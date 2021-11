Precandidatos a gubernaturas

Punto por punto

Augusto Corro

En el partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) se intensificó la actividad política con la selección de sus precandidatos a las gubernaturas de Oaxaca, Hidalgo, Durango, Quintana Roo, Tamaulipas y Aguascalientes. En 2022 se votará por seis nuevos gobernadores. Morena, el Partido del Trabajo (PT) irán juntos. En la oposición aún no se determina en que entidades habrá alianza.

Aunque se supone que en Aguascalientes, Acción Nacional participará solo, igual que el PRI en Hidalgo. Por cierto, el derrotista Marko Cortés, líder del blanquiazul, dijo que su partido únicamente ganará en el primer estado.

Esa declaración provocó una serie de críticas negativas al dirigente de Acción Nacional, pues se manifestó derrotado en las elecciones presidenciales de 2024.

Empezaron los ajustes

En la semana pasada en Morena se hicieron los primeros ajustes a las precandidaturas. Quedaron fuera Luis Antonio Ramírez Pineda, director del ISSSTE, quien aspiraba a la gubernatura de Oaxaca.

Lo mismo ocurrió con Manuel Espino Barrientos, el controvertido político que fue ex presidente de Acción Nacional y actual titular del Servicio de Protección civil.

El panista pensó acomodarse en el partido guinda tras una carrera política con Vicente Fox y Calderón. Espino es uno de los oportunistas de la grilla que únicamente buscan sus beneficios personales.

Lista de los precandidatos morenistas

Durango: Alma Marina Vitela Rodríguez, presidenta municipal de Gómez Palacio; Maribel Aguilera Cháirez, diputada federal; Santiago David Fierro Martínez, Consejero Ciudadano del Instituto Municipal de Planeación de Durango; y el senador José Ramón Enríquez Herrera. Aguascalientes: la delegada Nora Ruvalcaba, la excandidata al Senado, Guadalupe Martínez; el exdelegado Aldo Ruiz y el senador Daniel Gutiérrez Castorena.

Quintana Roo: Mara Lezama Espinosa, alcaldesa de Benito Juárez; la senadora Freyda Marybel Villegas Canché; el ex diputado Luis Javier Alegre Salazar; y el senador José Luis Pech.

Hidalgo: Francisco Javier Berganza, diputado local; Abraham Mendoza Zenteno, delegado de Programas para el Desarrollo del Estado; Lisset Marcelino, diputada local; y la senadora María Merced González.

Tamaulipas: Maki Esther Ortiz, ex panista y anterior presidente municipal de Reynosa; la ex legisladora Olga Sosa Ruiz; el senador Américo Villarreal; y Rodolfo González Valderrama, ex director general de Radio, Televisión y Cinematografía, ex alcalde de Cuauhtémoc en la Ciudad de México, y actual Coordinador de programas para el Desarrollo del Estado.

Oaxaca: Salomón Jara Cruz, senador; Armando Contreras Castillo, diputado federal; la senadora Susana Harp Iturribaría; y la diputada Irma Juan Carlos.

De acuerdo con la paridad de género, Morena seleccionó a cuatro aspirantes por cada estado: dos hombres y dos mujeres. Después, en un segundo filtro, a través de encuestas espejo, se determinarán a las y los candidatos, quienes serán tres hombres y tres mujeres.

La contienda electoral

En la lucha electoral los gobernadores tendrán que jugar limpio si quieren ser premiados por el gobierno federal.

Por ejemplo, su conducta en las elecciones podría determinar si son objeto de premio o castigo. En los casos de algunos mandatarios salientes, el presidente López Obrador le ofreció continuar en la política, en diversos cargos. Entre los beneficiados estarían los gobernadores de Oaxaca y Quintana Roo, Alejandro Murat y Carlos Joaquín González, el primero, priista, y el segundo, aliancista.

El mandatario oaxaqueño si no se interesa por la dirigencia del tricolor, ya tiene asegurada una chamba en el gobierno federal. Fue marcada su tendencia a favor de la Cuarta Transformación (4T).

En Tamaulipas, la situación ya está definida, el gobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca será un prófugo de la justicia. Como se sabe fue desaforado y tendrá que rendir cuentas ante un juez. Ahora, nos toca estar pendientes de las repercusiones de las precandidaturas y candidaturas en el interior de los partidos políticos, en los que no habrá plena conformidad de los “grillos”.

¿Usted qué opina amable lector?

aco2742@hotmail.com