SEP: ningún estudiante reprobado

Espacio Electoral

Eleazar Flores

SEPAN O NO-. No obstante que apenas va cubriéndose la tercera parte del calendario escolar 2021-2022, el magisterio ha recibido ls instrucción de la Secretaría de Educación Pública de no reprobar a ningún alumno de primaria a preparatoria, promoviéndolos al grado inmediato superior.

En otras palabras, sepan o no, a los alumnos, preferentemente de primero de secundaria y primero de preparatoria, se les dará seis como calificación mínima con la finalidad de permitirles poder continuar en grados subsecuentes y así no interrumpir sus estudios.

La Directora General de Acreditación, Incorporación y Revaloración de la Secretaría de Educación Pública, María del Carmen Salvarori, y la Directora de Desarrollo Curricular, Claudia Izquierdo, informan además que han notificado a las autoridades educativas de las 32 entidades del país tomar nota de esta disposición, con la finalidad de permitir a los alumnos no interrumpir sus estudios por el efecto de una baja calificación.

Sugieren además tomar en cuenta los cursos de reforzamiento en pleno desarrollo, por medio de los cuales se insiste en campañas de recuperación por medio de tareas, trabajos y actividades académicas en este periodo de superación que concluye el 30 de noviembre.

Hasta antes de esta indicación ahora dada por escrito de la Dirección General de Actualización, Incorporación y Revalidación, DGAIR 3911 2021, las políticas de no reprobación se transmitían verbalmente, con la finalidad de no dejar antecedentes comprometedores pues eso de no reprobar al alumno así no sepa, ya se practica de años atrás.

Sin embargo ahora la indicación es por escrito y se extiende esa instrucción a las autoridades educativas de los 32 estados del país con observancia obligatoria.

Es un secreto a voces que la calidad de la educación pública a nivel básico pasa por los peores momentos, empeorados por los efectos de la pandemia, que obligó a madres y padres de familia fungir voluntariamente a fuerzas como “docentes” a distancia de los planteles ya que la educación presencial se suspendió como medida de protección contra el coronavirus.

Además, empeoró el panorama cuando muchos padres y madres de familia estaban desactualizados para el manejo de las computadoras, siendo las primeras víctimas de esa laguna los hijos-alumnos, esto en cuanto al medio urbano.

En el medio rural las complicaciones para las clases a distancia se multiplicaron por dos factores principalmente, falta de señal, falta de equipo adecuado y en ocasiones hasta falta de energía eléctrica. La presencia total o parcial de esas carencias y problemas disminuyó la transmisión de conocimientos y por ende el rendimiento escolar.

Con todo y eso, la instrucción de la SEP es no reprobar “aiga sido como aiga sido”.

