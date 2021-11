Alarma a OPS abuso de antibióticos en pacientes Covid

Apenas 7% tenía infección secundaria que lo requería

La mayoría de los pacientes Covid-19 recibieron tratamientos con antimicrobianos, cuando apenas el 7 por ciento tenía una infección secundaria que requería de un antibiótico, alertó Carissa Etienne, directora de la Organización Panamericana de la Salud (OPS).

La resistencia antimicrobiana es otra de las graves consecuencias que se ha desencadenado durante la pandemia de Covid-19 y se trata de una emergencia que origina 700 mil muertes anuales.

Advirtió que en esta pandemia de Covid-19 se ha hecho un uso de antimicrobianos a niveles sin precedentes.

De acuerdo con Etienne, el uso indiscriminado de antibióticos no sólo se ha hecho a niveles hospitalarios, sino también en los hogares. Alertó que se han prescrito de manera generalizada fármacos no comprobados contra Covid-19 como ivermectina, azitromicina y cloroquina, incluso cuando la evidencia determinó que no eran beneficiosos para esta enfermedad.

La experta explicó que los antibióticos son fármacos cruciales para salvar vidas, por lo que se requiere un uso responsable, pues se vuelven ineficaces cuando se les da un uso exagerado e indebido.

Afirmó que actualmente existe la alerta epidemiológica del surgimiento de bacterias resistentes en magnitud y complejidad que nunca antes se habían descrito.

Hizo un llamado para que los países mejoren la rectoría en el manejo de los antimicrobianos para evitar la diseminación de la resistencia antimicrobiana y que se vigile que estos no se compren sin receta médica.