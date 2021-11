15 millones de fumadores en riesgo de cáncer de pulmón

Cápsulas de la salud

Elsa Rodríguez Osorio

Los bebés prematuros requieren cuidados multidisciplinarios

El cáncer de pulmón en México cobra la vida de cerca de ocho mil al año y en el mundo causó cerca de1.8 millones de muertes en 2020, es decir, una quinta parte de todos los decesos por cáncer. Es necesario sumar esfuerzos con el objetivo de acelerar los avances en la investigación de esta enfermedad, para brindar una mejor calidad de vida a los pacientes. A pesar de que la Organización Mundial de la Salud (OMS) anunció que el cáncer de pulmón ya no es el más frecuente, continúa siendo el más agresivo y el de mayor mortalidad al no presentar síntomas hasta que las personas se encuentran en etapas más avanzadas. En conferencia de prensa: “Todos somos vulnerables al Cáncer de Pulmón”, la farmacéutica AstraZeneca y expertos mostraron el panorama actual de esta enfermedad, así como los diversos factores de riesgo. “En AstraZeneca nos guiamos a través de la ciencia para poder beneficiar a las personas con terapias innovadoras con este tipo de cáncer que mejoren su calidad de vida y que se logre erradicar como causa de muerte. Además, se trabaja para promover la detección y diagnóstico oportuno de este tipo de padecimientos donde el tiempo es clave para la esperanza de vida afirmó Alberto Hegewsich, director médico de AstraZeneca México. “La necesidad de ofrecer una esperanza de vida a quienes lo padecen nos lleva a sumar esfuerzos. Con el fin de duplicar la supervivencia a cinco años para 2025, surge la iniciativa internacional Lung Ambition Alliance. Este programa nace de 4 organizaciones internacionales, líderes en el campo: la Asociación Internacional para el Estudio del Cáncer de Pulmón , la Coalición Global de Cáncer de Pulmón, Guardant Health y AstraZeneca, con el objetivo de eliminar el cáncer de pulmón como causa de muerte, a través de la aceleración de los avances en el abordaje de este padecimiento. Aumentar las pruebas de detección y el diagnóstico temprano. Acelerar el acceso a la medicina innovadora. Mejorar el cuidado de las personas con esta enfermedad”. El doctor Óscar Arrieta, Coordinador de la Clínica de Cáncer de Pulmón y Tumores Torácicos del Instituto Nacional de Cancerología, afirma que una de las razones por las que el cáncer de pulmón tiene tasas de mortalidad tan altas es porque llegan los pacientes en etapas avanzadas. “Es por ello que en el INCan pusimos en marcha el primer programa de detección oportuna de cáncer de pulmón en conjunto con AstraZeneca y The Lung Ambition Alliance, en cual a través de la Clínica DETECTO, ofrecemos estudios de manera gratuita para personas con factores de riesgo como ser fumador, estar en contacto con el humo de tabaco, de leña, asbesto o alta contaminación”. De acuerdo con la Secretaría de Salud, en México se registraron aproximadamente 15 millones de fumadores que están en riesgo de contraer cáncer de pulmón.

******

Con motivo del Día Mundial del Bebé Prematuro, el 17 de noviembre, especialistas del Instituto de Salud del Estado de México (ISEM), emiten recomendaciones para mantener un control prenatal adecuado y reducir riesgos de nacimientos pretérmino a las madres gestantes que presentan parto prematuro, es decir, que el alumbramiento haya sido antes de las 37 semanas de gestación. Causan este evento, factores como infecciones vaginales y urinarias, embarazo adolescente, afectaciones del cuello uterino, diabetes gestacional e hipertensión. El director del Hospital Materno Perinatal “Mónica Pretelini Sáenz”, José Anaya Herrera, aconseja acceder a los servicios de control preconcepcional, control prenatal, realizarse exámenes de ultrasonido fetal, evitar consumir alcohol y tabaco, pero en caso de infecciones, tratarlas de forma inmediata durante el primer trimestre de embarazo. Los riesgos a la salud en el bebé pretérmino, puede presentar complicaciones en retina, cerebro, oído, riñón y corazón, además de desnutrición, por lo que exhortó a que en caso de que la madre gestante presente complicaciones, de inmediato solicite los servicios en unidades de alta especialidad. Por su parte, la jefa de División de Neonatología, Gabriela García Cuevas, señaló que la atención a los bebés prematuros requiere cuidados multidisciplinarios, por lo que el ISEM conjunta a un gran número de personal especializado, equipos de tecnología avanzada, telemedicina, enseñanza, investigación y capacitación. El Hospital Mónica Pretelini Sáenz cuenta con equipos especializados como la Cámara de Retinopatía para detectar afectaciones en el sistema ocular del bebé, equipo de hipotermia terapéutica, para evitar daños neurológicos y cerebrales, áreas de terapia intensiva, Banco de Leche y 84 camas para neonatos.

elros05.2000@gmail.com