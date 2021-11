Edgar Estrada nos regala una joya de investigación sobre los mensajes negativos en la música

especial: "El son de la apología y la reflexión"

especial: “El son de la apología y la reflexión”

Un recorrido por la polaridad de los contenidos entre Consuelo Velázquez y Bad Bunny

Edgar Estrada, destacado comunicólogo presentó su especial “El son de la apología y la reflexión” en el que hace un recorrido entre la polaridad de los contenidos que se ofrecen en la música, en este caso partiendo de temas inolvidables como “Bésame Mucho” de Consuelo Velázquez, hasta llegar a los mensajes negativos en temas, entre otros, de personajes como Bad Bunny.

El especial arranca con rostros de mujeres entrevistadas en sus notas musicales, enmarcado por el siguiente texto con la voz en off de la actriz Aleyda Gallardo “Bésame mucho” escrita por una mujer mexicana, Consuelo Velázquez, ha sido traducida a 20 idiomas, con más de mil versiones con intérpretes internacionales como Lucho Gatica, Il Divo, Luis Miguel, Richard Clayderman, Soda Stereo, Thalía con Michael Bublé, The Beatles y Elvis Presley. Se estrenó en 1940”.

En este punto se muestra cómo ha sido radical el cambio en las letras de los temas exitosos, ejemplificando el nombramiento en 2021, de Bad Bunny como compositor del año gracias a la canción “que pretendes”, en la que se escucha la letra “Estas no son horas de llamar, al meno’ que me lo quiera’ mamar, que quiera’ prender, que quiera’ quemar. Hablando claro, ya tú me cae’ hasta mal. Por ti me metí pastilla’ y me fui de overflow Lama”.

La voz en off describe a Bad Bunny, como el conejo malo, quien ha estado en el ojo del huracán por sus letras, para muchos simplistas y que denigran a la mujer.

Por lo que hace un intento de demostrar que la música no debería tener este tipo de contextos, pues por el contrario “La música enamora, despierta los sentidos, pero también los sentimientos y las opiniones variadas por sus temáticas, en específico abordadas en el llamado ‘género urbano’, pero no solo las letras hoy día están en la mira, también las actitudes abusivas o machistas de los cantantes… el son de la apología y la reflexión”.

Abriendo aquí el debate sobre los mensajes que hoy los llamados influencers musicales llevan a sus fanáticos, pues el puertorriqueño Benito Antonio Martínez Ocasio, Bad Bunny, de 27 años, fue incluido este año por la revista Time como una de las 100 personas más influyentes del mundo, él es uno de los máximos representantes del género urbano o reggaetón.

A fin de poner la lente en la opinión de las mujeres sobre esta situación, Edgar Estrada logra tener en este especial a muchas de las más destacadas artistas de la actualidad, como la cantautora Vivir Quintana, quien dijo “estamos en momentos muy críticos en México donde la apología a la violencia ya esta enmarcada como muy seguido en los medios de comunicación, en el arte”.

Asimismo, Ixchel Cisneros, directora de “El día después” detalló “históricamente ha sido una violencia estructural en contra de las mujeres, veamos algunas óperas que están basadas en el feminicidio de mujeres o veamos algunas canciones de la época de oro del cine mexicano, si siempre hacen menos a la mujer o solo utilizarla, incluso canciones de Agustín Lara. En el reggaetón si hay muchos cantantes que hablan o cosifican a la mujer, pero también hay muchos otros que no, uno de los más grandes activistas es Bad Bunny, sus canciones hablan sobre la mujer, pero también habla sobre muchas otras cosas, habla sobre la comunidad LGBTT+”.

Ximena Sariñana, por su parte, dijo “tenemos una cifra muy alta de violaciones de los derechos de las mujeres, por feminicidios que desafortunadamente somos de los países con más feminicidios en el mundo”.

No obstante, Estrada, también captó la opinión de los varones, pues no se trata de satanizar un género, sino de coadyuvar en acciones que protejan los derechos de todos, por lo que el cantante Camilo, agregó, “la agresión es algo que no debe ser tolerado de ninguna manera”, seguido de Jorge Mejía, compositor Ángeles Azules, quien habló sobre la polémica “17 Años”, “compuse 17 años, es una canción muy bonita, es una canción que habla de la inocencia de dos chicos”, pues en los últimos años, han querido cancelar el tema.

Homero Ontiveros, músico, opinó por su parte que “estamos en una etapa de redescubrimiento o de reentendimiento, estamos en un momento en el que nos da hacer la reflexión y darnos cuenta si hicimos en este caso una composición que podría tratar un tema misógino, que podría hablar de violencia”.

Retomando las opiniones femeninas alrededor de la música y su contenido en la actualidad, Cecilia Toussaint, afirmó “no me parece ningún tema que ataque a nada ni a nadie, me parece un desperdicio” a lo que Edith Márquez, agrega “las canciones que denigran a la mujer no las escucho, para mi verdaderamente se me hace algo que no entiendo”.

La Santa Cecilia, que es también una destacada cantante, contó “tengo una hija de dos años y entonces yo procuro siempre que lo que consumimos sea arte”, asegurando que ese es precisamente el contenido que se le debe mostrar a los niños.

En el caso de Eugenia León, lamentó el punto en que hoy se encuentra la sociedad “es terrible porque finalmente ya no es un asunto de si la música provoca envidias o competencias, es una sociedad enferma”, opinión que sostiene Vivir Quintana, “estamos haciendo una apología a la violencia todo el tiempo, a todas horas, es un bombardeo constante de violencia la que estamos viviendo. Ya no podemos hacer canciones en donde digamos cómo matar a una mujer o donde digamos si tú te vas con otro te voy a matar”.

No obstante, Edgar Estrada asegura que no solo las letras ofenden, sino también las actitudes de figuras públicas que han sido expuestas por acosar a sus propias fans como los cantantes Lalo Mora y Vicente Fernández, lo cual también debe ser erradicado.

Casi al cierre de este especial, Ixchel Cisneros da cifras lamentables “en este país asesinan a más de 11 mujeres al día, por el simple hecho de ser mujeres, cada 4 minutos violan a una mujer o a una niña, cifra tremenda donde nos hemos tenido que enfrentar”, lo que llevó a Estrada a la reflexión de que “No solo la música, el arte cualquier expresión artística debe ser utilizada a conciencia, pensando en las poblaciones vulnerables, en niñas, niños, mujeres indígenas, ser un son de paz, pero también de alegría”.

