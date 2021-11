Afrenta, el apoyo a Nicaragua

Espacio Electoral

Eleazar Flores

PECADO POR OMISIÓN-. Embelesados por los aciertos diplomáticos del canciller mexicano Ebrard por la visita del presidente Andrés Manuel López Obrador a la ONU y su encuentro trilateral con sus pares de Canadá y Estados Unidos hoy, se olvida la vergonzosa postura sobre el caso Ortega.

Los comicios del domingo 7 en los que Daniel Ortega “arrolló” y le permiten reelegirse para un cuarto mandato, fueron reprobados por la opinión pública internacional, pero México se limita sólo a llamar a su embajador para que “informe sobre los hechos”, postura calificada de tibia por los expertos en política internacional. Únicamente faltó felicitar a Ortega como lo hizo Maduro.

Nuestro secretario de Relaciones Exteriores y hasta los medianamente informados, supieron del encarcelamiento de los opositores más fuertes a Daniel Ortega para que éste garantizara su triunfo.

Ese triunfo de Ortega fue cuestionado y condenado por países como Estados Unidos, Canadá, Francia y demás, pero aplaudido por gobiernos de otros países como Venezuela, Bolivia y Rusia, en tanto que nuestro país se abstuvo de opinar y a cambio mandó llamar a su embajador Gustavo Alonso Cabrera, quien seguramente informará a Ebrard hasta que éste regrese del segundo viaje a la Unión Americana acompañando al presidente Andrés Manuel López Obrador.

Aquí sí se aplicó la postura de la Doctrina Estrada de la autodeterminación de los pueblos y la no intervención, lo que no se practicó en el caso de Bolivia.

CON ESTADOS UNIDOS-. Sin embargo y aun fuera de agenda, el tema podría salir en la reunión del presidente Andrés Manuel López Obrador con el presidente norteamericano Biden, quien abiertamente rechazó la forma y los resultados del proceso nicaragüense, anunciando de inmediato medidas económicas restrictivas que ya están en marcha.

Pero ni se apure, pues nuestro gobierno seguramente negará la especie como lo ha hecho en ocasiones anteriores, enterándonos de la realidad por medio de trascendidos de la prensa norteamericana.

Mientras eso no suceda, se supone que el gobierno mexicano tendrá que seguir tratando con el gobierno del ex guerrillero Daniel Ortega, menos mal que no hay asuntos importantes que desahogar.

Por ahora, en materia internacional, los medios están atentos a lo que traten los mandatarios Biden, López Trudeau, éste último aún con la euforia del triunfo de la selección de futbol sobre nuestros entumidos jugadores.

No creo que el presidente Biden toque el tema deportivo no obstante que sus futbolistas también acaban de ganar a nuestros seleccionados, que de seguir así no alcanzarán ni repechaje, pues de que saquen a Martino ni lo piense, seguiremos sufriendo el martirio deportivo como los nicaragüenses el sufrimiento de su gobierno por cinco años más.

