La reunión de los tres amigos

Así las cosas…

Humberto Mares N.

La reunión de los tres amigos es simplemente un título para darle un matiz cordial y de amistad entre los tres mandatarios de América del Norte.

Sinceramente no creo que sea una reunión de tres amigos, como usted y yo lo podemos hacer y como muchos más ciudadanos. Porqué le digo esto, porque simplemente la responsabilidad que cada uno de los jefes de gobierno de México, Estados Unidos y Canadá es enorme y tienen que pensar en resolver los problemas comunes, pero primero los problemas de cada uno de sus países.

Esto es en lo general. Durante la IX Cumbre de Líderes de América del Norte -nombre oficial de la reunión celebrada en la Casa Blanca- entre Joe Biden, Justin Trudeau y Andrés Manuel López Obrador, establecieron acuerdos para dar un manejo óptimo a la pandemia; reforzar las cadenas de suministro médico; reconocer y donar vacunas. También resolver el problema del cruce de armas; unir esfuerzos en tecnología, desarrollo económico, cadenas de suministro y abordar la crisis climática. Convinieron atender la migración, invertir en la región y dar protección a víctimas de trata y tráfico de personas. Es lo que un comunicado conjunto nos dijo. Nunca nos dijeron cómo.

En la realidad, las reuniones privadas e incluso con parte de sus gabinetes, no lo vamos a saber, bien a bien, porque son privadas, no se trasmiten y el acceso de la prensa en momentáneo, no permanente. La agenda entre los países está saturada. Sin duda, lo primero hoy en día y es prioridad para los tres países es la parte médica, atención contra Covid. Buenas noticias ambos países, sobre todo, EU, confirmó su disposición para suministrar e incluso regalar vacunas a México y Centro América.

Los asuntos comerciales son lo más importante. El intercambio de mercancías entre los tres países es de suma importancia. México es el primer socio comercial de EU y viceversa. China que en los últimos años se ha colocado como la gran potencia comercial, es momento de unirse para enfrentarlo. Fue una frase que se escuchó mucho.

AMLO señalo en la reunión conjunta que la firma y ratificación del T-MEC fue una decisión acertada por el bien de los tres países. “La integración económica, con respecto a nuestras soberanías, es el mejor instrumento para hacer frente a la competencia derivada del crecimiento de otras regiones del mundo, especialmente la expansión productiva y comercial de China”. Esta declaración nos hace pensar que unieron fuerzas para hacer frente a la penetración brutal que ha tenido China en América Latina y en México.

El tema de la energía sensible en este momento evitan tratarlo en público o manifestar posturas en torno a sus conflictos económicos derivados de la reforma eléctrica que impulsa el gobierno mexicano y que preocupa a las empresas en EU, no estuvo en la mesa oficialmente, confirmó el canciller Marcelo Ebrard. Sin embargo en la reunión trilateral AMLO lo tocó simplemente para decir que el sistema actual no es sustentable y es muy caro, porque se requiere de subsidios cada día más crecientes. Está pendiente y va a dar mucho de qué hablar el tema eléctrico.

Tampoco se abordó el tema de los incentivos fiscales a los autos eléctricos que promueve el gobierno de Joe Biden, de hecho lo otorgó y que motivó reclamos de México y Canadá. Llamó mucho la atención el comentario de AMLO, al referirse y darle las gracias al presidente Biden porque el trato fue de iguales, respetuoso. “Me lo manifestó desde la primera vez que conversamos por teléfono, ya como presidente de Estados Unidos, que no nos iban a ver como patio trasero, cosa que agradecemos, porque de esa manera no necesitamos estar reafirmado nuestros principios de independencia y de soberanía”, dijo.

Creo que no tenemos que darles las gracias, sino simplemente tratarlos también con respeto y no como nuestros jefes. El tema migratorio es prioritario y acordaron invertir para detener el éxodo. Pero en realidad que se va hacer hoy en día con la gran cantidad de migrantes que han llegado a las fronteras de EU y México y que los vecinos no han aceptado ni procesado sus peticiones de asilo.

El problema hoy en día es para nuestro país porque los migrantes en buen número se están quedando en nuestro país, en las fronteras. Tijuana, Baja California y Matamoros, Tamaulipas, son las ciudades más afectadas porque son las fronteras que más migrantes han recibido. La marcha de cerca de tres mil personas y está saliendo de Chiapas rumbo a la CDMX con rumbo a las fronteras, no sabemos todavía cuál elegirán. Esto es algo que se debe atender, independientemente de las decisiones económicas que se tomen para generar empleos en Centroamérica.

Siguen los comentarios sobre el discurso del General Luis Cresencio Sandoval, secretario de la Defensa por llamar a unirse a la 4T, cuando se supone que las fuerzas armadas, son instituciones al servicio del pueblo no de un partido político. Así las cosas, hasta pronto. Use cubrebocas, seguimos en pandemia.

