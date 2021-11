La oposición y su desprestigio

Punto por punto

Augusto Corro

El empresario Claudio X. González, quien encabeza la lucha contra el presidente López Obrador y su partido, admitió que el historial de desprestigio del PRI, PAN y PRD “no nos puede dar asco”, si se trata de vencer a Morena.

En una conversación con simpatizantes, el hombre de negocios dijo, al tuitear con simpatizantes, que prevé sumar en 2024 a los partidos Movimiento Ciudadano (MC) y Verde Ecologista de México (PVEM).

Sin duda, la alianza Va por México tiene sin cuidado a sus dirigentes que eliminaron ideologías y principios para unirse. Los ultraderechistas, izquierdistas y centristas sólo ven por sus beneficios personales.

Sus errores como organizaciones políticas son muchos, pero a Claudio X. no le preocupan, pues se inclina por la unidad de esos partidos, pues si cualquiera de uno de estos sale de la coalición, las probabilidades de que Morena refrende el poder son altísimas.

Dijo también que “no nos podemos fraccionar. La unidad es el valor a cuidar aquí por sobre cualquier otro valor. La única fórmula para poder hacerle una competencia verdadera al oficialismo”.

Por supuesto, en la militancia de los partidos PAN, PRI y PRD no todo es alegría y júbilo. En Acción Nacional su líder, Marko Cortés, es rechazado por la propia jerarquía panista.

En el Revolucionario Institucional, el coordinador de los diputados, Rubén Moreira, discrepa de los planteamientos del dirigente tricolor, Alejandro Moreno (a) Amlito.

En el PRD, su dirigente, Jesús Zambrano Grijalva, reconoció que dentro de su partido no todos están contentos con la alianza que proyectan mantener hasta 2024.

Explicó, en una entrevista, que las alianzas no son un asunto de principios inamovibles. Las alianzas político-electorales son más bien atendiendo a la coyuntura, al momento político que se vive y en función de eso se decide si conviene o no ir en alianza, si es una necesidad política tanto de país como del partido”.

Finalmente, reconoció que “sí ha habido reclamos, inconformidades de algunos compañeros, dirigentes nacionales y estatales por la configuración de las alianzas”.

La lucha contra el coronavirus

La temporada invernal está por llegar y debemos tomar las precauciones necesarias para evitar enfermarnos.

Para empezar, no debemos olvidar que pende sobre nuestra cabeza la amenaza del contagio por Covid-19.

El coronavirus sigue presente para cobrar más víctimas y no debemos confiarnos. Para los meses de fríos se debe continuar con las medidas sanitarias para controlar la pandemia. No olvidar que aunque ya se esté vacunado, las probabilidades de contagiarse no han desaparecido.

Entonces, lo más importante para enfrentar la pandemia es la vacunación. Si usted no lo ha hecho, siempre se está a tiempo de hacerlo. El coronavirus se aleja y regresa. Todavía no se debe cantar victoria. Por ejemplo, debe usted saber que en Europa repunta la Covid-19.

En países como Austria y Alemania ya enfrentan la cuarta ola de contagios. En Francia, España e Italia se registran nuevas alertas sanitarias.

Ante esa situación, la Organización Mundial de la Salud (OMS) señaló a Europa como el nuevo epicentro de la pandemia en el mundo.

Le informamos que el gobierno federal abrió el registro para la vacuna anti-Covid a menores de edad, de 15 a 17 años, que no tengan comorbilidades, es decir presencia de dos o más enfermedades al mismo tiempo.

En fin, la población deberá continuar con las medidas sanitarias en la temporada invernal, para evitar el contagio.

Seguiremos, pues, con el uso del cubrebocas, el lavado de manos y la sana distancia. Vacunados o no. A cuidarse todos. No hay de otra.

¿Usted qué opina amable lector?

