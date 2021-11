Acuerdo trilateral por salud y migrantes

Ángel Soriano

La cumbre de jefes de Estado de Canadá, EU y México tiene agenda concreta ante problemas comunes: Covid-19 y migrantes

Se trata de problemas que han afectado a la humanidad a lo largo de su historia. No es posible, legal ni por la fuerza, detener las corrientes migratorias, por ser un derecho humano que no es posible limitar, pero sí regular.

Las pandemias tampoco han podido ser erradicadas por ser consecuencia del desarrollo mismo de las enfermedades infecciosas que encuentran un entorno favorable en distintas regiones del mundo y se propagan por la especie humana.

La ciencia no ha podido erradicarlas del todo, pero sí controlarlas. Hoy, el mundo se ve asolado por ambos fenómenos, humanos y naturales. Es deber de los jefes de Estado encontrar los mecanismos en defensa de la sociedad y de la misma especie humana; por ello es importante el encuentro de jefes de Estado para establecer las bases para una mejor convivencia entre los países de la región.

Turbulencias

Se concluirán las megaobras

Ante legisladores afines a la IV-Transformación (Morena-PT-PVEM), el presidente Andrés Manuel López Obrador ratificó que las mega obras se concluirán en los tiempos previstos y los invitó a la inauguración, en marzo de 22, del Aeropuerto Felipe Ángeles, considerado por el mismo jefe del Ejecutivo como una de las mejores obras que se construyen en el mundo… En Palacio Nacional, el tabasqueño felicitó a los legisladores porque aprobaron el presupuesto y con ello se garantizan los programas sociales, el pago de salarios a las fuerzas armadas y al ejército sanitario que combate la pandemia, a los maestros y burócratas e indicó que la aprobación del Presupuesto 2022 fue por convicción, no por “moches”, como se acostumbraba en la época del ex presidente Felipe Calderón y de su ex secretario de Hacienda, Agustín Carstens, que era visto como un gran político, cuando en realidad el llamado convencimiento se hacía a través de concesiones, contratos y de privilegios para los legisladores. Ahora no, los legisladores aprobaron el presupuesto convencido de que este será en beneficio de México… Si persiste la lógica, en un estado considerado conflictivo como Oaxaca, no es viable la postulación como candidato a gobernador a una persona como el senador Salomón Jara que se enfrentó como cualquier pandillero al otrora líder del movimiento social de 2006, Flavio Sosa Villavicencio por hacer alianzas con la acaudalada Susana Harp. El conflicto, aunque ahora pretenden superarlo, atiza los conflictos políticos y sociales en el estado y no hay garantía de estabilidad política ni paz social con personajes que pretenden gobernar el estado. Aunque quieran enmendar la plana, el perfil violento de los protagonistas no convence a los electores… Bien, por el inicio de vacunación de jóvenes y se debe avanzar con el de niños y niñas para garantizar el control de la pandemia en la población escolar… Otro yerro de la secretaria de Educación Pública, la maestra Delfina Gómez, la exhibe como de pocos alcances y poco letrada: confunde Hermosillo, ciudad capital de Sonora y la histórica Cananea, escenario de luchas sociales, como lugares del estado de Jalisco. En otra ocasión dijo: Me encuentro en Nuevo León, nombre de la entidad que tiene como capital Monterrey, sin precisar el lugar exacto de donde se encontraba; la profesora tiene pleno desconocimiento de lo que es la geografía y la historia nacional, pues desde la primaria se enseña que Cananea es el lugar de origen de la Revolución Mexicana con las batallas de los mineros en contra de la explotación transnacional. Lamentable por el país y por la misma funcionaria que no tiene el nivel del maestro José Vasconcelos ni siquiera de don Agustín Yáñez, brillante escritor originario de Jalisco y ex secretario de Educación Pública.

