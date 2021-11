Recortes al INE, instrucción de AMLO

Espacio Electoral

Eleazar Flores

OBEDIENCIA LEGISLATIVA-. El marionetismo legislativo que ha caracterizado a diputados-as de la Cuarta Transformación y compinches se evidenciaría aún más si obedecen las órdenes de su jefe de bajar el presupuesto 2022 al Instituto Nacional Electoral (INE).

La medida se veía venir luego de la comparecencia del consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, en la Cámara de Diputados, donde fue no solo cuestionado sino hasta atacado por legisladores “noroños” y “cantones”, éste último miembro de la familia periodística tabasqueña, cuyos medios son de los pocos de provincia incluidos en la lista de apoyados por el gobierno federal. Al menos en el presupuesto 2020 así estaban registrados

Con los distintivos de la austeridad republicana camino hacia la pobreza franciscana que caracterizan al actual gobierno federal, podría llegar el momento en que para futuras elecciones, el gobierno pidiera voluntarios para organizar elecciones venideras.

PRESUPUESTO CASTIGADO-. Para todo su ejercicio 2022, el Instituto Nacional Electoral solicitó un presupuesto de 24,649 millones de pesos desglosados de la siguiente manera:

Presupuesto operativo de 13,84 millones de pesos, a partidos políticos, 5,821 millones; gastos para efectuar la consulta de Revocación de Mandato, 3,840 millones de pesos y una posible consulta popular que pudiera hacer el Ejecutivo, 1,858 millones.

El INE advierte además que en caso de no efectuarse la consulta popular, el dinero solicitado se reintegraría íntegramente a la Secretaría de Hacienda.

Aun así, la omnipotente fracción “morena” y asociados de la Cámara baja, quiere bajar 4,913 millones de pesos para dejar su presupuesto sólo en 19,736 millones y para su gasto operativo dejan al INE solamente 830 millones de pesos, 17 veces menos del solicitado.

Con las ganas que el padre de la Cuarta Transformación le tiene al Instituto Nacional Electoral, éste, el de la solicitud presupuestal, es el momento ideal para cristalizar su propósito de bajar el sueldo a los consejeros electorales, como cantó el rey del rock, Elvis Presley, It´s now and never.

El marionetismo legislativo no crea que se queda en la Cámara baja, también en la alta, desde el momento en que el líder senatorial que ha dejado de ser invitado a almorzar chilaquiles con ya sabe quién, ahora se conforma con acudir con el “responsable de la política interior” para recibir el guión de futuras tareas legislativas.

En la foto que el propio senador zacatecano promovió, Monreal aparece muy sonriente ante la mirada seria del secretario de Gobernación, Adán Augusto López.

No imposible, pero sería una grata sorpresa que los diputados no le bajaran el presupuesto al INE demostrando así su independencia. Pero se ahorraría mucho no haciendo la Revocación de Mandato que costará más de 500 millones de pesos.

