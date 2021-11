Yolanda Corrales debuta con gran éxito en Hollywood

Con “Palm Trees and Power Lines”

Aborda el tema de la soledad y cómo puede llevarte a relaciones tóxicas

Isabel Violeta

Originaria de España, Yolanda Corrales es una actriz, que ha participado en series como “Juana Inés” y “Luis Miguel”, y en esta ocasión en entrevista con DIARIO IMAGEN nos cuenta los detalles de su primera película en la meca del cine: “Palm Trees and Power Lines”, que está próxima a estrenarse.

Después de la pausa en la que nos pusimos todos debido al Covid-19 y una gran preparación, Yolanda Corrales está feliz y orgullosa de llegar a la meca del cine, donde compartirá créditos con la actriz Gretchen Mol, este filme marcará un antes y un después en su trayectoria actoral.

La película “Palm Trees and Power Lines” está basada en el corto del mismo nombre que participó en el Festival de Cannes 2018, y se estrenará en mayo del 2022, es un drama acerca de una jovencita de 17 años que entabla una relación sentimental con un hombre mucho mayor (el actor Jonathan Tucker/ “Ángeles de Charlie”) a quien ve como un escape a sus problemas hasta que todo se complica.

La actriz manifestó sentirse orgullosa de este logro y cómo se preparó. “Le tengo mucho cariño a este papel, ya que es mi primer proyecto que es completamente en habla inglesa, en donde se me dio la oportunidad de trabajar sin preocuparme de qué lugar era, simplemente les gustó mi casting y decidieron darme el papel, yo la verdad no sabía inglés así que para mí fue todo un reto, dediqué muchas horas al idioma para poder estar muy presente en lo que tenía que hacer y cuando una de las actrices me dijo ‘wow eres increíble’, me di cuenta que la mayoría de la gente me decía cosas bonitas, me lo voy a creer un poco”, expresó alegre Yolanda.

Por otro lado, con respecto al tema de esta cinta, Yolanda Corrales nos dice “pienso que esta película trata mucho el tema de la soledad, en este caso de una adolescente, donde esta soledad te puede llevar a una relación tóxica, donde por ser más grande te puedan engañar y no te des cuenta, que podrías justificar y justificar las malas acciones. Me identifiqué un poco en este problema porque en realidad aún siendo adulto, si el tema de la soledad no lo tienes trabajado a nivel personal, ahora imagínate si eres una adolescente, puedes acabar en estas relaciones tóxicas que te hacen mucho daño”.

Con esa misma problemática de las relaciones tóxicas podemos destacar la situación en la que nos estamos enfrentando con el feminismo y al respecto la talentosa española nos dijo “esto es algo que tenía que pasar tenemos que hablar en voz alta y decir que sentimos, mi reacción es que me hace sentir mucho enojo que las mujeres siempre estamos en segundo lugar, aunque pensando las cosas me calmé y me dije: no quiero ser la cara B de la misma moneda, yo quiero hacerles entender que esos malos comportamientos me hacen sentir mal, tenemos que evolucionar como seres humanos, gracias a Dios no estamos como hace 40 años y aunque queda mucho por mejorar como sociedad, vamos avanzando”.

Para terminar Yolanda Corrales nos contó que la película se estrenará en mayo del 2022 en la pantalla grande, no sin antes pasar por grandes festivales de todo el mundo.

