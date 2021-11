Toledo, a un paso de ser extraditado a México

Segunda vuelta

Luis Muñoz

Dicen que “a cada capillita le llega su fiestecita” y a Mauricio Toledo le llegó la hora de responder ante las autoridades mexicanas por el presunto delito de enriquecimiento ilícito.

Toledo se encuentra en Chile desde el pasado 26 de julio y la Fiscalía capitalina asegura tener pruebas suficientes para acusarlo.

Para el fiscal especializado en Combate a la Corrupción de la Fiscalía General de Justicia de la CDMX, Rafael Chong, queda claro que el diputado del PT, Mauricio Toledo, huyó del país el pasado 26 de julio con destino a Chile, pues considera que “un servidor público honesto no huye ni se esconde; se presenta ante la autoridad judicial y expone los argumentos y pruebas de su inocencia”.

Pero Toledo, quien en días recientes acudió a la Corte Suprema de Chile, se dijo perseguido político por parte del gobierno de México.

Como se sabe, Toledo, que fue desaforado con 381 votos en pro, 24 en contra y 37 abstenciones, es investigado por la Fiscalía de la CDMX por enriquecimiento ilícito desde 2016 cuando se detectó que tenía varias propiedades que no iban acorde a su salario.

Lo que viene ahora es su extradición. El pasado 11 de noviembre, la Fiscalía Nacional de la República de Chile informó que ya fue entregado a la Corte Suprema el expediente de formalización del pedido de extradición en contra del ex alcalde de Coyoacán y diputado federal, Mauricio Toledo. El PT había dicho con anterioridad que en caso de que México pidiera la extradición del diputado, la justicia chilena podría negarla, ya que el legislador ha acusado que es víctima de perseverancia política.

“En relación con el acuerdo firmado entre Chile y México, agregó, la extradición no podrá ser concedida por delitos considerados como políticos por la parte requerida, tampoco en el caso de que el país requerido tenga motivos para suponer que la solicitud de extradición motivada por un delito común ha sido presentada con la finalidad de perseguir a un individuo a causa de opiniones políticas”, señaló el PT en un comunicado.

Finalmente, como se informó, la audiencia de extradición del ex diputado Mauricio Toledo, acusado de corrupción y enriquecimiento ilícito, se realizará el próximo 25 de noviembre (el jueves de la siguiente semana) en Chile. Al respecto, el diputado local panista Federico Döring celebró el anuncio de la Fiscalía capitalina sobre la fecha de audiencia para la posible extradición de Mauricio Toledo, pero advirtió que sería muy grave que este propósito no se concretará; y de ser este el caso, sin duda alguna habría funcionarios sobre los que recaería la responsabilidad. Advirtió que “si no la conceden (la extradición), será por la mala integración de la carpeta de investigación de Ernestina Godoy o por la complicidad de un pacto o cabildeo de impunidad por parte de la oficina de Marcelo Ebrard”.

Reconoce Morena labor de la Fiscalía

En un comunicado emitido este miércoles, el GP de Morena en el Congreso capitalino hizo un reconocimiento a la Fiscalía General de Justicia de la CDMX y a la SRE por la petición formal hecha al gobierno de Chile para lograr la extradición del ex jefe delegacional en Coyoacán y ex diputado, Mauricio Alonso Toledo Gutiérrez, sobre quien pesa una investigación por posible enriquecimiento ilícito.

El legislador Gerardo Villanueva señaló que los diputados y las diputadas de Morena confían en que las autoridades chilenas obsequien la extradición de Mauricio Toledo para que sea juzgado por las autoridades capitalinas, luego de que el ex diputado federal del PT viajó, a finales de julio pasado, rumbo a Chile para librarse de la acción de la justicia, pues el 11 de agosto la Cámara de Diputados votó a favor de que fuera desaforado de su encargo.

Señaló que “es importante no tolerar la impunidad” y añadió que ante la observancia de las garantías procesales al imputado que otorga el Estado de Derecho en México, prevalece el derecho a la justicia de la sociedad que ha sido ofendida”.

Exhortaron de manera respetuosa a las autoridades chilenas para conceder la extradición de Toledo, “en concordancia con el espíritu de colaboración recíproca y cooperación internacional emanadas de nuestras buenas relaciones y del Tratado de Extradición y Asistencia Jurídica Mutua en Materia Penal entre el gobierno de México y el gobierno de Chile, firmado el 2 de octubre de 1990”.

Destacó que el Artículo Primero del Tratado apremia a las partes a entregarse recíprocamente, según las reglas y bajo las condiciones determinadas en dicha Ley, a los individuos contra los cuales se haya iniciado un procedimiento penal o sean requeridos para la ejecución de una pena privativa de libertad impuesta judicialmente como consecuencia de un delito.

