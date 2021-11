U2 celebra el 30 aniversario del álbum “Achtung Baby” con ediciones especiales

Uno de los discos más importantes de los noventa

Gran lanzamiento especial en vinilo estándar y de lujo el 19 de noviembre, además de una caja digital de 50 tracks disponible el 3 de diciembre de 2021

Island Records, Interscope y UMe anuncian el lanzamiento de la Edición del 30 aniversario del álbum seminal de U2, Achtung Baby, que verá un lanzamiento especial en vinilo estándar y de lujo el 19 de noviembre, además de una caja digital de 50 tracks disponible el 3 de diciembre de 2021.

Hace treinta años, Bono describió a Achtung Baby como “el sonido de cuatro hombres talando el árbol de Joshua”, mientras que Jon Pareles del New York Times escribió que “despojado y desafiando sus viejas fórmulas, U2 se ha dado una oportunidad de luchar por la 1990’s ”. El álbum ganó un premio Grammy a la Mejor Interpretación de Rock y se convirtió en uno de los discos más importantes de los noventa y de la carrera de U2.

Grabado durante seis meses en Hansa Studio en Berlín y Windmill Lane en Dublín, Achtung Baby es el séptimo álbum de estudio de U2. Producido por muchos colaboradores de U2, Daniel Lanois y Brian Eno con Steve Lillywhite, Achtung Baby fue diseñado por Flood y lanzado el 18 de noviembre de 1991. Liderado por The Fly, le siguieron otros cuatro sencillos: Mysterious Ways, One, Even Better Than The Real Thing and Who’s Gonna Ride Your Wild Horses.

Para celebrar el aniversario de Achtung Baby, la banda colaboró con el artista francés con sede en Berlín Thierry Noir (el primer artista en pintar en el Muro de Berlín) para una instalación única en los legendarios estudios Hansa en Kreuzberg. Hace treinta años, la banda encargó a Noir que pintara una serie de los ahora icónicos Trabant Cars, que aparecían en la portada del álbum, así como en el Zoo TV Tour de 1991. U2 x THIERRY NOIR ve a Noir regresar con un Trabant recién pintado para 2021, así como un mural pintado exclusivo en una sección del muro de Berlín.

El capó del Trabant se subastará en Phillips, Londres, el 9 de diciembre como parte de su venta New Now y los ingresos se destinarán al Instituto de Sonido y Música de Berlín. Para obtener más información, visite:

Achtung Baby (30th Anniversary Edition) estará disponible en vinilo negro estándar y vinilo de color Deluxe el 19 de noviembre, con Achtung Baby (2018 Remaster) y Achtung Baby (Unter Remixes) también disponibles digitalmente ese día. Un boxset digital de 50 pistas, que incluye Uber Remixes, Unter Remixes, B-Sides con 22 pistas nunca antes disponibles digitalmente, se lanzará el 3 de diciembre de 2021.

U2 X-Radio, el canal SiriusXM de la banda, se presentará este mes en un especial de Achtung Baby que incluirá entrevistas con los miembros de la banda y la colaboración del álbum Daniel Lanois, Flood y Anton Corbijn