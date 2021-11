Gobernadores en el Gabinete Presidencial

De frente y de perfil

Ramón Zurita Sahagún

Los gobernadores del país cumplen una de sus principales metas políticas al llegar a ese rango, aunque siempre mantienen la esperanza de formar parte del gabinete presidencial.

Pocos han sido los políticos que primero fueron gobernadores y después alcanzaron la Presidencia de la República.

El grupo se reduce a Lázaro Cárdenas, Miguel Alemán, Adolfo Ruiz Cortines, Vicente Fox Quesada, Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador, en la historia de los sexenios.

En los políticos se mantiene viva la idea de ser gobernadores, miembros del gabinete y después saltar a la Presidencia de la República.

La invitación del presidente López Obrador al gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín González, abre la posibilidad de que el actual mandatario ocupe el espacio que en el pasado tuvo su hermano mayor, Pedro Joaquín Coldwell.

Los Joaquín son una familia con amplias raíces políticas en esa zona del Caribe mexicano, donde el hermano mayor y el menor han sido gobernadores y la mayor de todos, Addy, compitió por la misma plaza y fue derrotada en las urnas.

Curiosamente los tres iniciaron como priistas y representaron a ese partido en la Cámara de Diputados, aunque solamente el hermano de en medio (Pedro) mantuvo su lealtad al partido tricolor.

Primero fue Addy la que renunció al PRI, luego de no quedar conforme con los resultados de una elección interna, donde fue superada en votos por Joaquín Hendricks Díaz, por lo que decidió competir con otros colores, los del PAN, perdiendo en los comicios constitucionales.

Ya para entonces Pedro, el primero en participar en política, ya había sido diputado, gobernador y secretario de Turismo, entre otros cargos y gozaba de una buena fama política.

Carlos, el menor de los hermanos participantes en política hizo carrera en el estado, donde, al igual que su hermana, fue alcalde y después diputado federal, de donde emergió como el candidato mejor posicionado para competir con los colores del PRI al gobierno estatal, aunque la decisión recayó en Roberto Borge Angulo (hoy preso). Carlos consistió en esperar seis años para entrar a la contienda y cuando llegó el momento operaba como subsecretario de Turismo y fue informado de que no sería candidato, ya que la dirigencia priista optaba por Mauricio Góngora Escalante, alcalde de Solidaridad, lo que motivó el desencanto de Carlos Joaquín y aceptar la oferta de una candidatura de la alianza formada por panistas y perredistas. El triunfo no se hizo esperar y el segundo de los hermanos Joaquín ocupa, hasta ahora, el gobierno de Quintana Roo, algo que su hermana mayor no pudo.

La reciente visita del Ejecutivo federal a Mérida, para inaugurar el Tianguis Turístico, sirvió de escenario para que invitará al todavía gobernador de Quintana Roo, para sumarse a su gabinete.

Esa invitación hizo ver la posibilidad de que su incorporación sea en los ramos de turismo, por lo que la secretaría y Fonatur, podrían ser las plazas destinadas a su reacomodo.

Sin embargo, las invitaciones que ha realizado el Presidente de la República a varios gobernadores para que se integren a su equipo de trabajo, sin importar su ideología, van de la mano del término de sus mandatos y el de Carlos Joaquín culmina hasta septiembre del año próximo.

La invitación está abierta y se duda que el mandatario de Quintana Roo vaya a solicitar licencia para ocupar un cargo en el gobierno federal, ya que el estilo de López Obrador no va con ello.

Por lo pronto, se encuentran en lista de espera Quirino Ordaz, ex gobernador de Sinaloa, quien espera que el Senado de la República apruebe su nombramiento como Embajador en España. Antonio Echevarría, ex gobernante de Nayarit, quien fue invitado, pero no ha sido asignado a ninguna área. Jaime Bonilla, ex mandatario de Baja California, quien es senador de mayoría y también fue invitado al gabinete, al sitio que elija, dijo el presidente López Obrador.

Por lo pronto, el único gobernador en funciones que forma parte del gabinete presidencial es Adán Augusto López, secretario de Gobernación y gobernador con licencia de Tabasco.

Estaremos pendientes cuando los ex gobernadores sean integrados al Gabinete Presidencial y si, eventualmente, alguno de ellos consigue convertirse en candidato presidencial y triunfador en los próximos comicios presidenciales.

