Siempre hemos querido ser como Queen: Mägo de Oz

La fiesta pagana continúa

La agrupación española “asaltará” la Arena Ciudad de México con su «Bandera Negra» este sábado 20 de noviembre

Presentarán en vivo su más reciente disco y vienen acompañados de Saurom

Arturo Arellano

Foto: Isabel Violeta

Una vibrante fiesta pagana más se vivirá este sábado 20 de noviembre en la Arena Ciudad de México, cuando la agrupación española Mägo de Oz regrese a su escenario para “asaltar” a todos los presentes, pues arriban como auténticos piratas con su nuevo disco «Bandera Negra» a bordo de un impresionante barco gótico que enmarcará cada canción por más de dos horas previstas de espectáculo.

Este concierto se podrá llevar a cabo después de dos fechas frustradas en México a causa de la pandemia por el Covid-19, por lo que Txus Di Fellatio y compañía traen un combo de canciones entre su disco pasado Ira Dei, el nuevo “Bandera Negra” y por supuesto los clásicos que han marcado su carrera a lo largo de más de tres décadas.

De tal manera que, Txus, Moha y los nuevos guitarristas de la banda, Víctor de Andrés y Manuel Seoane, nos ofrecen los detalles en entrevista para DIARIO IMAGEN, «cuando íbamos a presentar Ira Dei se dio la pandemia y durante la pandemia grabamos un nuevo disco, porque estábamos muy aburridos, creíamos que era el momento de romper un poco con todo lo apocalíptico de Ira Dei, para hacer algo más divertido presentando a Víctor en la guitarra, porque Manuel ya estaba desde el disco pasado, el 90% de las guitarras de Ira Dei son de Manuel Seoane”, dijo Txus.

En este marco, con dos discos sin presentar en vivo en México, agregó “se frustraron las primeras fechas incluso, no sabíamos si íbamos a poder tocare el 20 de noviembre, pero hace tres meses nos dieron luz verde que estaría todo bien en México y lo haremos para presentar ‘Bandera Negra’, no tiene sentido recuperar el concierto de hace dos años, cuando tenemos un disco nuevo, si vamos a tocar un tema de Ira Dei, pero ocho de Bandera Negra, para luego hacer otros de ‘Hechizos, Pócimas y brujería’, de ‘Finisterra’, ‘Gaia’ un repaso a toda nuestra carrera musical en un concierto de dos horas y media”.

Mägo de Oz se caracteriza porque siempre baña sus conciertos con una producción a la altura de lo que es, una gran banda de talla internacional. “La gente va a ver una recreación del Barco que llevábamos en la Gira de Gaia 1, está fabricado en México, en Monterrey, deberían de estar llegando los dos trailers a la Arena Ciudad de México. Es un barco 2.0 porque lo hicimos más oscuro, más gótico, no tan marrón, con algunas sirenas, ocho cañones en la parte de arriba, es una escenografía digna de cualquier banda internacional y que vale la pena pagar la plata por la entrada”.

MÄGO DE OZ SIGUE EVOLUCIONANDO

En tanto, Manuel, que se integró a Mago de Oz tras la salida de Carlitos y Frank, reconoce “Evidentemente es una responsabilidad importante, subirá Mago de Oz que es una barca muy potente con unas bases muy sólidas y de lo que se trata es de que cada integrante sume, siempre respetando el pasado y dando un valor a lo que nuestros compañeros hicieron en años anteriores, eso va por delante. Pero creo que la responsabilidad tanto de Víctor como la mía es sumar, de hecho Bandera Negra es como un aperitivo de todo lo que podemos aportar como guitarristas a Mago y sus canciones. Siento que además, Mago es una banda que con cada disco siempre evoluciona, eso es parte de la banda, de hecho en este disco se incluye en el tema de ‘Cervezo’ un instrumento nuevo que es el Banjo. Es sensacional poder estar aquí sin temor a nada con muchos géneros. Lo hacemos con responsabilidad, con gusto”.

A lo que Víctor agregó “nosotros somos de una generación menos, de una década menos, nos criamos con Mägo y estamos influenciados por ellos, por eso el sonido está ahí”.

La composición de los temas, Txus reconoce que “cada vez es más difícil, porque el disco más fácil para una banda es el primero, tienes toda una vida. El más difícil suele ser el segundo, porque todas tus buenas canciones que has hecho a lo largo de tu vida ya las grabaste en el primero. Si has dejado un buen listón, el segundo disco suele ser el más complicado y de los más flojos de las bandas, luego el tercero vuelve a ser un disco importante si la banda quiere ser buena, que no te quedes estancado. Nosotros llevamos 13 o 14 discos y cada vez es más complicado, porque a nivel musical tenemos una marca mezclando el folk, la música celta con el heavy metal a veces más duro, otras veces más moderno, o más extremas como guturales”.

En el mismo sentido destaca “pero es como preguntarle a Tim Burton si una película le es más difícil con el tiempo, sí, le es difícil porque es muy fácil que te repitas, que uses fórmulas que has utilizado. Me ha pasado que no sé de qué escribir, no sé de qué hablar que no haya hablado ya. De vez en cuando surgen temas, como el caso de un marido que ayudó a su mujer a morir en España y ese hombre se le hizo la eutanasia, pero lo querían meter a la cárcel y entonces escribir ‘Quiero que apagues mi luz’ que es una letra que habla del derecho de la gente a morir como quiera, libre y en paz. Fue una idea interesante, quedó muy chula, pero sí que a veces es muy difícil componer, aunque me gustan mucho los retos, sigo haciéndolo y trato de mejorar, a veces lo logro, a veces no, a veces salen canciones muy chingonas, a veces son una mierda, pero de eso se trata, a cualquier artista con más de 30 años en escena, le pasa lo mismo”

De tal manera que no se cierran a seguir experimentando y evolucionando “Hay una canción que tiene más de 27 años que se llama ‘Domingo de ramos’ que es un charlestón, si en Bandera Negra hubiera un charlestón la gente nos criticaría muchísimo, pero son esos que creen que los Mago de verdad, los Mago buenos eran los de la época de José Andrea, del disco ‘Jesús de Chaberi’, pero ahí había un charlestón. Hemos sacado una ranchera mezclada con música tradicional gallega, es decir, que Mago siempre ha fusionado, incluso hemos utilizado ska, como una coletilla, no como el eje central de una canción, eso somos. A lo mejor en Ira Dei no lo hicimos como al principio de la banda, pero en Bandera Negra, si, por eso tiene el espíritu del Mago más antiguo que nos daba igual lo que nos criticarán o dejaran de criticar”.

SE HAN QUERIDO REFLEJAR EN EL ESPEJO

DE QUEEN, PERO NO DE FORMA MUSICAL

Aprovechó para reconocer que siempre se han querido ver en el espejo de bandas tan extraordinarias como Queen. “Siempre hemos hecho la música que hemos querido, solo que antes se aceptaba al cien por cien y ahora hay mucha crítica, están las viudas, los desertores, los unos, los otros y las redes sociales. Moha y yo lo hemos dicho muchísimas veces, guardando las distancias, porque ellos son probablemente de las cino mejores bandas del rock mundial, pero siempre hemos querido ser como Queen, porque ellos hacían lo que querían, como querían; te sacaban ‘Under Pressure’ que era música disco o Radio Gaga, que era súper fresa, y luego te sacaban ‘I Want It All’ que es súper rockera o ‘Innuendo’ que tiene unos arreglos impresionantes”.

De modo que afirma que es un espejo donde se han querido reflejar siempre. “Musicalmente no tenemos nada que ver con Queen, pero sí la actitud de ‘yo voy a hacer la música que queremos y cuando queramos’, por ejemplo, cuando compuse ‘Diabulus in Música’, quería que fuera el primer single de Gaia II y la compañía en management, me decían que no, pero hoy en día es una canción mítica de Mägo de Oz, incluso, hay clubs de fans que se llaman Diabulus in México, In Colombia, para que vean hasta qué punto pueden decir de una canción pueden, ‘esto no suena a Mägo de Oz’, pero luego se vuelve un clásico de la banda”.

Retomando el tema del concierto, nos adelantan que será maratónico, a como nos tienen acostumbrados, pero que no volverán a tocar “La Cantata del Diablo” en México al menos de momento, “el tocar esa canción en vivo fue un regalo que te ha hecho tu novia, es como que se ha vuelto loca y te dice ‘vamos a hacer un trío con mi amiga’ (risas), entonces no te lo tomas como que todos los sábados se irán a hacer un trío con su amiga, no, fue una cosita, es un regalo, una canción de 20 minutos que la hemos tocado hace algunos años en México, la grabamos con la orquesta y no lo haremos muy pronto de nuevo. Y es que esos 18 o 21 minutos que dura ‘La Cantata del Diablo’, los podemos ocupar en 4 o 5 temas del nuevo disco, y nosotros a diferencia de otras bandas, cuando hacemos un disco es para tocarlo en vivo, somos muy Iron Maiden, sacan un disco, bueno o regular pero van y lo tocan, no como Los Rolling Stones, que sacan un disco, pero solo para irse de gira y como mucho tocan un tema. Nosotros necesitamos más tocar los temas de ‘Bandera Negra’, que de ‘Finisterra’, estamos orgullosísimos de lo nuevo que estamos haciendo”.

No obstante, no dejarán de tocar temas clásicos como “La danza del fuego”, “Fiesta pagana”, “Molinos de viento”, “El santo grial”, pero siempre con temas nuevos.

Del aporte de los nuevos miembros Moha y Txus dijeron “nos trajeron desorden, anarquía (risas), pero sí se nota su sonido, aportan un detalle de calidad, un detalle de sonido, sin dejar de ser el Mägo de Oz, traen personalidad y su forma de tocar, lo cual es muy importante. De hecho Bandera Negra queda patente que el tratamiento de guitarras es diferente, son dos guitarras solistas, son guitarristas con una técnica que no ha habido en Mägo de Oz, alabando el trabajo que hicieron Carlitos y Frank en su día, pero Víctor y Manuel son de una generación anterior y estos dos sinvergüenzas le traen al grupo un peso en las guitarras muy importante, además de degradación, desestabilidad, enfermedades venéreas (risas), incertidumbre”, concluyó Txus de forma hilarante y en un ambiente de camaradería que reflejan en todo momento.

Con 31 años de actividad, Mägo de Oz se ha consagrado como una de las bandas más representativas del folk metal español. Con su gran versatilidad al mezclar géneros musicales como el rock, folk, metal o su predominante música celta, han alcanzado el éxito a nivel internacional.