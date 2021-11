Karla Breu lanza disco para disfrutar y bailar

En tiempos difíciles

“No sé olvidarte” es su sencillo más reciente

2021 ha sido un gran año para Karla Breu, la cantante y compositora dominicana lleva cosechando éxitos en México y en Estados Unidos. A principio de año, estrenó su álbum «Karla Breu», cuyo primer sencillo fue «Más» un tema con guiños urbanos que funcionó muy bien y unos meses después lanza «Te prometo», poderosa balada que la llevó al top 20 por 20 semanas picando el número 7 de los charts pop nacionales.

Ahora Karla nos presenta un track bailable «No sé olvidarte», que nos muestra que Karla, no solamente sabe componer, tocar y cantar, si no que se sabe divertir y también le encanta bailar. En entrevista para DIARIO IMAGEN, dijo «Con esta canción, queríamos mostrar una faceta mía que el público aún no conoce, después de ‘Te Prometo’ quería darle al público algo divertido y ligero, con lo que pudiéramos bailar y disfrutar todos».

Insiste en que “Es totalmente diferente a lo que había hecho hasta ahora, siento que quería darle al publico algo ligero para disfrutar, bailar, es el contraste que hay entre la música de la canción y lo que dice la letra, la música es alegre, pero la letra dice ‘no se olvidarte’ me gusta ese contraste, incluso, hay gente se confunde, pero eso llama mucho la atención. Escribo la canción desde una perspectiva de alguien que pasa por cosas muy difíciles pero se mantiene positiva. Y es que, todos pasamos momentos difíciles, han sido años extraños que nos han quitado mucho, pero siempre se puede encontrar algo positivo y salir adelante”

Del albumen general describe “hay mucha variedad, van a encontrar un poco de todo, hay bailables, rítmicas, pero también hay rock, sonidos latinos, baladas, una montaña rusa de emociones, porque así ha sido mi vida desde que empecé a componer, con momentos felices, otros súper tristes, ha habido de todo. No tanto por la música, ni los sonidos, sino por el mensaje que tiene y la honestidad, al final son experiencias que conozco, son experiencias que viví y dejé en cada canción, una parte de mi. Son canciones que describen momentos importantes de mi vida, que me han ido moldeando y ahí conectan”.

En su faceta como cantautora, reconoce que “Al momento de escribir no es difícil desnudar tus emociones, porque es un momento intimo, pero cuando ya la gente escucha las canciones y las canta conmigo, se dan cuenta de lo que me pasa, ahí si me siento un poco vulnerable, frente al público, pero no es algo malo, es algo que me libera y me hace conectar con la gente. Soy una persona a quien le es difícil hablar de sus sentimientos, pero me gusta la música por eso, porque puedo sacar todo lo que me guardo en las composiciones”.

Dicen que recordar es vivir, no obstante, Karla afirma que recordar en sus canciones es un aprendizaje “No siempre me conecto con la situación con la que estaba pasando al componer la canción, pero con ‘Te prometo’, por ejemplo es súper honesta, vulnerable y si me evoca recuerdos, pero ya lo veo más por el lado de lo bonito que te deja cada experiencia, del aprendizaje y verlo mas por ese lado ayuda, a no estar triste porque algo acabo, sino feliz por las cosas buenas que te dejan”.

Una vez lanzado este disco, adelanta que “Estoy escribiendo muchas canciones, lo que he escrito es diferente a lo que se ha escuchado de mi, estoy experimentando en sonidos y géneros, espero que la gente pueda conectar, no tenemos nada como fecha determinada, pero espero pronto puedan tener en las manos lo que estoy haciendo, estamos preparando shows para el año que viene, estoy en medio de una gira con Camila y después de eso ojala pueda hacer shows en México yo sola. No he podido hacer un concierto de Karla Breu en México por la pandemia, espero que en 2022 se pueda”.

En ese sentido describe “Quiero que sean conciertos íntimos, en los que pueda conectar con la gente, que halla una cercanía real entre el público y yo, me gustaría una forma de involucrar a la gente en el show, no solo como artista, sino que pueda buscar una forma de que ellos participen”.

Finalmente, dice que la experiencia que le dejó la pandemia es muy buena “Lo extraño fue que todo el álbum se hizo en el encierro y lo mas complicado es que yo estaba en Santo Domingo, no podía salir, no había manera de hacerlo, mi productor estaba en México y los músicos repartidos en México y Estados Unidos, fue complicado trabajar a la distancia, pero siento que nos dimos realmente la oportunidad de sentarnos a analizar que queríamos lograr con cada una de las canciones, que queríamos lograr con el álbum y tener ese espacio nos ayudó a ponerle todo el tiempo necesario”.

Asimismo, dice “Aproveché el encierro para escribir, estudiar, conectar más con mi familia, que pasó mucho tiempo sin que pudiera estar con ellos tranquila, y aprendí a valorar esos momentos con las personas que tiernas, las cosas que crees tener por sentado, los abrazos a tus padres, abuelos, sin miedo a dañarlos”.

Karla se encuentra de gira con Camila en Estados Unidos. Mientras que en enero y febrero las fechas personales están en karlabreu.com y en redes sociales @KarlaBreuMusic.