

A su llegada a San Lázaro, el consejero-presidente Córdova, dejó muy en claro que “es falso que el INE quiera bloquear los ejercicios de participación de democracia directa, al contrario”, al tiempo que explicó el por qué la solicitud de recursos para dicho Instituto, en la que abundó que en el caso de que se lleve a cabo la revocación de mandato, que tiene como fecha tentativa el 27 de marzo del año entrante, este ejercicio es equiparable a organizar una elección de principio a fin y de no llevarse a cabo, entonces los recursos se regresan a la Secretaría de Hacienda.

Ante los reclamos de los diputados de Morena respecto a que los consejeros del INE ganan “tres veces más que el presidente”, el doctor Córdova reviró una y otra vez que el asunto está en la Suprema Corte de Justicia de la Nación y que ellos respetarán el fallo que emita el máximo tribunal.

Frente a una evidente y manipulada cerrazón de diputados del partido oficial y rémoras, respecto a que el INE invadía facultades del Legislativo, el consejero-presidente reviró con una cita de su padre, Arnaldo Córdova, -un verdadero líder de izquierda, no como otros-, en la que hace ya varias décadas señaló que la democracia solo puede darse como una posibilidad cuando la vida pública se rige por la división de Poderes. En este sentido, hay que recordar que es el presidente Andrés Manuel López Obrador, inspirado por aires centralistas, quien ha querido, constantemente, invadir la esfera de los otros Poderes; recuérdense sus ataques al Poder Judicial, o como pretende quitarle la autonomía a la UNAM, y en el caso de la comparecencia del titular del INE, la orden fue el ataque y la provocación por parte del partido oficial, para seguir en su obsesión de quitarle la autonomía al INE.

El doctor Córdova, -lo dicho-, les dio lecciones a los legisladores del partido oficial y sus rémoras. En su comparecencia señaló: “no hay democracia sin que haya división de Poderes, aunque claro, puede haber división de Poderes sin que haya democracia” y como para que lo reflexionen los seguidores del presidente, subrayó: “la democracia es una de las inversiones públicas más importantes que ha hecho México”. Igualmente reventó de coraje a morenistas e incluso en Palacio Nacional, que el doctor Córdova recordara que el INE, es el Instituto que más confianza les da a los mexicanos.

Municiones

*** Muy tranquila andaba de campaña de cara al 2024 la siempre eficiente jefa de Gobierno de la CDMX, Claudia Sheinbaum, cuando quedó evidenciado que ni en el gabinete lopezobradorista ni en el suyo, la corrupción se ha erradicado. Después de todas las veces que la funcionaria capitalina ha sido “tapadera” ni más ni menos que de la ex directora del Metro, Florencia Serranía Soto, por la tragedia ocurrida el pasado 3 de mayo, a la que no le ha dado solución, por cierto, su secretaria de Turismo, Paola Félix Díaz, dio a conocer que es una, ahora ex funcionaria, corrupta. Sin embargo, la señora Sheinbaum Pardo, en esas “maromas” que acostumbra, quiso desviar la atención al decir que ningún funcionario de su gobierno se sube a un avión privado. No, ese no es el problema, flamante jefa de Gobierno de la CDMX, el “quid” del asunto es que su también amiga cercana viajaba con alrededor de 35 mil dólares en efectivo repartidos en sobres, que no habían sido declarados. O sea, al estilo Pío López Obrador, ¿no? Se reitera, el problema no es que haya viajado en un avión privado acompañada, presuntamente, de un conocidísimo productor teatral, al que se dice, le habría entregado la organización y producción del desfile de Día de Muertos, ¿será?, sino que llevaba y en dólares, recursos que quién sabe de dónde sacó y sería muy buena opción que lo explicara.

*** La ahora ex funcionaria capitalina actuó igualito también que el líder de Morena, Mario Martín Delgado, a quien la semana pasada captaron saliendo de Palacio Nacional con mochilas que se veían repletas, ¿de qué?, es la pregunta. Bueno, hasta carrito para el tianguis sobre ruedas llevaba Delgado Carrillo, a pie, caminando sudoroso y soportando el peso de lo que sea que estaba cargando. ¡Qué tal!

