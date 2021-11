Otra oportunidad a Ricardo Anaya

Desde el portal

Ángel Soriano

Con el aplazamiento de su audiencia para el 31 de enero de 2022, el ex candidato presidencial Ricardo Anaya Cortés tiene otra oportunidad para demostrar su presunta inocencia ante las acusaciones de lavado de dinero y asociación delictuoso que se le imputan y comprobar que lo suyo es una persecución política como lo afirma por sus aspiraciones de llegar a la grande.

Su abogado señala que las acusaciones integran 137,000 fojas y no es posible leerlas en el plazo que el juez de control le fijó, es decir, que se acudiera de manera presencial al juzgado para declarar lo que tiene derecho para demostrar que nada tiene que ver con el soborno de la brasileña Odebrecht en los sobornos que repartió para obtener contratos petroleros.

Desde luego que los sobornos a los legisladores para que se inclinen en favor de determinadas legislaciones no son nuevos, pues los intereses en juego son muchos y las ganancias por la obtención de esos favores son muchas y suficientes para el reparto de utilidades. En el caso de Odebrecht, además de intereses económicos había intereses políticos.

Por lo consiguiente, la persecución u orden de aprehensión en contra del panista tiene fondo político porque involucra intereses públicos y a partidos, legisladores y empresas del sector público, además de que mantiene una postura crítica hacia la actual administración. Son 46 días de plazo más a Anaya, suficientes para documentar su inocencia y la supuesta persecución en su contra.

Turbulencias

Las filtraciones incómodas

El caso de la ahora ex secretaria de Turismo de la CDMX, Paola Félix Díaz, retenida en el Aeropuerto internacional de Guatemala el pasado viernes con 35,000 dólares en efectivo cuando acudía a la boda del fiscal anticorrupción, Santiago Nieto, y la consejera electoral Karla Humphrey, cambió de giro al atribuirse dicho efectivo al poderoso magnate editorial Juan Francisco Ealy Ortiz, quien utiliza ahora ese recurso para pagar honorarios médicos en Los Ángeles -en donde se encuentra-, y hacia donde partió luego de acudir a la suntuosa boda en el templo de Santo Domingo de la ciudad de Antigua. Lo extraño es que Paola en un principio aceptó que era poseedora del billete verde e incluso le renunció a la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, aceptando su culpa. De todos modos es un machetazo a caballo de espadas, pues el contrayente es experto en perseguir a trianguladores de dinero en efectivo y de los paraísos fiscales… Se afirma que el efectivo fue declarado en la aduana del Aeropuerto de Toluca y éste hizo lo propio a Guatemala, por lo que hubo filtración de los adversarios políticos… Igual como ocurre con el caso del malogrado actor tabasqueño, Octavio Ocaña, donde sus actividades eran seguidas por sus fans y familiares, pero que extrañamente también ahora son filtradas para enrarecer más las causas de su muerte… El próximo miércoles 10 de noviembre la Fundación José Pagés Llergo hará entrega del Premio Nacional de Comunicación José Pagés Llergo, en el que se hará un reconocimiento a los hombres, mujeres e instituciones más destacados en los ámbitos de comunicación, democracia, justicia y salud, entre otros. Entre los galardonados este año se encuentran Lorenzo Córdova, Sergio García Ramírez, Julio Frenk, Eduardo Matos, Ana Laura Magaloni y Macario Schettino. El evento se llevará a cabo en el Club de Industriales y será encabezado por José Narro Robles, ex rector de la UNAM, y los titulares de la Fundación: José Carral y Beatriz Pagés… Después de pronunciar su discurso en la ONU contra la corrupción y las desigualdades en el mundo, el presidente Lóòpez Obrador come y se regresa a México.

asorianocarrasco@yahoo.com

www.revistabrecha.com

@BrechaRevista