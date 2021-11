Karen Souza trae a México su nuevo “Language of Love”

Los días 18, 19 y 20 de noviembre

Presentará oficialmente su nuevo disco en nuestro país

Arturo Arellano

Después de no estar en México por casi dos años a razón de la contingencia sanitaria, Karen Souza regresa a territorio azteca para presentar oficialmente su más reciente disco denominado “Languague of Love” en el que la mayoría de los temas ya son de su autoría, dejando claro ahora no solo su talento interpretativo sino para componer uno de los géneros más amados en el mundo, el jazz.

De tal manera que en entrevista para DIARIO IMAGEN, la ahora cantautora, nos platicó “siempre es una alegría ir a México, pero esto es más especial, porque los conciertos van a servir para reencontrarnos en lo presencial, después de tanto tiempo de sufrimiento, de no poder vernos, es algo muy importante y hay que celebrarlo. Estaré presentado un poco de lo que es mi más reciente disco que salió en pandemia, venimos a presentarlo en vivo en un lugar icónico de México y el mundo”.

La talentosa Karen Souza ofrecerá conciertos los días 18, 19 y 20 de noviembre en el Zinco Jazz Club de la Ciudad de México hasta donde llevará lo que asegura “mi disco preferido, lo hice de forma completamente independiente, es como un hijo para mí, pude hacer lo que quise en él, fue un gran desafío y lo he logrado con creces, porque se lanzó en marzo de 2020, justo cuando se declaró la contingencia y fue el que mas rápido llego al millón de escuchas, fue muy bien recibido”.

Afirma que el disco llega en un momento óptimo pues “actualmente la gente necesita acompañamiento artístico, porque el arte nos permite entendernos, salir de la vorágine cotidiana, incluso, me dicen que la mía es música cálida, mis escuchas dicen que se sienten abrazados, creo que una música así es importante en estos tiempos. En el disco es una combinación porque la mayoría de las canciones son mías salvo la primera y la última. Hacemos una lectura del amor y el romance, y a la gente le está gustando mucho, de hecho ya me están pidiendo canciones”.

Celebra que la gente ya empieza a hacer suyas las canciones “hay algunos temas como el arte en general que son a interpretación del que las escucha, algunas que no son muy literales, y eso es lo rico de la música y de las letras en sí, que la gente las puede hacer suyas, darles su propia lectura, yo tengo temas no tan literales, para que la gente pueda sacar su propia interpretación”.

Sobre los shows, adelanta que además de los que va a ofrecer este mes en México, ya prepara uno más grande para el 2022 “En los shows hay canciones fijas, pero en los países nuevos se hace un recorrido por todos los discos; en México, por ejemplo, llevo 10 años yendo, esperamos hacer una gran fiesta para celebrarlo el próximo año, cuando se resuelva más el tema de la contingencia. Para ello he armado una lista bastante buena, dejando la melancolía de lado, para inclinarnos más por las románticas y las alegres para recuperar el reencuentro con el publico”.

Y en el caso de los tres conciertos en el Zinco Jazz Club dijo “Vamos a presentar el disco nuevo en vivo, el ‘Languague of Love’, con un formato de banda, de cuarteto, será el trío de siempre mas Juanjo Gómez en la guitarra, con una lista formulada para este momento de reencuentro con México que es el país al que más vengo, más sorpresitas que se darán en la segunda mitad de cada espectáculo”.

Finalmente, como representante importante del género de Jazz, celebró la apertura de la gente a todo tipo de música “Lo interesante de las plataformas y de la modernidad, es que cada uno puede hacer lo que le gusta, e incluso colaborar con artistas de otros géneros, las estructuras o barreras se están rompiendo, se están cayendo, de alguna forma eso permite que se haga música para todos y de muchas formas. Por ejemplo, mi música esta en CDy vinilo, para los jóvenes que la quieren descargar y para quienes son románticos con los formatos pasados, eso abre el panorama y genera que la música llegue a más lugares, sin limitaciones”, concluyó.

