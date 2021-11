Alcaldías claman por un mayor presupuesto

Segunda vuelta

Luis Muñoz

Todo parece indicar que las alcaldías (sobre todo las que son gobernadas por la oposición) se quedarán con las ganas de un mayor presupuesto para superar, como dice el diputado Christian Von Roehrich, las adversidades en 2022.

El coordinador de “Diputados en Acción” refutó las críticas del gobierno local a los alcaldes de oposición que “pelean por un presupuesto digno y fuerte” para enfrentar las adversidades del próximo año.

Von Roehrich sostuvo que “no puede haber austeridad cuando la gente no tiene empleo o ingresos; cuando los negocios se están “muriendo” o cuando los servicios públicos son tan deficientes porque el gobierno (de Sheinbaum) no tiene interés para con sus gobernados ni atención con los alcaldes y alcaldesas”.

De cara a la discusión presupuestal para el siguiente año, el diputado advirtió estar a favor de una distribución responsable. “Las alcaldías necesitan dinero para apoyar en el combate a la pobreza y ayudar a los negocios que han quebrado porque Morena les da la espalda. Necesitan dinero para ampliar sus servicios urbanos y públicos, la gente no quiere una absurda austeridad, quiere mejorar su calidad de vida ya”.

Explicó que, en este momento, hay un millón 200 mil personas en la ciudad que están en pobreza y pobreza extrema, mismas que trabajan en la informalidad y nadie les apoya; “cada vez es mayor el número de familias que buscan ingresos y buenos empleos; más seguridad y desde luego salud, con infraestructura y medicinas”.En su opinión, las alcaldías deben priorizar los recursos en programas prioritarios para quienes menos tienen… como lo hace el gobierno de Benito Juárez (recalcó). El legislador dijo que están en diálogo con los grupos parlamentarios para aprobar un Presupuesto responsable, que ayude a quien menos tiene.

No debemos olvidar, advirtió, que “hoy vivimos la peor crisis de salud en la Ciudad de México: Tenemos la tasa de mortalidad más alta en el país, un elevado número de contagios y sufrimos un colapso por falta de medicamentos que el Gobierno no quiere comprar”. Según Von Roehrich, “al día de hoy ya cerraron más de 7 mil negocios en la Ciudad de México, se perdieron más de 300 mil empleos en una recta de tiempo récord y por lo mismo no debe existir la austeridad en este momento. El Presupuesto que se le apruebe a las alcaldías debe contemplar incrementos considerables a rubros de urgente necesidad”, concluyó.

Análisis de la reforma eléctrica

En el transcurso de esta semana la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados, se reunirá con los presidentes de las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y de Energía, a fin de determinar el calendario preliminar para abordar en Parlamento Abierto opiniones, propuestas e inquietudes sobre la iniciativa de reforma a la industria eléctrica.Luego de señalar lo anterior, el presidente de la Mesa Directiva, diputado Sergio Gutiérrez Luna, dijo que el diálogo debe prevalecer en el análisis de dicha reforma.

Sostuvo que el diálogo e intercambio de ideas entre las y los legisladores de los diversos grupos parlamentarios y los dueños de compañías generadoras de energía eléctrica, tiene que ser la ruta para analizar, discutir y, en su caso, aprobar la reforma en esa materia, enviada por el titular del Ejecutivo federal a esta Cámara. En este contexto, la Jucopo llevará a cabo la mencionada reunión con los presidentes de las comisiones. Gutiérrez Luna dijo que se hará el llamado a los dueños de las empresas eléctricas para que participen en los ejercicios de debate público que servirán, en su caso, para nutrir el dictamen.

lm0007tri@yahoo.com.mx