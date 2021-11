López Obrador trasladó a la ONU el púlpito mañanero

La Retaguardia

Adriana Moreno Cordero

“Candil de la calle, oscuridad en su casa”, gobierno abandona a niños con cáncer

Y mientras el presidente Andrés Manuel López Obrador se presentaba en la reunión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y -dicho sea con todo respeto-, hacía algo así como el ridículo pidiendo dinero a las naciones más poderosas para los más pobres del mundo y, eso sí, proponiendo sus domésticos programas sociales como la panacea para resolver la miseria, los padres de niños que padecen cáncer, cerraron los accesos al Aeropuerto de la Ciudad de México porque de nueva cuenta se hizo evidente el incumplimiento de esta errada y llamada Cuarta Transformación para dotar del tan necesario medicamento. Eso sí, se han reunido en 21 ocasiones, pero por lo que se ve, no hay secretario de Gobernación o autoridad que pueda resolver este delicado tema que el presidente ha abandonado.

Los afanes de López Obrador por hacerse el “Robin Hood” internacional en la ONU, flanqueado por el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard que se estaba durmiendo y un muy aburrido embajador ante la ONU, Juan Ramón de la Fuente, se estrellaron contra aquel refrán que dice “candil de la calle, oscuridad de su casa”, pero independientemente de ello, fue también a Estados Unidos, a hacer proselitismo y al carecer de formato, se dedicó a replicar el tono que día a día le imprime a sus conferencias mañaneras; el discurso desde el púlpito, como si el tabasqueño fuera el único incólume, hablando de la corrupción, la moral, la austeridad y el neoliberalismo. El problema es que su mundo de “fraternidad y bienestar”, difícilmente podrá obtener la generosidad, siquiera la atención, de las naciones más poderosas del mundo.

Debería de tener un ápice de dignidad el Presidente de México para dejar de estar pidiendo dinero ahora práctica y textualmente, a todo el mundo para darlo, mediante el esquema de sus “piteros” programas sociales, a 750 millones de personas que sobreviven con menos de 2 dólares.

Sin percatarse sobre el foro en el que estaba parado el de Tepetitán, en la ONU pidió el cobro de una contribución voluntaria (¿a fuerzas? O, ¿pensaría que estaba en la rifa-no rifa del avión presidencial?) del 4% de sus fortunas a las mil personas más ricas del planeta y que el Grupo de los 20 done el 0.2 por ciento del PIB de cada uno de los países integrantes.

Y aunque suene muy coloquial, a López Obrador nada más le faltó “pedir su nieve”, porque ese programa de fraternidad, sólo existe en los sueños del inquilino de Palacio Nacional

Sin embargo, su propuesta no es nueva. Muchos son los que coinciden que el tabasqueño prácticamente sigue paso a paso y replica la gestión del ex presidente Luis Echeverría, quien en 1974 en la ONU, propuso lo que se llamó la Carta de Derechos y Deberes Económicos de los Estados, en el marco de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo

El ex presidente propuso en aquella ocasión: “Establecer normas obligatorias que rijan en forma sistemática y universal las relaciones económicas entre los Estados… no es factible alcanzar un orden internacional justo ni un mundo estable en tanto no se formule la Carta que ha de proteger debidamente los derechos de todos los países y en particular, de los países en desarrollo”.

Por aquellos años, se estableció incluso un Grupo de Trabajo abocado a dicha Carta de Derechos, a la que sin duda, el ex presidente Echeverría Alvarez le echó “más cerebro” que el inquilino de Palacio Nacional porque diversos analistas coinciden en que lo que platicó López Obrador en Nueva York, no puede ser llamado, ni de lejos, un plan. Se trata, en todo caso, de una serie de frases sueltas sin el mayor sustento, pero eso sí, como ya se citó en líneas anteriores, provenientes del púlpito de Palacio Nacional.

No dejó de llamar la atención que tal parece que al Presidente mexicano le espantó el foro de las Naciones Unidas, pese al apoyo de la “serenata” y porras que recibió por parte de los mexicanos que viven en aquel país, pues tarde se le hizo para regresar a México. Antes, comió en casa del embajador De la Fuente y según se sabe, por encimita abordaron la andanada críticas que el tabasqueño le ha dirigido a la UNAM, que pasaron a “embarrar” también al ex rector Juan Ramón de la Fuente.

Municiones

*** Con la participación de más 50 restaurantes del estado, artesanos y productores del programa “Orgullo Morelos” y productores de flores de ornato para la temporada decembrina, se espera la vista de más de 80 mil personas a la muestra gastronómica que tendrá lugar en el corredor de la avenida Hidalgo y la Plaza de Armas del Centro Histórico de Cuernavaca, los días 4 y 5 de diciembre de 10 de la mañana a las 8 de la noche. De acuerdo a la información proporcionada por la presidenta de Canirac Morelos, Griselda Hurtado, en conferencia de prensa en la Ciudad de México, el festival tendrá como país invitado a la República Islámica de Pakistán, con una muestra de su legendaria cultura y gastronomía; asimismo, Puebla será el estado invitado con su tradicional comida y artesanía de la región. Por primera ocasión el “Festival Sabor es Morelos” llevará a cabo un programa académico, los días 3 y 4 de diciembre, en el salón de conferencias del Jardín Borda, que incluye conservatorios tales como: Los retos empresariales post pandemia; perspectivas de la cocina mexicana como patrimonio inmaterial de la humanidad a once años de la inscripción en la lista de patrimonio inmaterial de la UNESCO; casos de éxito empresarial en el estado de Morelos; la importancia del amaranto y el valor del chocolate.

*** La venganza o de qué otra manera se le puede llamar que la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados al discutir el dictamen del presupuesto 2022, se enteró que el Ejecutivo plantea recortar de ocho mil millones de pesos a organismos autónomos para reasignarlos a programas prioritarios del gobierno federal, léase, a sus “elefantes blancos”, que han demostrado lo inservibles que son. Total que en el presupuesto propuesto por el Presidente se le aplica la “tijera” al Instituto Nacional Electoral por 5 mil millones de pesos, con todo y que dicho Instituto tendrá que organizar las elecciones a gubernaturas en seis estados de la República así como también la más reciente ocurrencia del presidente, la revocación de mandato. La Suprema Corte de Justicia de la Nación tampoco se salvó y se le recortarán 65 millones de pesos. En la reunión de dicha Comisión La priista Blanca Alcalá reconoció que la mayoría no aclaró los criterios a partir de los cuales se determinaron los recortes a los organismos autónomos y las reasignaciones de dichos recursos.

