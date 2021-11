“The Gatsby Experiencie” cautiva con glamour, música y recuerdos

En el Foro Total Play de Plaza Antara,

todos los sábados a partir del 20 de noviembre

Talentosos intérpretes dan vida a un espectáculo a modo de bar en los años 20

Como si de un viaje en el tiempo se tratará y sin la necesidad de un Delorean, con The Gatsby Experience puedes regresar al año 1920, para disfrutar de cómo eran los espectáculos tipo cabaret en aquellos años; llenos de glamour, brillo y sobre todo música en las voces de grandiosos interpretes, que en este caso hacen un recorrido de los más icónicos éxitos de la época e incluso unos mas modernos con el toque de esa nostalgia que cautiva y enamora.

De esta manera el ambiente de los bares clandestinos de los años 20 llegó a la Ciudad de México con un espectáculo único e innovador en el que, además, las reconocidas canciones de diversos géneros que son interpretadas se abandonan a los compases, ritmos, acentos y matices musicales de géneros como el charlestón, dixieland, jazz y blues, que sin duda harán eco en los corazones de los escuchas.

Durante dos horas, la gente disfruta de versiones distintas de temas como “Devuélveme a mi chica”, de Hombres G; “Perfume de Gardenias”, de la Sonora Santanera; “Si no es ahora”, de Timbiriche, e incluso a canciones de fama mundial como “Sweet Caroline”, de Neil Diamond, “I Want Your Love”, de Lady Gaga, o “I Can’t Smile Without You”, de Barry Manilow, que en las voces magistrales de personajes como Alan y Édgar García, así como de las cantantes de teatro musical, Roxana Puente, Silvia de Freitas y María Elisa Gallegos, cobran un nuevo sentido y verdaderamente abrazan los corazones, llenándolos de sensualidad y romance.

Los artistas son acompañados de una banda de 11 músicos, todos ellos ataviados de acuerdo a la moda de la segunda década de la nueva era, haciendo más inversiva la experiencia de disfrutar el ambiente que se vivía en los bares y las fiestas de aquellos años que sin duda puedes conocer ahora en el foro Total Play.

Entre trombones, trompetas, saxofones en diferentes tonos, así como bajos y demás instrumentos se enmarca el escenario del foro con una musicalidad que te permite abandonarte a los sonidos y a los recuerdos, tanto así, que este recinto fue remodelado para The Gatsby Experience para recibir a 250 espectadores, en el marco de la nueva normalidad.

Otros temas que se pueden disfrutar en el espectáculo son “Mi credo”, de K-paz de la Sierra; “Adiós amor”, de Christian Nodal; “Y llegaste tú”, de El Recodo, “Y todo para qué”, de Intocable. Asimismo, “No importa” de e Emmanuel; “Las mil y una noches” de Flans: “Mujeres” de Ricardo Arjona; y otras como “Every Breath You Take” de The Police y “Hit the road Jack” de Ray Charles.

El arreglista de cada uno de los temas para este espectáculo es Harry Portillo, que también incluye en el repertorio temas como “Si una vez”, de Selena y “El listón de tu pelo”, de Los Ángeles Azules. En la recta final del espectáculo se interpretan a ritmo de charleston éxitos de Luis Miguel como “Suave”, “Ahora te puedes marchar” y “No culpes a la noche”, para cerrar con “Vive”, de Napoleón.

The Gatsby Experience se presentará en el Foro Total Play, ubicado en Plaza Antara, Polanco, todos los sábados a partir del 20 de noviembre.

«Cuando te imaginaste a Lady Gaga en jazz o swing, temas de Selena y otros artistas, es un espectáculo con una calidad excepcional, las canciones las conoces pero nunca las habías vivido así». Jorge D’Alessio

Creador y director del proyecto