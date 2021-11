La Suki Armendáriz: Una mujer especializada en la industria ecuestre, liderada por hombres

Arturo Arellano

La Suki Armendariz es una entusiasta del mundo de los caballos y una mujer especializada en la industria ecuestre mayormente liderada por hombres. Creció en un rancho en Sonora, México y desde pequeña creó una conexión con los animales, especialmente con los caballos, de los que es una apasionada.

La Suki, además es licenciada en Psicología, pero toda su vida la ha dedicado al mundo de los caballos de diversas formas. Actualmente dirige su propia consultoría para clientes que deseen crecer sus proyectos equinos, ayudándolos a estructurarlos para que sean exitosos.

En entrevista para DIARIO IMAGEN, comentó: “Llevo 11 años en esto, soy de Hermosillo, Sonora, mi padre tenía un rancho normal, siempre con caballos ahí, para nosotros, empezó mi gusto y ahorita la verdad llevo mucho viviendo de esto. Uno de mis objetivos con esto, porque también hago fotografía ecuestre, es estar en la mayor cantidad de eventos, grabar videos, comunicarle a la gente las maneras correctas de cómo involucrarse en el mundo del caballo, para que no te vean la cara, para que sea más placentero y para que se busque el bienestar del caballo”.

Asegura que la mayoría de las veces la gente se equivoca con los caballos “no porque quieran hacerles daño, sino porque no saben realmente cómo tratarlos, por eso yo invito a la gente que está involucrada en el mundo de los caballos a que se especialicen y que lo hagan bien. Trabajo con muchos profesionistas que han dedicado su vida a los caballos, pero mi labor es comunicar a la gente que apenas se va a involucrar, a quienes invito a conocer en general el mundo del caballo, pero también todas sus disciplinas, porque no están comprando una moto, es como cuando quieren un perro y viven en un departamento pequeño, no es posible, aquí es lo mismo, deben saber qué necesitan los caballos”.

Añade que en su carrera “hay dos cuestiones que han afectado a no poder alcanzar mis metas, a no poder ir mas rápido, aunque estoy muy contenta con lo que he hecho. La primera es que el mundo del caballo es muy tradicionalista, la mayoría de quienes se adentran es por que el papá estuvo ahí y muchos no quieren actualizarse. Es muy difícil que alguien llegue, que te diga que hay mejores maneras de hacer las cosas a como lo hacían tus padres y abuelos, por eso me concentro en gente que va empezando, porque quienes ya están desde antes son celosos y muchas veces no quieren cambiar sus métodos”.

Por otro lado, dice que “la otra es que no nos gusta compartir, en México es más una competencia, se ve más compañerismo en Europa y Estados Unidos que en México, aquí no, aquí hay mucho ego, en este mundo del caballo, ‘yo tengo mejores caballos, mejores disciplinas’ y se pierde el enfoque de que el caballo debe darte enseñanzas de humanidad, una relación con un animal es eso. No compararte con los demás”.

Asimismo, destaca que “soy mujer, soy joven y de pronto eso, aunque no me gusta mencionarlo, es una desventaja porque como mujer y joven no quieren escucharme”.

Sobre las leyes de protección animal refiere “ha sido contraproducente para la gente que se dedica al mundo del caballo, estas leyes que cambian en cuanto al bienestar animal no vienen de personas que conocen de la industria ecuestre, son personas que se dedican a proteger animales, no es que esté en contra, porque sé que sus intenciones son buenas, pero deben informarse, con gente que sabe y que nos dedicamos a esto, en lugar de solo prohibir. Por ejemplo, dicen que no se deben herrar los caballos, porque les duelen las patas y no es cierto, no les duele es como si tú te cortas las uñas”.

Finalmente, invita a todos a seguirla en www.lasukiarmendariz.com “ahí propongo y enseño el trabajo que he hecho, lo mismo en La Suki en Instagram donde hablo de este mundo, la mayoría son historias que en 24 horas se borran, pero también hay videos guardados. Quiero Invitar a la gente a aprender que hay muchas maneras de pertenecer y de convivir con un caballo. Hay un mundo de posibilidades, para grandes y chicos, es algo muy bonito y yo los puedo entrenar”, concluyó.