Zaldívar, contra el INE

Espacio Electoral

Eleazar Flores

MINISTRO PALERO-. Cuando nadie se lo pedía, el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Fernando Zaldívar Lelo de Larrea, dejó lelo a medio mundo cuando con dedicatoria al INE dijo que “el presupuesto no es excusa” para cumplir con el deber.

Con esta opinión Lelo de Larrea mata simultáneamente dos pájaros: queda bien con AMLO obedeciendo una instrucción y “tira línea” a magistrados para cuando reciban la demanda del INE en busca de apoyo para que no le mochen 4,913 millones de pesos necesarios para hacer la revocación de mandato.

Desde que asistía sigiloso a Palacio Nacional, a principios de año, a Arturito se le empezó a regatear confianza y algunos hasta se la perdieron, pero al poco tiempo la recobró un poco cuando dijo que no iba a aceptar su ampliación de mandato por dos años más, como lo había propuesto el padre de la Cuarta Transformación.

Pero lo veleidoso no se le quitó, incluso aumenta, ahora apoyando la postura presidencial de recortar recursos al Instituto Nacional Electoral por 4,913 millones de pesos, que se requieren para organizar todo lo relacionado a la revocación o ratificación de mandato que servirá para maldita la cosa, puesto que la Constitución General de la República fija claramente la duración del periodo y recuerde que la autoridad “sólo podrá hacer” lo que la ley dice, a diferencia del particular “todo lo que la ley no prohíbe”.

Suponiendo que se llegase a arrepentir, que no será, Lelo de Larrea podría decir que sus palabras fueron sacadas de contexto, como dicen todos los funcionarios cuando en busca de enmienda tratan de recular, pues que ….

El presidente de la Suprema Corte ignora toda la estructura -ciudadana en su mayoría-, que el INE convoca, selecciona, capacita y envía a campo sobre todo desde antes, pero también durante e incluso después de cada elección, todo lo cual requiere recursos.

Arturito cree que ese trabajo se asemeja al de jueces, magistrados y ministros quienes en su mayoría hacen todo desde detrás de un escritorio con celosos horarios, calendarios, sobre todo los relacionados a los prolongados periodos vacacionales.

Con pleno conocimiento de causa le aseguro que hay diferencias abismales. Si duda, chéquelo.

SIEMPRE DELFINA-. Sólo por no ignorarla, aun cuando lo merece, vale consignar su 5 reprobatorio en Geografía a la titular de la SEP, Delfina Gómez, creyendo que Hermosillo está en Jalisco.

A lo mejor quiso decir que Jalisco es un estado Hermosillo pero si no, negará sus yerros como los de los “moches” que quitaba a sus empleados municipales cuando era alcaldesa de Texcoco.

elefa44@gmail.com