111 aniversario de la Revolución Mexicana

Desde el portal

Ángel Soriano

En el 111 aniversario de la Revolución Mexicana, el presidente Andrés Manuel López Obrador hizo un recuento de las tres transformaciones que ha tenido el país, de los avances y de los pendientes de tales movimientos sociales, todos con saldo de muertos, heridos y desaparecidos y de la cual, la experiencia resulta que es posible el cambio sin violencia.

De ellos se han beneficiado unos cuantos, la cúpula dirigente y sólo avances sustanciales en el movimiento armado de 1910, pero que al final de cuentas redujo las conquistas para beneficiar a grupos poderosos que mantenían secuestrada la administración pública y los tres poderes de la Unión, desde donde han maniobrado para conservar sus privilegios.

Ejemplo de ello ha sido el manejo de la energía eléctrica: poderosas empresas transnacionales asociados con nacionales y funcionarios públicos han acaparado el mercado en detrimento de los consumidores a quienes imponen elevadas tarifas mientras ellos, a través de diversas tecnologías, reducen sus costos, pagan menos y se benefician más.

La reforma eléctrica busca que las grandes mayorías paguen menos y los empresarios paguen lo justo, que dejen de hacer negocios con los recursos públicos porque las empresas públicas no deben ser negocio para unos cuantos. De ninguna manera se despoja de contratos ni se excluye a las grandes empresas, se les deja un gran mercado, similar al de Argentina, pero no desean eso, desean todo. Y no se puede.

Turbulencias

Busca Martínez Neri soluciones

El presidente municipal electo de Oaxaca (Morena), Francisco Martínez Neri, se ha reunido en ocho ocasiones con los alcaldes del área metropolitana o de los valles para buscar soluciones a problemas comunes de la ciudad, que se concentran en el Centro Histórico y que no tienen solución desde hace décadas. Todo se concentra en el centro de la ciudad, aun cuando hay barrios, colonias, agencias municipales y sitios de gran interés turístico en todo el valle de Oaxaca que incluso ni los mismos habitantes conocen. Descentralizar actividades es una solución viable, pero hasta el momento a nadie se le ha ocurrido. Ahora se busca sumar esfuerzos con ese propósito… El desalojo de médicos y enfermeras que mantenían un plantón desde hace varios meses frente a la casa oficial sobre la avenida Juárez, sin duda es una solución extrema que no resuelve el conflicto de fondo, pero al igual que el resto de los problemas, se busca que con el uso de la fuerza se aplaquen las inconformidades sociales; pero tampoco puede permitirse la ocupación permanente de las calles para el comercio y para que la gente encuentre una forma de vida o de sobrevivencia. Corresponde a las autoridades crear con imaginación soluciones y dejar de usar la fuerza para someter a los ciudadanos. Ojalá y que en la renovación de poderes estatales haya alguien con sentido común que ofrezca resolver los innumerables conflictos de la entidad… El presidente López Obrador en su discurso en la Plaza de la Constitución con motivo del 111 aniversario de la Revolución Mexicana resaltó la importancia del Ejército en el proceso de transformación actual del país y su confianza y lealtad de los soldados, el pueblo uniformado, hacia las instituciones y la democracia. Sobran grupos que desearían un divorcio entre las fuerzas armadas y el poder público para seguir conservando sus privilegios. Afortunadamente no ocurre así y pese a lo que se siga en contra, existen las vías institucionales y las organizaciones adecuadas para encauzar las inconformidades y fomentar la lucha por el poder, sólo que hay quienes no lo reconocen.

