Presupuesto de Egresos 2022

Desde el portal

Ángel Soriano

Luego de que la Cámara de Diputados aprobara, con 273 votos a favor y 214 en contra, el PEF 2022 que asciende a 7 billones de pesos y 2 billones 108.9 mil millones de pesos para los estados, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que invitó a Palacio Nacional a legisladores de Morena, PVEM y PT para agradecerles su patriotismo.

Los diputados reasignaron también alrededor de 8 mil 38 millones de pesos con recortes al Instituto Nacional Electoral (INE) -4 mil 913 millones de pesos-, y al Poder Judicial, 3 mil millones de pesos, y a cuyos integrantes el Ejecutivo federal recomendó, como al resto de los servidores públicos, guiarse por la honrada medianía que ejemplificó Benito Juárez.

El presupuesto, a decir de los poderes Ejecutivo y Legislativo, es suficiente para concluir las mega obras programadas en el país -Refinería de Dos Bocas, Aeropuerto Felipe Ángeles, Tren Maya, Corredor Interoceánico-, y para cumplir con los programas sociales de apoyo a las personas de la tercera edad, niños con discapacidad, becas a estudiantes, etc.

Todo, sin endeudar al país y cuya fórmula no se termina de entender o no quieren entender los neoliberales: No más corrupción ni extravagancias, fin a concesiones y a saqueos del erario por unos cuantos que se beneficiaban del aparato administrativo y destinar los recursos públicos a los que menos tienen.

Turbulencias

Monreal y Salomón Jara

La advertencia del senador Ricardo Monreal hecha en Oaxaca, luego de acudir al 5º informe del gobernador Alejandro Murat, en el sentido de que puede haber división en Morena si es que no se transparenta el proceso de selección de candidato a la gubernatura de la entidad, es un claro mensaje a quien toma las decisiones de inclinar la balanza en favor de su correligionario Salomón Jara, que a la menor provocación “demuestra su fuerza” con acarreos de seguidores donde se presenta y amenaza con llevárselos a otros partido en caso de no resultar favorecido. Jara, sobre quien pesan una docena de denuncias sobre malos manejos de recursos públicos y de obtener ingresos mediante la venta de candidaturas, emula al presidente López Obrador -desde comer en fondas hasta retar al poder público- y se siente el oaxaqueño iluminado capaz de guiar los destinos de la entidad. De acuerdo al mensaje del presidente de la Jucopo del Senado, la decisión está ya tomada al advertir que las encuestas “crean desconfianza y propician inconformidad en la base” y advierte que si no es su compañero de escaño “habrá desestabilidad y escisión” en el partido en el poder… Pese a que fue cuestionado sobre el uso y destino de los recursos federales y estatales, el gobernador Alejandro Murat salió bien librado de su 5º informe y acudió al recinto parlamentario como lo ha hecho durante los últimos cinco años, visita que anteriores mandatarios habían eludido por temor a enfrentar las críticas de los opositores… Dado el decremento de 51,5% de la inversión extranjera directa (IED) en el sector químico en el 2020, en comparación con la inversión recibida por este sector en 2019, de acuerdo a Statista Research Department, hacen un llamado a inversionistas y empresarios nacionales y extranjeros a invertir en este sector. “Impacta la industria química a todos los órdenes económicos y sectores industriales, está presente en todo lo que tocamos, comemos, vestimos y observamos. La vida de las personas hoy no puede ser concebida sin la química, es un excelente negocio para invertir en México. La industria química pequeña y mediana, que es el principal empleador del sector, así como el principal productor de un sinnúmero de productos usados en la vida diaria permite, con inversiones relativamente bajas, establecer procesos prácticos y útiles”, indicó Luis Adam Decelis-Maciak, Director General de Farmo Maquilas Santiago, en su participación en el Cuarto Foro Retos por México: “¿Por qué atraer nuevas inversiones para el sector químico de México?”

