AMLO le escribe a Santa Claus

Índice político

Francisco Rodríguez

Foro equivocado en la ONU

Ebrard y De la Fuente, irresponsables

“Querido Santa, permíteme hablarte de tú.

“Bueno, también voy a hablarte de mí.

“Porque quiero decirte que este año me porté muy bien.

“Obligué a los fifís a pagar los impuestos que le debían al SAT…

“…obedecí a los gringos y no permití el avance de migrantes…

“…evidencié a los partidos políticos del neoliberalismo…

“…y demonicé, casi exorcicé a su patrocinador Claudio X, Y griega y Zeta…

“…también, cada semana, he dicho la verdad y nada más que la verdad…

“…sobre las mentiras de la prensa conservadora y de los periodistas chayoteros…

“…en fin, mi regordete amigo, modestamente he conseguido lo que nadie había podido: imponer al bien sobre el mal.

“Pero ya no hablaré más de mí, porque luego me acusan de ególatra.

“Lo que quiero decirte es que, porque me he portado requetebién, quiero pedirte que me ayudes a concretar mi propuesta de Plan Mundial de Fraternidad y Bienestar que con toda modestia acabo de presentarle a la desvencijada Organización de Naciones Unidas…

“para garantizar el derecho de una vida digna a 750 millones de personas que sobreviven con menos de dos dólares diarios…

“…también que me ayudes a despertar de su letargo a esa ONU que ya casi no sirve para nada…

“…ya vistes (sic) el gran fracaso de la distribución de vacunas contra Covid a países pobres por el sistema Covax…

“…y en México no nos ha servido la UNOPS para comprar con oportunidad medicamentos más baratos y hasta hay sospechas de corrupción…

“…y bueno, ¡pa’qué le sigo!

“Querido Santa…

“…que pa’l próximo año…

“…las personas más ricas del mundo mundial me entreguen el 4% de sus ingresos…

“…también 4% de los ingresos de las mil corporaciones más grandes del planeta…

“…y el 0.2% del PIB de cada país miembro del Grupo de los 20.

“No es mucho pedir…

…¿o crees que sí, mi estimado barrigón?

“Atentamente,

“Andrés Manuel López Obrador”

Indicios

No sólo fue Rusia, también China. El representante de Vladimir Putin le dijo que estaba en el foro equivocado y el segundo, en nombre de Xi Jingpin, que no invadiera las soberanías de otros países. Son dos puntos nodales que muestran el profundo desconocimiento de AMLO acerca del funcionamiento de la ONU a la que fue a insultar en su propia casa, como una suegra indeseable y los fines de la Organización. Ambos representantes permanentes de esas dos potencias llevaban escritas sus respuestas al Presidente de México, lo que indica que conocían el discurso con antelación. Quienes también debieron saber su contenido fueron el titular de la SRE, Marcelo Ebrard, y Juan Ramón de la Fuente, representante de AMLO ante Naciones Unidas. Y, una de dos, no le advirtieron del error que estaba a punto de cometer porque sabían que no les haría caso alguno… o, porque dejaron que metiera la pata desde el momento mismo en el que se adelantó a leer el orden del día antes de que hablara el secretario general António Guterres. * * * Ambos fruncionarios, el de los pernos sin colocar y el eterno aspirante a todos los cargos habidos y por haber ¡hasta que “se le hizo” el de la ONU!, fueron pródigos en el pago de acarreados al aeropuerto JFK, lo mismo que a las calles vecinas a la sede del organismo multilateral. Cien dólares por piocha, lo que no está mal si se toma en cuenta que a los chairos que Morena lleva al Zócalo de CDMX sólo les dan una torta, un boing y 200 pesos, si bien les va. * * * Y hoy no está de más recordar una frase de Max Weber: “… el político tiene que vencer cada día y cada hora a un enemigo muy trivial y demasiado humano, la muy común vanidad, enemiga mortal de toda entrega a una causa y de toda mesura, en este caso de la mesura frente a sí mismo.” Porque, hay que decirlo claro: el mundo, para sobrevivir, ni siquiera sabe qué demonios es eso de “sembrando vida”, ni los programas electoreros que se aplican en nuestro país van a salvar a la humanidad, como el “caudillo” dio a entender hace un par de días en Nueva York. * * * Y por hoy es todo. ¡Feliz fin de semana! Y tenga muy presente que el escribidor siempre le desea que tenga usted ¡buenas gracias y muchos, muchos días!

