López Obrador insiste: candidato presidencial para 2024, por encuesta

Tras la puerta del poder

Roberto Vizcaíno

Ricardo Monreal responde: abanderado, por consulta

Al desechar en su mañanera de ayer que él vaya a operar su sucesión con “tapados” y por “dedazo”, el presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró que el candidato de Morena en 2024 deberá surgir de encuestas.

Sin pretender que sea una confrontación con el mandatario, dijo, a su vez, Ricardo Monreal que esa candidatura debe ser decidida a través de una consulta abierta “como ocurre en todos los partidos democráticos y de izquierda en el mundo”.

Morena nació bajo la bandera de la democratización, subrayó.

Y recordó que justo un reclamo similar, fue lo que provocó la salida de Cuauhtémoc Cárdenas, Porfirio Muñoz Ledo e Ifigenia Martínez “y muchos más” del PRI, para crear la corriente democrática, y luego el Frente Democrático Nacional, antecedentes del PRD y de Morena

En lo que ya es una disputa abierta sobre el método de selección del candidato presidencial entre el mandatario y el senador-precandidato, López Obrador dijo ayer:

“Yo soy partidario de eso, de que se utilicen encuestas… se evitan muchos problemas y dije y repito, pero ojalá ya no lo vuelva a externar, de que yo voy a apoyar siempre a los que ganen las encuestas y aplica para cuando llegue el momento de decidir, de elegir sobre la Presidencia, sobre el candidato de nuestro movimiento.

“Yo voy a apoyar al hombre, a la mujer que gane la encuesta. ¿Cómo voy a apoyarla o a apoyarlo?, con mi voto, pero es el que gane la encuesta, porque eso nos quita mucho problema y a mí también.

“Nada de tapados. ¿Se acuerdan cómo era antes, no?, que el Presidente era el que nombraba al candidato, con una simulación”.

Enterado de lo dicho por el mandatario, Ricardo Monreal respondió:

“Todo partido evoluciona y los estatutos también sufren modificaciones… Yo no me voy a confrontar con el Presidente… Creo que debemos innovar los procedimientos y ser el Congreso (Nacional de Morena) el que decida y vote, en su momento…

“En el mundo, la selección de candidatos a puestos de elección popular, sobre todo para Primer Ministro, Presidente, incluso gobernadores de provincia, se lleva a cabo a través de elecciones primarias. Tarde que temprano vamos a llegar allá, tarde que temprano o más temprano que tarde… hablo de la historia de cómo la lucha por la democratización ha sido constante, no es una moda, sino es una actitud de reclamo permanente, de la base militante y de los que participamos en la política.

“Las grandes luchas contemporáneas que México ha vivido desde el 68, luego el 88 dentro del PRI con “La corriente democrática”, que encabezaba Porfirio Muñoz Ledo, el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, la maestra Ifigenia y muchos más, el reclamo era la democracia.

“Yo mismo, cuando en 1997 no me permitieron participar para elegir a gobernador, nuestra exigencia fue: democracia. Y cuando el PRI cerró las puertas, muchos nos fuimos porque no hizo eco de esta bandera tan importante que es democratización de los procesos internos.

“Finalmente gané por el pueblo de Zacatecas, pero renuncié al PRI por la falta de democracia.

“Hoy estamos en una etapa nueva, porque cuando constituimos Morena, nuestro principal argumento fue: democracia; democracia y justicia. Y sigue siendo un reclamo. “Por eso creo que no debe nadie sentirse ofendido, porque estamos pidiendo procesos internos más claros y más democráticos.

“La encuesta es un método que para mí esta desgastado y yo creo que deberíamos promover, provocar elecciones primarias. En todo el mundo se realizan, todos los partidos las practican en el mundo y México no puede estar atrás en la democratización de los procesos internos”, indicó.

El mensaje está enviado.

Y, ante el comentario de Jesús Zambrano de que Monreal podría ser el candidato de unidad de la alianza PAN, PRI, PRD, el zacatecano simplemente respondió que él tiene diálogo permanente con los dirigentes de esos y otros partidos. Pero no rechazó que esa candidatura pudiera ser aceptada por él.

Otros dicen que, si hay ruptura y salida de Monreal de Morena por la cerrazón de AMLO, y no hay candidatura de oposición, él podría ir en un nuevo Frente Democrático como en su momento lo hizo Cárdenas.

Cierto, proyecciones. Pero dadas las cosas, todo puede ser hoy posible. En fin, la una verdad es que la sucesión presidencial está no sólo adelantadísima, sino cada vez más desenfrenada y caliente.

